三大驱动因素全面改善 中国股市巨量快步上行

３月２０日 政策面利好集中出台、流动性宽松预期增强的同时，政府为经济增速“托底”令股市三大驱动因素获得全面改善。受此鼓舞，近期中国股市快步上行，沪指创出近七年新高，两市成交总量则维持在万亿元量级。

２０日本周最后一个交易日，沪深股指同步走高。上证综指盘中创出３６３２．３４点的２００８年５月以来新高，尾盘与深证成指同步实现近１％的涨幅。至此，沪指已实现“八连阳”，累计涨幅超过一成。

２０日当天，沪深两市合计成交逾１．１６万亿元，连续第四个交易日突破万亿元关口。

在业界看来，政策面和资金面利好叠加，促成了中国股市的新一轮快速上涨。

本月中旬，国务院批准地方政府发行１万亿元债券置换其存量债务，这一规模占２０１５年到期政府债务的一半以上。机构普遍认为，在消除市场对于政府债务违约担忧的同时，债务置换有利于改善银行资产质量，从而对以银行为主力的金融板块形成利好。

一年一度的全国两会闭幕之后，深化改革相关举措有望迎来密集发布期。尤其是覆盖数百项重大工程的“一带一路”规划呼之欲出，为市场带来政策红利持续释放的良好预期。

资金面上，多家境外金融机构预测，中国央行最快可能在本月内调降金融机构存款准备金率。南方基金首席分析师杨德龙表示，在货币政策持续放松的背景下，股市投资价值有望继续凸显，并吸引场外资金保持流入状态，这将“为Ａ股提供中长期的上涨动力和空间”。

值得注意的是，基于国民经济增速不断下滑，启动于去年１１月下旬的Ａ股行情一度被认为难以获得基本面的支撑。中国政府将２０１５年经济增长目标进一步下调至７％左右，也曾一度引发投资者担忧和市场调整。

不过，全国两会举行的新闻发布会上，国务院总理李克强强调，在新常态下会保持中国经济在合理区间运行。如果速度放缓影响了就业收入等，逼近合理区间的下限，“会在稳定政策与稳定市场对中国长期预期的同时，加大定向调控的力度，来稳定当期市场的信心”。

这一表态被舆论解读为政府为经济“托底”。这不仅有效缓解了市场对于经济增速进一步下滑的担忧，也成为各路资金做多Ａ股的核心逻辑。

博时基金宏观策略部总经理魏凤春分析认为，高出预期的２月金融数据提供了重要的边际信息增量，传递出政府“托底经济”的积极政策信号，未来几个月实体经济增速或因此而加快。

华泰柏瑞基金最新发布的研报也认为，在拉动中国经济的“三驾马车”中，出口和投资先后经历换挡，目前都已逐步接近底部。相应地，ＧＤＰ增速有望在２０１５年至２０１６年触底，并在股市这一先行指标中获得积极反映。

三大驱动因素全面改善，也令Ａ股获得了海内外资本的更多关注。数据显示，在成交总量持续居于万亿元以上高位的同时，截至３月１９日沪股通买入成交额已连续六个交易日突破３０亿元，较前期出现显著增长。

一个有趣的现象是，过去几个月Ａ股的“二八行情”特征，正在被大、中小盘股同步上涨的格局所替代。“一带一路”之外，“互联网＋”行动计划也成为市场热点。投资机构也不再沉湎于价值抑或成长的争论，纷纷作出均衡配置大盘股和中小盘股的投资建议。

在凯石益正投资公司首席分析师仇彦英看来，移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术与现代制造业“嫁接”，将为众多新兴产业提供腾飞动力。而伴随稳增长政策的陆续出台，电网、铁路、水利等传统行业同样有望显现投资机会。

不过，股指连续上涨也令Ａ股短期投资风险显现。一些机构表示，在创业板指数平均市盈率攀上８４倍高位的背景下，部分过度透支成长性的个股或难免估值回归，未来中国股市投资仍需着眼于真正意义上的“改革受益”。