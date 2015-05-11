美国市场上中国概念ETF飘红

A股市场的强劲表现，带动美国市场上的中国概念ETF(包括A股/H股)业绩飘红，中国概念ETF在美国基金业绩榜上处于领先位置。

ETF.com的数据显示，今年美国市场上，非杠杆ETF的业绩排名前11位的产品中，有5只为中国概念ETF。数据显示，截至上周五，美国市场上规模最大的iShares中国大市值ETF，主要跟踪富时中国50指数，今年以来业绩为23.33%，H股ETF包括SPDR标普中国ETF业绩为22.11%，iShares MSCI中国ETF上涨22.5%。

较晚进入美国市场的A股ETF表现更胜一筹。德意志X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF，作为美国市场上最大的跟踪A股的基金，今年以来上涨26.4%，金瑞博时MSCI中国A股ETF也取得28.9%的增长。

此外，美国市场上还有多只投资

或A股市场的杠杆基金，而由于杠杠作用上涨幅度更加显著。Direxion每日富时看多中国3倍ETF，以实现每日3倍的该ETF以富时中国50指数为基准， 今年以来的涨幅达到65%。发行不足一月的每日沪深300A股看多2倍ETF，也实现了较高涨幅。

发行每日沪深300A股看多2倍ETF的公司Direxion表示，“由于中国A股以散户情绪和势能来作为推动，A股可能在2015年持续上涨。不少散户刚刚加入市场，带来的资金可能会持续推高

。预期A股将可能会纳入

体系，这也会增加对于A股的投资需求。”

尽管目前美国市场上A股ETF绝对收益更高，但有分析人士认为，港股ETF由于不受额度限制，而且估值更低，后续成长空间可能更高。据了解，港股ETF在美国发行时间较长，市值规模更大，且不需要RQFII额度，具有相当优势。从目前中国概念主流ETF规模来看，2004年成立的iShares中国大市值ETF规模已经达到74亿

，2013年成立的德意志X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF将近12亿美元，目前拥有RQFII额度59.4亿

，已经用尽配售额度。

目前港股的平均估值要比A股更便宜。数据显示，今年以来恒生指数上涨17%，创下2011年10月以来单月上涨最高，但是A股同期的上涨幅度达到30%，A股比H股平均高出31%的溢价。

也有市场人士分析，可以利用沪港通或者做空A股来减少两地溢价。不过，随着中国不断出台更加宽松的财政或

政策，则可能又会刺激市场情绪推高A股价格。

随着上周A股及H股回调，有市场人士担心近期的调整会影响基金的后续业绩表现，尤其是杠杆基金。例如，每日沪深300A股看多2倍ETF在上周大跌8.9%，是没有杠杆调整的嘉实沪深300中国A股ETF的2倍。

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