聚焦本周欧元区三大事件

彭博经济学家Niraj Shah、David Powell和Maxime Sbaihi周一(4月27日)撰文称，欧元区本周需关注的重点将是通胀数据，决策者与投资者在密切注视4月份CPI涨幅是否仍是负值。同时，希腊势必依然处于市场聚光灯下，数据或将显示在希腊政府与债权人的谈判毫无结果之际，其可用现金缩减势头依然不改。其次，欧元区之外需要关注的有英国第一季度GDP数据，发布日期距离大选之日仅有九天。

首先，英国第一季度GDP将于本周二(4月28日)发布。据调查结果显示，英国一季度GDP料增长0.5%，表明尽管近期油价下挫提升了居民收入并降低了企业生产成本，但总体经济与去年相比却丧失了增长动能。

在石油开采和建筑业举步维艰的形势下，2014年最后一个季度的经济增长几乎全拜服务业所赐。鉴于今年前两个月工业产值和建筑业产值数据意外疲软，这种态势或将还会延续。

展望未来，随着欧洲央行的量化宽松计划对作为英国主要出口市场的欧元区产生刺激作用，英国经济或可重新获得一定的动能。

其二，希腊现金余额将于周三(4月29日)发布。今年2月希腊的现金余额在1月份创下120亿欧元的纪录月度减幅后再降大约80亿欧元

尽管2月20日达成的延长援助方案协议或许缓解了部分压力，但由于市场对希腊退欧的猜测和迟迟无果的债务谈判，3月形势依然不容乐观。

事实上，资金流出越多，希腊银行业对欧洲央行紧急流动性援助(ELA)的依赖就会越重，使得希腊银行体系乃至整个经济都要仰承欧洲央行(ECB)的鼻息。

最后，欧元区CPI初值定于周四(4月30日)发布，该数据或将表明，面对居高不下的失业率，欧元区的基础通胀压力依然受到压制。其中服务业通胀率预计会继续维持在接近3月曾经再度触及的历史低点1%附近。在上次报告中，核心通胀率也曾触及0.6%的纪录低点。

由于以欧元计价的原油价格4月份出现反弹，欧元区4月份整体通胀率与3月份的-0.1%相比或许会有所回升。