希腊不还钱就违会约？市场对本周金价走势现分歧

上周原已平复的乌克兰局势再度升温，先是俄罗斯在俄乌边境集结重武器，随后乌克兰军方称，东部分离分子发起进口导致多人伤亡。与此同时，中东方面依旧是战况胶着，伊拉克及利比亚仍在与ISIS奋战，而也门也爆发了激烈冲突，严重威胁着整个海湾地区。

另一方面，希腊下周应要偿还IMF的第一笔贷款，但目前与债权人的资金援助协议仍未达成，使得下周危机爆发的可能性愈发增加。

乌克兰局势旧火重燃

据法国《20分钟报》5月28日援引法新社报道，美国副总统拜登在当地时间5月27日称，俄罗斯总统普京对乌克兰是“赤裸裸的侵略”，并敦促西方国家随时准备对俄罗斯实行新的制裁。

周五(5月29日)一位乌克兰军方发言人表示，东部分离组织进攻导致1名乌克兰军人阵亡，6人受伤。

自2月中旬，双方在中间人的帮助下，在白俄罗斯首都明斯克签订停火协议之后，乌克兰东部冲突规模已经大幅下降，但政府均与分离组织均有互相指责，表示几乎每天都有冲突以及伤亡发生。

希腊本周不还钱就违会约？

希腊政府本周可能勉强偿还一笔贷款，但在再度面临违约之前，仅有很短时间来弥合与债权人之间的巨大分歧。希腊政府必须抓紧机会在下周五(6月5日)约3亿欧元还款到期之前，达成救援换改革协议。

然而，希腊政府已明确表示，政府认为与不支付公务员工资和养老金相比，不能向IMF偿债的后果要轻一些，因此希腊总理齐普拉斯下周将面临的关键问题是，能否凑够资金在6月既支付公务员工资和养老金，又向IMF偿债。

接近会谈的消息人士表示，唯有希腊总理齐普拉斯对劳工与退休金改革等问题做出相当程度的让步，才有可能达成协议，而目前齐普拉斯坚不让步。

希腊已从国有实体征用现金，并动用了IMF的紧急储备资金，据接近政府的知情人士称，鉴于希腊要在6月份分四批向IMF还款共计15亿欧元，截止目前，希腊并没有足够的现金两者兼顾。

国际评级机构穆迪(Moody's)主权风险部门副总裁Kathrin Muehlbronner周四(5月28日)表示，希腊退出欧元区并不意味着2012年债务危机重演，但会带来传染风险，改变欧元区原本应该永久不变的性质。

Muehlbronner称，“希腊退出将改变欧元区的面貌和性质，这个货币同盟的性质原本应该是永久不变的，而以后似乎并非如此。如果希腊退出欧元区，葡萄牙将有被传染的风险。”

但据外媒周四(5月28日)公布的最新调查显示，今年希腊因为可能无法得到新贷款并可能发生债务违约而离开欧元区的概率不到三分之一。

市场对本周金价走势现分歧

虽然现货黄金看起来将连续第二周收于消极区域，但是大众投资者和华尔街专业人士均看涨金价，因“黑色五月”即将过去，新的一个月即将到来。

然而，据Kicto调查结果显示，专业人士比大众投资者更倾向于看涨金价。本周，接受调查的33位市场专业人士中，20位作出了回复，其中13人(65%)看涨，3人(15%)看跌，4人(20%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

接受调查Kitco在线调查的515位大众投资者中，230人(45%)看涨，186人(37%)看跌，96人(19%)看平。

然而，据彭博社周五(5月29日)公布的最新调查显示，因美元“霸气”归来，美国经济好转提振美联储加息预期，半数黄金交易员、分析师看空下周金价。

巴克莱(Barclays)分析师称，“一周前黄金净多头总头寸曾升至2月23日以来最高水平。如果美国未来一段时间经济数据好于预期，那么增加的净多头意味着进一步多头结清的空间。”