成长与价值齐飞 A股进入“黄金时代”

A股的牛市究竟到了哪个阶段?成长股的红旗还能扛多久?价值股能否王者归来?一季度行情渐近尾声,投资者迫切需要知道答案。

在28日举办的“2015年金牛基金论坛暨第十二届中国基金业金牛奖颁奖典礼”上,获奖的金牛基金经理们就此发表了自己的观点。在他们看来,市场无风险利率仍有继续下行的空间、改革红利不断释放以及中国宏观经济有望企稳等诸多利好因素,将会引领本轮牛市向更高目标迈进。而代表经济转型方向的成长股和低估值以及正在变革的传统价值股,都将有望在此轮牛市中有很好的表现。

多变量激发牛市

多位金牛基金经理指出,引发此轮牛市的最重要变量是市场无风险利率的下降,而市场无风险利率仍有下降空间,牛市仍将继续。

南方基金总裁助理、权益投资总监史博表示,导致A股猛然发起一波大牛市的根本变量就是无风险利率的下行,并引发了投资者风险偏好的变化,这也是中国经济基本面仍在下滑,大型国有控股企业盈利不如预期的背景下,股价仍然能够上涨的主要原因。他同时表示,虽然中国的无风险利率已明显下降,但如果放在全球平台上来看,仍有下降空间,这是A股牛市仍将持续的一个基本条件。

汇丰晋信策略基金经理王春表示,中国未来会出现一个趋势,即伴随着无风险利率的持续下行,金融市场将迎来蓬勃发展。他同时指出,除了利率因素外,影响A股市场的另外两个重要变量则是中国经济有望企稳的预期,以及中国正在步入新的改革周期。

国寿安保研究部副总经理段辰菊表示,从去年下半年开始,市场对于经济硬着陆的讨论少了,大家目前已经接受了经济增速下降的新常态。

王春认为,伴随中国经济从2009年一路调整到现在,GDP增速已经回落到7%左右,市场对经济基本面的各种负面因素都做了充分预期,而站在当前时点,中国经济本身的传统经济周期可能已经进入到了一个相对底部的位置,继续下行的空间和幅度都有限,经济有可能在目前水平上企稳甚至回升。王春指出,中国目前还面临这一个改革新周期,与此前的改革不一样的是,此轮改革会结合互联网的先进水平,并转化为经济的一个增长点。

“为什么这两年创业板会涨这么多?这就是答案。而在这种改革周期中,传统行业也有空间,包括国企改革,经营效率也会发生很大的变化。这样判断,更大的牛市表现可以期待。”王春说。

用时间换空间

站在目前时点,多位金牛基金经理表示,策略上要多一份谨慎,提防牛市剧烈调整的风险。

广发行业领先基金经理刘晓龙表示,在去年10月份,市场风险偏好刚开始转向券商,当时创业板的估值达到了主板的4-6倍,而今年到现在,市场估值比又到了这样一个状态,这个情况意味着无论是从短期来看还是从长期来看,都会出现一个修正。他指出,统计分析可以发现,在牛市中后期,市场波动的每一次幅度都会达到15%左右,剧烈的甚至可以调整30%甚至40%,这种风险值得投资者高度关注。

在当前时点,许多金牛基金经理都表达了对传统行业的乐观情绪。

史博表示,在目前的时间段,更看好传统行业。他指出,传统行业其实都是由新兴行业转变而来,其中有很多的优秀公司。对于这些传统行业的优秀公司而言,如果能够结合经济转型方向,将客户体验做到极致,前景也会非常广阔。他认为,如果传统行业拥抱互联网,有互联网思维,伴随中国“一带一路”走出去,现在面临的机遇可能比某些新兴产业公司更有投资机会,投资价值也会更突出。

王春则表示,传统行业是否具有投资价值,在于行业本身是否是一个可持续增长的行业,以及行业内部结构是否发生了变化,带来了新的增长模式。他认为,中国传统经济正在底部企稳,传统产业有很强的投资价值。此外,很多的传统产业内部结构发生了巨大的变化。二者相结合,就会给相关行业个股带来上涨的机会。