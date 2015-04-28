CFTC强制执行My Global Leverage违法杠杆交易判决令

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一(4月27日)在内华达州地方法院向被告机构My Global Leverage(MGL)的拥有者及经营者Toney Blondo Eggleston发布一份民事判决强制执行令。

CFTC指控被告方与客户从事非法杠杆化、保证金或者融资方式的贵金属交易，而公司的实际控制人Eggleston涉嫌违反商品交易法案(Commodity Exchange Act, CEA)。

控告书写道，自2011年7月16日直到至少2012年11月，包括Eggleston在内的公司工作人员通过电话招揽客户从事杠杆、保证金或者融资方式从事贵金属交易。

在此期间，有大约12位MGL的客户向公司支付了大约786,000美元资金以从事贵金属交易。MGL通过贵金属杠杆交易收到的保证金费用总计达257,680美元。

根据2010年版多德弗兰克华尔街改革和消费者保护法案，如果公司不能在28天内完成贵金属交付，那么杠杆、保证金或者融资交易都将被视为非法。而从来没有通过客户名义获得的相关交付。

控告书进而声称，MGL通过Hunter Wise, LLC公司进行非法贵金属交易。CFTC也向后者提出了执法诉讼。

2014年2月19日，法院发现Hunter Wise公司没有实物贵金属可向投资者交付，并没有注册为期货经纪商，因此触犯了CEA法案4(a)和4d条款。

在针对MGL和Eggleston持续的调查过程中，CFTC寻求追缴其非法获利，民事罚款以及永久性注册和交易罚款。