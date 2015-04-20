大盘午后跳水原因揭秘

今日沪深两市早盘在央行降准的利好刺激下真的震荡上行，均创出新高。但午后风云突变，大盘拐头向下，呈现跳水行情。而板块个股亦受到影响，早盘大涨的板块均有回落，多只涨停板个股出现开板现象。

板块热点看，港口航运依然是今日涨幅最好的板块，中海集运（601866）、中国远洋（601919）、珠海港（000507）等均牢牢封死涨停板。习主席访巴望签署大单协议成为今日最为热门的头条，一带一路和新疆板块则受到刺激大幅上涨。八一钢铁（600581）、青松建化（600425）、北新路桥（002307）、珠海港等概念股早盘封死涨停，后市有望持续走强。国新办召开自贸区发布会的消息则使得自贸区板块均有上涨表现，渤海租赁（000415）、津劝业（600821）涨停。除此之外，军工改制、有色等板块亦有良好表现。

今日午后跳水原因分析：

1.19日，央行决定自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在大盘处于7年高位，并且存在巨大跳空缺口之时央行突然宣布降准一个点，超出预期。早盘冲高走势则是给投资者短期出逃机会，而午后迎来跳水则是利好兑现有需求回补缺口的表现。

2.中国南北车今日午后的跳水亦是大盘大跌的凶手。上周南北车连续收出5个涨停板成为了A股近期的指南针，今日获利盘则在高位选择了出逃，多踩多效应持续发酵，导致A股出现大跌补缺行情。

3.技术面分析，今日沪指成交金额突破1万亿大关，进行了补缺走势。分析可知，上周五的大跳空缺口在黄金K线理论中属于衰竭缺口，加上周天的大利好，A股有必要今日回补缺口以便于后市的可持续走强。而近期的走势或将迎来震荡调整，巨量之后有消化获利盘的需求。

总体来看，今日大盘走势可谓是标准的借利好出货的表现。但不同的是，今日的调整补缺更有力于后市更加健康和可持续走强。消息面加之技术面的恐慌引发了跳水行情，而沪指成交量则突破了一万亿体现出了市场热气的持续聚集，大牛市仍然在前进当中，短暂的调整是为了后市更加的美好。