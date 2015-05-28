欧/美重返1.09下方 希腊局势暂成欧元风向

周四(5月28日)欧洲时段盘中，欧元/美元自时段高位1.0948跌至1.0881，汇价重返1.09下方。最近几个交易日围绕希腊债务谈判问题影响着欧元/美元强度。

周四亚洲时段因希腊方面表现未来几天将有望达成协议，欧元/美元一度反弹走高，甚至欧洲早盘在其他非美货币兑美元大幅下挫之时，欧元/美元也一直相对持稳，但是欧洲时段从欧盟方面发言人表示希腊谈判仍有部分问题需要解决，未来几天谈判还将继续。这使得欧元支撑减弱，欧元也最终跟随了其他非美货币的下行步伐，现重回1.0900下方，暂时交投于1.0891。

关注希腊谈判的进展，希腊方面和欧盟方面传出来的消息并不一样，希腊一直表示即将达成协议，但是欧盟方面态度却没有这么乐观。不过考虑到彼此都不希望最终出现“违约”，最终达成协议的可能性还是要大些，这在一定程度上会为欧元提供支撑。随后几天希腊局势进展如何料将决定短期上欧元的方向。

从技术面上来看，国外网站FXStreet分析师表示，欧元/美元昨日在1.0800上方获得支持，日内暂时还未能跌破昨日低点，如果最终未能重新跌向1.0800关口，日图上汇价就会出现初步企稳迹象，当然离反弹也仍很遥远。就目前来说，欧元/美元是谨慎看跌，下方1.0875是初步支撑，上方1.0950是初步阻力。