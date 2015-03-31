急跌让优质个股脱颖而出

今日两市沪指大幅高开，快速冲高后出现回落，创业板于10时后开始走强；午后开始两市股指继续上行，14:00之后出现一波快速跳水；盘面热点：互联网、电信运营、在线教育、食品安全、基因概念、医疗保健、智能家居、卫星导航等板块走势较强；总体来说：今日市场走出普涨格局。

沪指突破3478点之后，出现了加速上涨的局面，大盘股、小盘股均走出飙升行情，这与3月份前半个月只有小盘股连续逼空，而大盘股调整有本质区别；也正因为市场的连续逼空，以及个股疯狂逼空，快速的赚钱效应让很多的投资者开始出现恐高，尤其是今日午后的急速下跌，让这种恐高的感觉看似变成了现实。

果真如此吗？春风顾问团樊波认为：站在牛市的更大格局下，目前依然只是牛市的中途；回顾去年底开始的行情，从7月底的2000点附近，上涨到11月中旬的2500点附近，都认为很高了，结果券商股和中字头概念股的联合暴动将沪指快速推升至3400点附近，也同样认为很高了，目前涨到3800点附近，依然还有人说很高了。这是为什么呢？为什么永远都会有人恐高？樊波认为这恰恰是牛市的最大特点，永远被质疑却永远在向上，因为还有恐高的声音，所以就继续向上。在此，我们依然要明确观点：3800点只是牛市的中途。

总结一句话：牛市中连续逼空的会有人恐惧，出现下跌更有人恐惧，也就是说，不管行情上涨还是下跌，都会有人说不能买，而我们的态度是一直未有变化，就是全力做多，牛市中急跌是最好的买入机会，因为急跌才能让更优质的股票脱颖而出，并形成逆势上涨行情。