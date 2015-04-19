明天股市会真的暴跌吗！

这两天股市不断的出现利空消息，什么做空期货、什么提示股民注意投资风险等，就如这周末消息传是因为扩大做空工具的融券规则，其后又出来辟谣，不是让做空股市。扩大做空的工具或者说放宽做空的规则等，本身就是意味着做空的诱导性或者说迹象吧。放宽做空的工具但又说不是让做空，这其实就是说大盘涨的太快了，要调整一下。

回想这么牛市行情，第一次警示是在第一波的金融股上涨之后，严查两融问题等，导致券商股一直处于调整状态，这其实就是告诉你，券商股涨的太高了，不要再大涨了。目前是第二次，警示的其实是核心是创业板，毕竟创业板的个股都严重脱离基本面，又增加做空的期货工具等。再从创业板指数看，目前已经出现做头的迹象，所以说，现在创业板个股目前来说是风险最大的。

那么，经过第一次、第二次的警示，我想大家应该清醒了。无论明天是真跌还是假摔，你都要保持警惕，就是假摔的话，你更要逢高逐步的减仓出来，乃至空仓。换个角度来说，假如明天真摔的话，我问你，你跑的出来吗？为啥抱着侥幸的心理，过度贪婪真的是找死的节奏。其次，碰到周五一定要尽量的减仓或清仓，担心的就是利用周末出利空消息，这个之前我提到过。

所以无论明天到底是否暴跌，真的暴跌，你仓位重的话，你也跑不掉，直接低开3%左右，个股绝对低开跌幅7个点左右或跌停，你出的来吗？当然如果是虚晃一枪的话，有可能低开高走，我想你该知道下面如何办了。想想当初07年的530，低开低走乃至大盘都接近跌停，个股跌停一片，跑都跑不出来，这可不是危言耸听，经过的老股民都知道。

炒股一定要听党的话，它说什么，咱们就听什么，才有钱赚，才可以尽量的控制风险。对于说了又说不是的辟谣，我只能说，我就是被这样折磨大的，习惯了，这是A股的特色，你的要明白。