高盛：股票等风险资产尚未进入泡沫区域

据CNBC报道，高盛集团首席全球股票策略师皮特·奥本海默（Peter Oppenheimer）周一称，股票等风险资产尚未进入泡沫区域。

奥本海默在接受CNBC采访时称，接近于零的利率水平会带来一种无可避免的后果，那就是全球范围内的许多投资者都会被推高“风险曲线”。他指出：“这最终会带来的情况是，风险资产变得跟其他类别的资产一样被过高估值。在我看来，股票市场等风险资产尚未显示出明显的已进入泡沫区域的迹象。”

在欧洲央行总额1万亿欧元（约合1.08万亿美元）的资产购买计划的刺激下，欧洲股市今年大幅上涨，泛欧斯托克600指数已经上涨了17%左右；而与此同时，欧元区许多国家的政府债券的收益率则都已经触及历史最低水平。

与此同时，在美国股票市场上，道琼斯工业平均指数和标普500指数都曾在今年触及历史新高，主要由于投资者对美国经济的前景持乐观态度。上周，纳斯达克综合指数也触及15年以来的最高水平。

上周股市得到了进一步的支撑，原因是美联储暗示该行仍将在一段时间里把基准利率维持在极低水平。目前美联储的基准利率仅为0到0.25%区间，该行自2008年底以来一直都将基准利率保持在这一水平，目的是刺激美国经济恢复增长。

但是，并非所有人都像奥本海默那样乐观地预期风险资产尚未进入泡沫区域。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德（James Bullard）在接受CNBC采访时表示，他担心低息环境可能会促使资产价值急剧上升。“利率将处在较低水平——这这是否会在未来两年时间里催生某种类型的资产泡沫呢？”他说道。“美国在过去二十年时间里一直都备受大规模泡沫的折磨，比如说科技泡沫和住房市场泡沫等，第二个泡沫带来了一场宏观经济灾难，因此这是未来很令人担心的一件事情。”

他所担心的是，当资产价值迅速上升时，将会带来资产变得过于膨胀并因此容易崩盘的风险，而一旦崩盘则将给整个金融市场 都带来更加广泛的后果。

在被问及是否认为政府债券市场已经进入“泡沫区域”的时候，奥本海默说道：“我认为，政府债券市场所反映出的基本面非常疲弱，但按照我们的观点，收益率正处在过低水平，尤其在欧洲更是如此。”他还补充道：“债券价值被高估了，这就是为什么我们偏爱股票的原因所在。”

在周一的市场交易中，基准10年期德国国债收益率在0.18%附近徘徊，过去一年时间里其收益率已经下降了145个基点左右，过去五年中则下跌了超过300个基点。