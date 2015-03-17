强势美元后世界局部分化凸现

市场消息

据外媒报道，俄罗斯总统普京周一(3月16日)在圣彼得堡与吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫会晤，持续10天的失踪传言得以停歇。普京就自己“消失”期间外界的猜测笑称：“没有八卦生活会很无聊的”。报道指出，此次会晤是两位领导人2015年的第二次会晤，会晤也破除了此前外界流传的普京身体“抱恙”的传言。

据克里姆林宫新闻局此前通报的消息，“此次两国首脑的会晤议程将包括进一步加强俄吉在贸易、投资、文化、能源和人道主义领域合作等一系列重要议题。”此前连续多天国际媒体加大对普京的报道，其中一个原因是，普京自3月5日会见到访的意大利总理伦齐后，再没有出现在公开场合。

一些欧美媒体此后对普京行踪进行了诸多猜测性报道，路透社、法新社等西方通讯社也援引多个消息源不清的传言，以“普京在哪里”“普京不在场”等标题新闻予以报道。实际上，普京2012年曾“失踪”过一次，后来俄官方宣称他背部受伤。俄媒称，普京作为国家领导人，始终希望给民众一个强壮的形象。

据卡塔尔半岛电视台网站3月14日报道，周六(3月14日)，叙利亚空军对大马士革郊区和杜马等地区发动空袭，造成数十人死伤。与此同时，叙利亚政府军同反对派武装在东乌塔地区发生冲突，造成12人死亡，其中包括10名妇女。据报道，此次空袭造成杜马地区数十人受伤，多数房屋被摧毁，而杜马作为叙利亚反对派在东大马士革地区的堡垒，在过去几个周遭到了一连串的袭击，造成数十人死亡。

据半岛电视台记者报道，叙利亚空军在近期对大马士革东部地区的Jobar地区发动了至少17次空袭。空军向此地区投放了大量火箭弹，造成大量房屋倒塌或被烧毁。据悉，叙利亚反对派曾与政府军在Jobar地区发生过激烈冲突，并摧毁了政府军大量的军事器械。同时，大马士革西乌塔地区的德拉雅镇和Zabadani镇、叙利亚南部地区的德拉省和库奈特拉省以及中部地区的霍姆斯都遭遇了不同程度的空袭，数人死亡。

EUR/USD

基本分析：

欧洲央行行长德拉基周一发表讲话，他将欧元区经济的现状描述为“正在稳步复苏”，并呼吁在欧洲机构整合方面实现“巨大飞跃”，以便各国加强主权共享。

在欧洲央行启动印钞机开始主权债购买行动一周后，德拉基表示，欧洲央行的刺激政策、油价下跌以及欧元区各国的结构性改革都在帮助支撑区内19国的经济成长。

德拉基在一金融会议上称，当前的背景是，欧元区经济形势正在稳步复苏。多数指标显示，持续经济复苏正在站稳脚跟。德拉基认为，欧洲央行帮助促成了这种好转。周一稍早，欧洲央行表示，在实施量化宽松的第一周，共投入97.51亿欧元购买公共部门债券。其量化宽松计划向经济挹注逾1万亿欧元。

德拉基警告，欧元区各经济体与机构尚未充分整合，同时敦促各国改革经济以增强自立能力。他补充道，欧元区国家的整合程度，还不足以打消外界对其凝聚力的疑虑。德拉基从2012年初开始便致力于加强整合，当时欧元区债务危机促使他与其他对抗危机的要角合作拟订出一份路线图，推进银行业联盟、财政联盟、经济联盟与政治联盟。

周一欧洲股市普遍走高，德国DAX 30指数收涨2.24%，报12,167.72点，首次收高于12,000点。泛欧绩优300指数上扬1%，收报1,594.70点，意大利MIB指数也上扬1%，至四年高位22,930.92点。法国CAC 40指数收高1.01%，报5,061.16点。

技术分析：

欧元日K线图上，隔夜汇价低位小幅反弹，收盘小阳柱；短期汇价或难改空头打压趋势，关注汇价持续下行风险。多日均线连续分化下行；MACD指标双线连续下行分化，快线超卖区趋于平滑前行；蓝色动能柱连续小幅缩量。

GBP/USD

基本分析：

周一英镑低位反弹，美联储决议公布前的不确定性令美元承压，尽管多数市场人士认为美联储将改变声明措辞，但近期美元暴涨以及低通胀令投资者担忧美联储可能暂缓考虑加息，取消“耐心”一词的希望或将落空。英镑整体形势仍不容乐观，上周四英国央行行长卡尼推后市场对该央行将于何时开始加息的预期，他称将考虑国外低通胀和英镑走强的影响。

卡尼表示，决策者将不会关注一次性影响，但他说，关注并考虑来自国外的持续通缩影响或许是恰当的。卡尼称，海外国家低通胀持续与英镑升值的持续影响，会合力压低消费者物价。

最近英国方面经济数据表现欠佳，加上英国大选等不确定性因素，英镑从基本面承压。不少机构分析师并不看好英镑，认为英镑短线还有进一步下跌空间，甚至有投行认为英镑/美元在英国大选期间可能跌破1.40关口。

周一英国股市FTSE 100指数上扬0.94%，收报6,804.08点。

技术分析：

英镑日K线图上，隔夜汇价低位小幅反弹，收盘小阳柱；短期汇价或仍陷低位区间休整蓄势，走势连续运行于下降通道内。多日均线连续小幅分化下行，间距持续拉大。MACD指标双线零轴线下连续下行，快线趋于平滑；蓝色动能柱连续缩量释放。

USD/JPY

基本分析：

本周日央行将先于美联储作出最新的政策决定，预计其将维持积极的资产购买计划不变。日央行继续看好通胀回至2%目标的前景，不过仍有许多经济学家认为，受油价拖累，日央行可能会再度放宽政策。

眼下日本央行正处于两难境地，去年因央行货币宽松引发的日元贬值令日本通胀加快。然而，由于薪资涨幅未能跟上不断上升的生活成本，日元贬值也打击了民间消费。

不过日本央行官员称，虽然家庭支出依然疲弱，但油价下降以及对薪资上涨的预期将有助于刺激消费，并支持经济稳步复苏。如果低石油成本导致通胀率在太长时间内处于低位，日本家庭或许会开始觉得日本通胀率将永远无法达到2%。日本央行官员表示，这是央行希望避险出现的情况，即便这意味着央行还要继续扩大规模已经很大的资产购买计划。

日本股市日经指数周一收盘近持平，日经指数收报19246.06点，稍早曾触及19349.20点。东证股价指数下跌0.1%，不过上涨个股与下跌个股之比为955：790。JPX日经400指数下跌0.2%。

技术分析：

日元日K线图上，隔夜汇价连续高位牛皮，波幅狭窄，交投清淡，收盘小十字星；短期汇价或连续疲弱前行。多日均线连续小幅上扬，10日均线连续上托汇价；MACD指标双线零轴线上交叉，或陷入胶着；红色动能柱小幅缩量，或殆尽。