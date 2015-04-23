印度2.2万吨黄金藏庙中 政府鼓励存银行生息

“这不是一枚你在金饰店能买到的普通金币，它承载着神的保佑，”位于孟买的印度教寺庙ShreeSiddhivinayak里举行的一场拍卖会上，一位工作人员手持一枚多年前由信徒捐赠金币向买家介绍道。最终，这枚金币被以四倍于面值的价格售出。

从一间严密看守的储藏室里，工作人员陆续拿出了多年来信众们捐赠的各种金币、金项链和金首饰，而珠宝拍卖商和金贩已经在门外等候多时。

48岁的阿瓦斯蒂在拍卖会上买到了一串刻有象鼻神造型的金项链。“这可能是有人在庙里许下的愿望实现了，再把这个项链作为贡品答谢神明，这令它更加神圣而弥足珍贵，”阿瓦斯蒂称。

一天的拍卖会下来，寺庙一共拍出352件黄金物品和179件黄金饰品，总价值将近百万美元。

鼓励万亿“寺庙黄金”流通

关于印度“寺庙藏金”的说法不绝于耳，2011年，印度南部一家寺庙被曝藏有价值220亿美元的黄金，还有专家称另一家印度寺庙里藏着的黄金几乎等同于梵蒂冈的财富储备。

根据世界黄金协会的估计，印度大大小小的寺庙中大约存放着2.2万吨黄金，价值超过1万亿美元。

寺庙拥有大量的黄金储备，但对经济的贡献几乎为零，致力于改革的莫迪政府对此并不满意。为了实现经济腾飞，政府把点子动到了这些寺庙的“藏金室”里。

未来几周内，政府计划允许寺庙将黄金存进银行获得利息，让这些原本呆滞无效的财富加入经济大循环中发挥更大的作用。而银行收取这些金币或金饰之后会将其全部融化。

减少黄金进口

印度是目前全世界黄金消费量最大的国家，每年进口大约1000吨黄金。多年试图冷却黄金热而未果的政府，如今只能寄希望于寺庙能拿出深藏的黄金，帮助国家保护外币储备并减少黄金进口。

印度经济时报网站称，由于国际金价走弱以及印度储备银行放宽了限制政策，印度本月的黄金进口量同比增加89%，从去年同期的53吨增加到100吨，仅今年第一季度就进口了286吨黄金。

有专家估计，从寺庙中获取黄金的做法将会有效降低1/4的黄金进口量，每年大约减少200到250吨。

今年2月，印度财长杰特雷（ArunJaitley）称，印度寺庙里的黄金多数既没用于交易也没用于铸币。和巨量的寺庙黄金相比，政府的黄金储备量却只有500吨。

“我们对黄金的巨大胃口导致了多年的经常项目赤字，因为黄金是除了原油以外我国的第二大进口标的，”大宗货品交易咨询机构CommTrendz负责人契亚格拉杰（GnanasekarThiagarajan）称.

“即便在房地产市场和股市都下跌的行情中，黄金依旧以其良好的收益，成为印度人财富投资的首选，”他说。

除了实物黄金外，年轻一代的印度人还对“纸黄金”和黄金共同基金青睐有加。“纸黄金”目前大约吸纳了25亿美元的投资。

老庙藏金，存还是不存？

与此同时，也有不少人担忧，政府的做法将会对信徒的宗教情感造成伤害，也许未来信徒们向寺庙捐赠黄金的做法将会有所降温。一些保守人士和寺庙管理人员称，相比把黄金投入市场融通，他们更愿意把这些金子束之高阁。

印度对黄金的着迷由来已久，除了宗教信徒有捐赠黄金的习惯之外，印度传统婚礼也是“金碧辉煌”。在一些偏远的农村地区，女儿出嫁需要大量黄金作为嫁妆，一些不算宽裕的家庭甚至得为此搭上全部家底。

2011年，位于印度南部喀拉拉邦的一所修建于16世纪的寺庙遭到指控，称寺庙管理人员对寺庙财产处置不当。而当印度高级法院工作人员勒令寺庙打开其地下室大门后，出现在他们眼前的是大量金币、金像、钻石和珠宝，总价值约220亿美元。

74岁的拉吉便曾经是这个满藏黄金的地下室的看守人，他说这些黄金中很大一部分都是由当地的名门望族寄存的。

在通往地下室的入口处，墙上还刻满了蛇的形象，这是因为当地流传着毒蛇能够保护财产不被强盗掠走的说法。拉吉笃信这个传说，认为几百年来正是这些蛇的造型保证了金子的安全。

“我敢肯定，99%的人不愿意政府熔掉这些黄金，”他说。

但是，一些寺庙已经开始把他们黄金储备中的小部分存进了银行。

过去4年里，印度最富有的寺庙之一TirumalaTirupatiDevasthanams已经把超过5吨的黄金存进了一家国有银行，银行会把这些黄金熔成金块后保存，并同样以黄金的形式向寺庙支付利息。

而另外一些寺庙则还在观望政府给出的利率水平再做决定是否把黄金存入银行。

据当地媒体报道，此次政府给出的黄金储蓄利率为5%，高于此前的1%。