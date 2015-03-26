午盘：美股全线下滑成交清淡

3月26日凌晨消息，美国股市周三午盘全线下滑，成交清淡。投资者正在权衡耐用品订单数据以及卡夫食品与亨氏之间的合并交易。

美东时间3月25日12:01(北京时间3月26日00:01)，道琼斯工业平均指数下跌165.92点，报17,845.22点，跌幅为0.92%；标准普尔500指数下跌14.35点，报2,077.15点，跌幅为0.69%；纳斯达克综合指数下跌66.67点，报4,928.06点，跌幅为1.33%。

BTIG公司首席全球策略师丹-格林豪斯(Dan Greenhaus)称，在美联储表示将“依据数据”来决定首次9年来加息时间之后，市场正在仔细研判经济数据。

格林豪斯称：“投资者正在等待下周五的非农就业数据，并且似乎已经忽略了本月至今公布的相当疲软的数据。今天的耐用品数据与最近公布的疲软数据相符，都证明了第一季度GDP增长微弱。”

周三美国经济数据面，美国商务部周三发布的报告显示，美国2月耐用品订单经季调后环比下降1.4%，为四个月内第三次下降，远逊于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的增长0.1%。

报告显示，商用飞机和汽车需求的下降是导致上月耐用品订单下降的主要原因，尽管其他耐用品的需求也普遍疲软。

芝加哥联储主席查尔斯-埃文斯(Charles Evans)周三表示，他非常担心消费者价格指数(CPI)过低，以至于宁可赞同通货膨胀率高于美联储设定的2%通胀目标，以免出现类似日本央行的丧失信用状况。

日本央行在2000年放弃了零利率政策、出人意料的宣布加息，此举随后遭到许多经济学家的抨击。埃文斯在伦敦表示：“日本央行在很长一段时间时期内都受到了不守信用带来的恶果影响。”

美国亚特兰大联储主席Lockhart接受《纽约时报》采访时称，他预计会投票支持在9月份之前加息。他表示，不是100%确信美联储会在6月、7月还是9月加息，但今年加息的可能性很高。

本周至今，美股三大股指已经下跌了大约0.5%。周二美股连续第二个交易日收跌，当天公布的消费者价格指数及其他数据，为一位美联储官员关于美联储可能提早加息的观点提供了数据支持。周二道指下跌104.90点，标普500指数下跌12.92点。

周二纽约股市成交量下降至今年第四低的水平。瑞士信贷分析师周二指出，当天美股成交量比周一的惨淡水平还低2%。他们表示，由于周三美国几乎没有经济数据公布，在原油库存数据公布之后，市场成交量可能继续下降。

美元汇率受到关注。周二公布的消费者价格指数(CPI)帮助美元汇率稳定下来。IG公司市场策略师斯坦-沙姆(Stan Shamu)表示，许多市场人士正在观望美元在恢复上涨之前会蛰伏多长时间。

沙姆在研报中表示：“现在美元似乎就是沉睡的巨人，在他醒来之前，股市将不会出现太多波动。”

周三美元指数(DXY)小幅下跌，此前经济数据表明德国3月商业信心指数攀升并创造2014年7月份以来新高。

个股消息面，卡夫食品集团(KRFT)和巴菲特麾下的亨氏(H.J. Heinz)联合宣布，两家公司将合并，创建卡夫亨氏公司。合并后的卡夫亨氏将成为北美地区第三大食品和饮料公司。

软件公司Kofax(KFX)股价大涨，此前该公司在周二晚间宣布，已经同意利盟国际(Lexmark International，LXK)提出的收购要约。

其他市场面，周三欧洲股市走低。亚洲市场面，上证综合指数结束此前连续10个交易日连续上涨的趋势。日本日经225综合指数上涨0.2%。

纽约商业交易所黄金期货价格上涨6美元，报每盎司1197美元。原油期货价格上涨66美分，报每桶48.24美元。