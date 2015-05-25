亚太地区奢侈品市场持续低迷停滞

以中国为核心的亚太地区奢侈品市场将低迷至停滞状态。

日前，贝恩咨询公司联合意大利奢侈品行业协会发布的《全球奢侈品市场监控2015春季报告》称，预计今年全球奢侈品市场增幅将在2%-4%之间，亚太市场2015年将处于停滞状态。

这份报告显示，2015年的预计水平与去年持平，但去年的水平却是自2009年以来表现最糟的一年。此外，今年一季度撇除汇率影响后市场增幅2%-3%，但实际上大部分奢侈品集团公布的数据都尚未能达到这个水平。

如LVMH集团今年一季度惟一一项没有出现增长的业务为葡萄酒和烈酒；开云集团旗下GUCCI品牌一季度业绩下跌7.9%。

按品类来看，全球奢侈品市场上，鞋履手袋等配件与珠宝腕表等硬奢侈品预计将实现4%的增长，其中配件品类去年的市场占比为29%，硬奢约达22%；服装、香水美妆两大品类预期增长3%，其中香水美妆此前市场份额占比为20%。这些品类增幅均将略超过2014年的水平。

分区域来看， 以往业绩突出的整个亚太市场2015年也将基本处于停滞状态，预计出现负增长1%到正增长1%的水平之间，这一水平相比去年的3%可谓进一步恶化。

处于转型期的中国内地全年收入将比去年减少2%-4%，而且汇率的剧烈浮动和奢侈品牌在各个市场定价策略和分销渠道的差异使对价格极为敏感的中国奢侈品消费者积极外流。

数据显示，目前，本土消费向旅游消费的转变非常明显，目前中国消费者对全球奢侈品市场的贡献超过了30%。旅游消费占到全球奢侈品消费总额的50%。

贝恩咨询公司合伙人Claudia D’Arpizio表示，旧有的模式正受到质疑，当前奢侈品集团需要首先考虑定价、分销和客户策略问题，新环境下，品牌要想在未来几年赢得市场，必须从根本上进行改革。

报告分析显示，以往几乎支撑着整个奢侈品市场增长的中国市场将在今年迎来决定性时刻。

一方面本地市场受政策影响而消费冷却，另一方面却因汇率波动和价格敏感特性而令消费外流。

奢侈品业内人士认为，整个奢侈品行业已经从以往信息相对封闭时期的暴利阶段，发展为日益大众化的阶段，其产品设计、定价、分销渠道和服务功能都面临着全新的市场需求，变革将在这一阶段发生，而香奈儿在华降价则是适时地搅动市场，未来奢侈品行业将与高端时尚潮牌等品牌步入同道竞争。

