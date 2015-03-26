五大黑手洗劫 四类股将遭打击

所谓上帝欲使其灭亡，必先让其疯狂！前几日创业板指表现出疯狂的攻势，已经意味着短期走势“灭亡”已不远了。周四在沪市权重股骚动掩护下，主力疯狂出逃小盘股，创业板指在盘中更是创纪录的一度暴跌达114点，

从盘面来看，我们更能感受到主力凶猛砸盘所暗藏的风险。其中，创业板标杆全通教育的跌停，直接引爆了近期涨幅过高的个股全线暴跌，如三六五网、荣之联等股票皆出现了跌停板；此外，业绩伪高成长、技术筑顶的股票开始大幅破位，遭到了主力破位大幅跳水，如鹏欣资源、金固股份等长线牛股均出现跌停板，主力出逃可谓不计成本。而个股最大的风险便是股价炒高后主力大举出货，其杀跌往往是非常快速的。因此，在主力绞杀题材之际，对涨幅巨大、没业绩支撑、筹码不稳、主力暴力出货且技术上破位的股票，我们必须坚决调仓出局。据个股主力监控最新分析：489股具有这五大不利因素，投资者不应留有幻想须尽快调仓出局。

所谓的花无百日红、股无长期牛，创业板经过两年半的牛途后，周四再遭到主力大举砸盘出逃，也一定符合了股市运行规律。那是什么因素导致创业板为首的题材股，被主力“血洗”的呢？我们广州万隆 认为，主要有五大黑手所致。

1，传证监会将严查股票市场操纵，虽然未证实，但对处于高位的创业板打击是直接的。

2，创业板市盈率近百倍，远超中外股市牛市时峰值，巨大的泡沫随时有被刺破风险。

3，下半周新股预期发行再次来袭，巨大的抽血效应促使主力调仓涨幅较大的题材股。

4，创业板指15年来仅仅三个月便涨了近千点，巨大的获利盘促使题材股暴风雨杀跌。

5，股王全通教育跌停，旗杆倒下直接感染了其他高股价跳水杀跌，导致创业板暴跌。

综合来看，在上面五大“黑手”下，创业板本波主升浪行情或将正式告一段落，因此当前我们也应该及时转变前期投资思路，对小盘股做好最高级别的风险警惕，才能避免深套。如对涨幅巨大主力暗中出逃的股票，我们应坚决调仓换股；对技术破位又弱于大势的，我们应有壮士断臂精神，用于止损出局；对筹码松动、弱势盘整的个股，我们应宁可卖错不可做错；对消息利空且业绩惨淡个股，我们应不留幻想坚决出局。