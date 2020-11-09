概率论与数理统计示例（第一部分）：基础与初级理论

内容

概述 理论基础 初级理论 3.1. 组合概率

3.2. 伯努利（Bernoulli）方案 数理统计基础 在初级理论框架内应用数理统计的示例 5.1. 参数点估值

5.2. 检验统计假设 结束语 附带文件



1.概述



交易总是需要在面对不确定性时做出决定。 这意味着在做出这些决策时，其结局并不十分明朗。 如此看出建立数学模型的理论方法的重要性，它能够令我们以有意义的方式描述这种情况。 我想强调两种方法：概率论和博弈论。 有时，在与概率方法相关的主题中，它们经常被组合在一起作为“与自然演化博弈”的理论。 这清楚地表明存在两种不同类型的不确定性。 第一种（概率）通常与自然现象有关。 第二种（纯游戏相关）则与其他主体（个人或社区）的活动相关联。 博弈的不确定性在理论上更难处理。 有时，这些不确定性甚至被称为“坏”和“好”。 在理解初级博弈相关的不确定性进展时，经常会关联到将其降解为概率形式。

就金融市场而言，自然演化博弈的不确定性显然更为重要，因为人们的活动于此是关键因素。 此处，概率模型的变换通常是基于参考大量参与者，其中每位参与者个体对价格变化的影响很小。 在某种程度上，这与统计物理学中运用的方法类似，而这导致了一门叫做经济物理学的科学方法的出现。

事实上，这种变换的话题非常有趣，不平凡，值得更详细的研究。 希望有一天，相关文章能出现在我们的论坛上。 在这篇文章中，我们将看到概率论和数理统计的基础。

2. 理论基础



概率论的建立基于一个称为Kolmogorov 公理的形式系统。 我不会深入解释什么是“形式系统”，以及如何正确理解数学公理方法，因为这些都属于数理逻辑领域，是非常复杂的问题。 取而代之，我将集中讨论概率论的基本对象 − 概率空间。 它由 一个样本空间、事件集合，和这些事件的概率组成。 我们来更详尽地研究一下：

1) 样本空间是随机实验所有可能结果的集合。 它通常用大写的“欧米茄”希腊字母 – Ω 表示，并在图像上刻画为一个图形。 初级事件（采样点）通常用小写的 “欧米茄”希腊字母 − О 表示，并在图像上刻画为一个点。 描述抛硬币结果的最简单标准示例：Ω={ω1, ω2}，其中 ω1=H，且 ω2=T 表示硬币的正面或反面，而花括号表示其元素枚举给出的集合。

下图显示了一个抽象的 Ω，其为一个矩形，以及若干属于它的点 − 基本点：Ω1，Ω2 和 ω3。





2) 随机事件集合。 每个这样的事件都是一个初级事件集合（所有 Ω 基本事件的子集）。 事件集合包括一个空集 ∅={}（一个永远不会发生的事件），和整个 Ω 集（一个总会发生的事件）。 集合中两个事件的组合（和交集）也应属于集合。 在数理中，这样的集合通常称为集合代数。 上面的硬币例子有四个事件: {}=∅, {H}, {T} 和 {H,T}=Ω。 （自测问题：一个初级事件可以被视为随机事件的一个例子吗？）

随机事件通常用大写拉丁字母表示：A，B，C，…，并在图像中刻画为位于 Ω 内的形状。 事件的组合和相交会以不同的方式表示。 有时，一个条目类似于普通数值变量加法和乘法: АВ 和 А+В，而有时会用到 ∩ 和 ∪符号: А∩В 和 А∪В。

下图将 Ω 显示为一个矩形和两个相交的 А 和 В 事件。





3) 概率是一个数值函数 P=P(A) 匹配于实数范围从 0 到1 的每个随机事件 A。 P(Ω)=1 和 P(∅)=0。 此外，满足可加性规则：如果 A 事件是一个非重叠 B 和 C 事件的组合，则 P(A)=P(B)+P(C)。 除“概率”项之外，P() 函数应用 “Ω 的概率分布”（或简单地说“Ω 分布”）。 不要把这个概念与类似的“随机变量分布函数”概念混淆。 它们彼此相关，但仍有区别。 前者是把一个数值与集合匹配的函数，后者只是一个数值与数值匹配的普通数值函数。

目前尚不清楚如何在图像中刻画概率分布，但直观地可以将其比作单位质量在 Ω 体积上的分布。 在这个比较中，一个事件是体积的一部分，而概率是这个体积部分中质量的份额。

所有其他概率论概念都是从这些概念中衍生出来的。 我们在这里强调概率相关性（独立性）的一个非常重要的概念。 为此，我将引入A 事件条件概率介入 B 事件执行的概念，P(B)>0。 它表示为 P(A|B)，根据定义，P(A|B)=P(AB)/P(B) （如您所记，AB 是指 A 和 B 事件的交集）。 根据定义，A 事件在某些条件概率下被视为独立于 B 事件，在 B 事件发生期间，它等于概率：P(A|B)=P(A)。 如果我们使用条件概率表达式，独立性的定义可以改写如下：P(A)P(B)=P(AB)。 如果不满足这个等式，则 A 事件可称作依赖于 B 事件。

直观地说，独立性意味着已知 B 事件的发生不会改变与 A 事件相关联的不确定性。 相反，依赖性意味着 B 事件的执行会携带有关 A 事件的信息。 在 Claude Shannon 的信息论里，为这种直觉理解给出了精确表述。

初级概率论通常被单独强调。 初级理论与非初级理论的区别在于，它研究的是由有限个元素组成的初级事件集合。 据此，随机事件的集合也是有限的（自测问题：为什么这是真的？）。 这一理论早在科尔莫戈洛夫公理之前就已发展起来了，且实际上并不需要它。 本文的其余部分将集中讨论这部分理论。 非初级理论将在下一篇文章中加以讨论。

3. 初级理论



鉴于初级结果的数量有限，我们可以简单地设置只包含一个初级事件（单元集合）的事件概率。 我们只需要确保所有这些概率之和等于 1。 任何事件发生的概率都等于这些概率之和。 这些初始概率不必相等，但我们将从这些模型开始，这些模型通常被归纳为“组合概率”。

3.1. 组合概率

设 Ω完全由 N 初级结果组成，那么若包含它们中的 m 数量的结果，则它们的事件概率等于 m/N。 此处的概率计算包括选项数量在内。 作为规则，需用组合方法对付它，故此得名。 以下是一些示例：

示例 1. 假设我们有 n 个多种物品。 那么有多少种不同的方式安置它们（排列）？ 答案: n!=1*2*3*....*(n-1)*n 种方式。 每一种方式都被称为置换，且每一种置换都是一个初级事件。 因此，N=n!，且由 m 个排列组成的事件概率是 m/n! (m/N=m/n!)。

我们来解决一个简单的问题：一个给定对象经随机排列后，定义其处于第一个位置的概率。 如果所选项目占据了第一个位置，则剩余的 n-1 个项目可以放在剩余的 n-1 的位置上，可有 (n-1)! 种方式。 故此，m=(n-1)!，也就是说期望的概率等于 m/N=m/n!=(n-1)!/n!=1/n。

示例 2. 我们已有 n 个多种物品。 我们可从它们当中分离出多少个不同的 k (k<=n) 项目集合？ 这里有两个可能的选择，这取决于我们是否考虑两个集合，只是项目的顺序不同。 如果是，那么答案为 n!/(n-k)! 个集合。 如果非，则 k! 数倍少于: n!/((n-k)!*k!)。 考虑顺序的集合称为分配，不考虑顺序的集合称为组合。 分配数字创建，已知也称为二项式系数方程，应用特殊符号 − 下图中显示了两个选项。

因此，如果集合中元素的顺序不重要，我们可用组合作为一个初级事件集合来解决问题。 如果顺序很重要，则应使用分配。



示例 3. 我们来研究一个导致所谓超几何分布的重要例子。 假设每个 n 项都被标记为 “好” 或 “坏”。 设 b，b⋜n 项为“坏”，则剩余的 n-b 项为“好”。 选择一个 k 元素集合，且不考虑它们的顺序（组合）。 我们的集合中确切包含 x “坏”项的概率是多少？ 通过计算包括匹配组合的数量在内来解决这个问题。 答案相当繁琐，最好记下下图中所示的组合数字，其中期望的概率为 p，并由 x，n，b 和 k 表达。





这个示例非常适合于理解所引入的“随机变量”概念背后的逻辑（下一篇文章将更详细地讨论它）。 很可能的结果是，为了解决与计算事件概率有关的特定问题，掌握 x, n, b 和 k 的知识就足够了，而关于整个事件初始集合的完整数据是多余的。 然后通过舍弃不必要的信息来简化原始模型颇具意义。 我们如下继续：

n , b 和 k 假设为固定参数。

, 和 假设为固定参数。 取代 Ω 样本空间，基于它建造一个新的 Ωх={0, 1, ..., k} 。 新空间大概由 х 个值组成。

样本空间，基于它建造一个新的 。 新空间大概由 个值组成。 将每个 {х} 事件（由一个初级事件组成）与上面所示的超几何分布方程指定的概率相匹配。

产生的对象称为“离散随机变量”，其可能值的超几何分布为 Ωх。

3.2. 伯努利（Bernoulli）方案

这是另一个来自初级概率论领域的著名模型。 其示例通常涉及连续抛硬币结果建模，但我会以一种更正式的方式构建蓝图。

假设我们有一个正整数 n 和一对非负实数 p 和 q，因此 p+q=1。 Ω 样本空间由精确长度为 n 的单词组成，其中仅允许 H 和 T 个字母 (H − 正面， T − 反面)。 一个由一个初级事件组成的事件概率由这个方程确定 pu({w})=p^nh*q^nt，其中 w 是一个单词，而 nh 和 nt, nh+nt=n 相应代表 H 和 T 个数量的字母。

很容易看出，与组合概率相比，初始概率通常彼此不相等（只有当 p=q=0.5 时，它们才是相似的）。

我们研究一下 n=2 的例子。 在此情况下，Ω={HH, HT, TH, TT}。 此处的初级数量等于 4，而随机事件的数量是 16。 （自测问题：从伯努利方案的 n 导出描述初级事件数量，和所有随机事件数量相关性方程的一般形式）。

我们来研究 "H"=comes first {HH, HT} 事件。 其概率为 pq+p^2=p。 这同样适用于任何允许我们将 p 参数作为“每次掷骰都得到反面可能性”的说法。 现在，我们检查是否 А="H 为第二"={HH, TH} 事件独立于 В="H 为第一"={HH, HT} 事件。 我们用独立性定义 − АВ={HH}, P(A)=p, P(B)=p 和 P(AB)=p^2 的交集。 由于、 P(A)P(B)=p*p=p^2=P(AB)，事件是独立的。

关于每一次掷骰结果的概率，及其独立性的陈述对所有 n>2 都是正确的。

我们可以用其他方式指定概率，也许这会导致不存在相等的概率，或者导致掷骰结果的依赖性。 此处的重点是伯努利方案不是描述事件序列的唯一有效模型，我们不应局限于此。

现在我们来计算一个事件概率，其中 H 发生的次数正好是 k 次，或者（不太正式）掷骰 n 次出现正面的概率等于 k 次。 这个问题的答案可以在下面的图中找到。 pb 表示期望的概率，取决于 k, n, p 和 q。





考虑另一个例子，展示了二项分布和上面所研究的超几何分布之间的关系。 它本身及其在数理统计中的应用都很重要 (费舍尔（Fisher）精确检验)。 从数学的角度来看，这个问题是相当复杂和有意义的。 我们一点点地强调所有的推理。

基于伯努利方案的 Ω 样本空间，构建一个新的 − Ω1 仅包含单词，其中 H 精确出现了 b 次。

样本空间，构建一个新的 − 仅包含单词，其中 精确出现了 次。 由于在 Ω1 当中的任意 A 事件也是 Ω 当中的一个事件， P(A) 即是为它定义的概率。 基于此事实，我们根据方程 P1(A)=P(A)/Р(Ω1) 为 Ω1 引入 P1 概率。 事实上，这里用的是条件概率方程 P1(A)=P(A|О1) 。

当中的任意 事件也是 当中的一个事件， 即是为它定义的概率。 基于此事实，我们根据方程 为 引入 概率。 事实上，这里用的是条件概率方程 。 现在研究来自 Ω1 的"一个长度为 k 的单词的后缀正好包含 x 个 H 个字母"的事件概率 P1()。 结果表明，这个概率正是由上面提供的超几何分布方程设定的。 非常值得注意的是，方程不影响 p 参数。

4. 数理统计基础



数理统计和概率论的区别通常被解释为它们解决的问题类型的不同。 在概率论中，通常假设概率模型是完全已知的，并据此得出一些结论。 在数理统计中，对于模型的认知是不完整的，但有一些附加的信息能以实验数据的形式帮助改进模型。 因此，上一章讨论的所有问题都是概率论的问题。

我刚才提供的数理统计的定义可以认为是传统的。 还有另一种更现代的数理统计定义方法。 它可以被定义为决策论的一部分。 在这种情况下，重点是构造决策规则，在误差平均代价最小化的意义上是最优的。 在此，机器学习方法有很强的收敛性。 一个与它们显著区别在于，在数理统计中，所应用数学模型的类型会得到相当清晰的判断（例如，在未知参数的精度范围内）。 在机器学习中，不确定性通常也会扩展到模型类型。

现在我们来研究传统意义上的数理统计的样本问题。

5. 在初级理论框架内应用数理统计的示例



有两种类型的问题 − 估算参数和检查假设。

我们从参数点估值开始。 它假设概率模型中存在任何数值（非随机、确定性）变量。 它们的确切数值是未知的，但我们可以利用随机实验获得的数据来计算它们的近似值。

5.1. 参数点估值

此处最普遍的方法是使用最大似然估值方法。 如果一些 ω 初级事件已知是随机实验的结果，那么似然函数就是 {ω} 事件的概率（仅由这个初级事件组成）。 它被称为函数，在于它依赖于模型参数值。 最大似然估值（MLE）是该函数达到最大值的参数值。

除了 MLE 之外，可能还有多种不同的参数估值，但正如数理统计所证明的那样，MLE 在精确度方面是最好的。 在下一篇专门讨论随机变量的文章之前，我会在此解释“精度”一词的含义。 无论如何，我们应当记住，统计估值几乎总是与参数的真实值不同。 因此，区分它们是非常重要的。 例如，伯努利方案中事件的概率及其以频率形式的估值。

我们继续使用示例计算 MLE。

示例 1. 估计超几何分布中的 b 参数。 这是一批工件 n=1000 片。 在检查了其中的 k=20 之后，检测到一个缺陷工件：x=1。 估算整批中有缺陷的工件数量。

以下是用 Python 编写的 hyperg_be.py 脚本，可通过所有可能选项的枚举 b 来解决这个问题。 答案是 be 估值，其中由超几何分布方程确定的似然值最大。

from scipy.stats import hypergeom n = 1000 k = 20 x = 1 lhx = 0.0 be = 0 for b in range(x, n - k + x): lh = hypergeom.pmf(x, n, b, k) if lh > lhx: be = b lhx = lh print("be =",be)

答案: be = 50，这是期望的（每 20 个工件）。



示例 2. 估算超几何分布里的 n 参数。 需要估算水体中的鱼类数量。 为了做到这一点，b=50 的鱼用网捕捉，标记后再放生。 之后，捕获 k=55 条鱼，其中 x=3 条带有标记。

以下是用 Python 编写的 hyperg_ne.py 脚本，它通过可能选项的枚举 n 来解决这个问题。 答案是 ne 为估算的最大概率值。 一点细微差别是 n 可能数值的理论范围是从 50+(55-3)=102 到无穷大。 这可能导致无休止的枚举循环。 但结果则是似然函数一直增长，直到某个 n 值。 然后开始递减，直至趋于零。 相应地，答案是第一个 ne 值，其似然函数值大于其所在 ne+1 处的值。

from scipy.stats import hypergeom b = 50 k = 55 x = 3 lh0 = 0.0 ne = b + k - x - 1 while True: lh = hypergeom.pmf(x, ne+1, b, k) if lh < lh0: break else: lh0 = lh ne += 1 print("ne =",ne)

答案: ne = 916，这也是期望的 (ne/b 大致相等 k/x，故结果是 ne 大致相等 b*k/x)。

下面所有的例子都与伯努利方案或其修订版有关。 对这个模型的传统交易演绎是将其与离散化的资产价格相匹配。 例如，可以用 renko 或点数，以及示意表图来获得这种表现。



我们沿用这个传统方法。 替换 H 和 T 字母，我们打算看看 1 和 -1 数字的序列，显然这与不连续的价格阶梯（分别是上涨和下跌）相对应。 一般来说，价格阶梯可以定义为在价格网格上达到一个新的水平。 这些水平网格通常是这样定义的，从而每层与其相邻低居之间的差距或关系保持不变。我将使用第二种方法。 这种方法的缺点是不能用于负价格的资产，而优点是不需要为每种资产单独选择步长。 另外，在选择零轴时也有一些随意性。 其所扮演的角色将取决于那些被离散化题材的第一个价格。



下面是一个简单的脚本，它以给定的百分比步长在给定的区间离散价格。Discr.mqh 文件只包含 setmv() 函数，其内实际生成离散化价格。出于简单起见，只取分钟柱线的开盘价作为起始价。

void setmv(int& mv[], datetime t1, datetime t2, double dpr) { int ND = 1000; ArrayResize(mv, 0, ND); double price[]; int nprice = CopyOpen(Symbol(), PERIOD_M1, t1, t2, price); if(nprice < 2) { Print("not enough price history"); return; } int lvl = 0, dlvl, nmv = 0, dmv; double lp0 = log(price[0]), lstep = log(1 + 0.01 * dpr); for(int i = 1; i < nprice; ++i) { dlvl = (int)((log(price[i]) - lp0) / lstep - lvl); if(dlvl == 0) continue; lvl += dlvl; dmv = 1; if(dlvl < 0) { dmv = -1; dlvl = -dlvl; } ArrayResize(mv, nmv + dlvl, ND); for(int j = 0; j < dlvl; ++j) mv[nmv + j] = dmv; nmv += dlvl; } }

discret_prices.mq5 脚本显示的结果为 1 和 -1 的序列，以及起始价格的离散模拟图。

#include <Discr.mqh> #include <Graphics\Graphic.mqh> #property script_show_inputs input datetime tstart = D'2020.05.20 00:00'; input datetime tstop = D'2020.06.20 00:00'; input double dprcnt = 0.5; void OnStart() { int mv[], nmv; setmv(mv, tstart, tstop, dprcnt); nmv = ArraySize(mv); if(nmv < 1) { Print("not enough moves"); return; } string res = (string)mv[0]; for(int i = 1; i < nmv; ++i) res += ", " + (string)mv[i]; Print(res); ChartSetInteger(0, CHART_SHOW, false); CGraphic graphic; graphic.Create(0, "G", 0, 0, 0, 750, 350); double x[], y[]; ArrayResize(x, nmv + 1); ArrayResize(y, nmv + 1); x[0] = y[0] = 0.0; for(int i = 1; i <= nmv; ++i) { x[i] = i; y[i] = y[i-1] + mv[i-1]; } ArrayPrint(x); ArrayPrint(y); graphic.CurveAdd(x, y, CURVE_LINES, "discret_prices"); graphic.CurvePlotAll(); graphic.Update(); Sleep(30000); ChartSetInteger(0, CHART_SHOW, true); graphic.Destroy(); }

在下面的所有例子中，我将选用 EURUSD 价格离散化的结果，从 2020 年 5 月 20 日到 6 月 20 日，增量为 0.5%。 结果是如下的离散足迹序列: 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1. 为了更清楚起见，下面显示了原始价格，及其离散模拟图。







除了研究离散化价格的行为，可能还有其他方式来应用伯努利方案或其修订版。 我们指出其中与交易有关的两个。



交易结果中，成交带有固定的的止损和止盈，及交易量等级。 一系列交易的所有利润大致相等，亏损也是如此。 故此，盈利概率是描述交易结果的一个充分参数。 例如，我们可以提出一个问题，即在现有的成交序列中，盈利的概率是否足够高。 选择要投资的资产。 假设我们在区间伊始有大量的投资方法可供选择。 其中任何一个，都有一定的概率，最终都可能导致投资基金的彻底亏损。 如果有选择资产的方法，那么可能提出疑问：所择资产与规避资产之间最终导致破产概率的差异。



我们回到示例。



示例 3. 估算伯努利方案中的 p 参数。 这是罕见案例，可以在纸上解决的问题。 似然函数如下：p^nup*(1-p)^ndn。 取 p 的导数，并令其等于零，获得估算 р 的期望值作为频率: pe=nup/(nup+ndn)=nup/nmv。 通常情况下，执行的搜索不是针对似然函数的最大值，而是针对其对数，这要容易得多。 答案是一样的，因为对数是严格递增的函数，并且在相同的参数值下达到最大值。 以下是计算估值的 p_model.mq5 脚本。

#include <Discr.mqh> #property script_show_inputs input datetime tstart = D'2020.05.20 00:00' ; input datetime tstop = D'2020.06.20 00:00' ; input double dprcnt = 0.5 ; void OnStart () { int mv[]; setmv(mv, tstart, tstop, dprcnt); if ( ArraySize (mv) < 1 ) { Print ( "not enough moves" ); return ; } double pe = calcpe(mv); Print ( "pe=" , pe); } double calcpe( int & mv[]) { int nmv = ArraySize (mv); if (nmv < 1 ) return 0.0 ; int nup = 0 ; for ( int i = 0 ; i < nmv; ++i) if (mv[i] > 0 ) ++nup; return (( double )nup) / nmv; }

答案: pe = 0.59 (四舍五入)



示例 4. 伯努利方案修订版的参数估值。 正如我在上面所写的，伯努利方案可以很好地根据我们的建模目的进行更改。 我们来研究一个可能的修改选项。

也许，最简单的选择是将走势序列切分成两个更小的序列，一个接着一个，并与伯努利方案及其参数相对应: n1, p1, n2=n-n1 和 p2，其中 n 是累积序列的长度。

因此，需要估算三个参数 − n1, p1 和 p2。 最大化对数似然函数 p1 和 p2，令我们可以通过 n1 来分析表达它们。 n1 的估值可简单地将 p1 和 p2 代入对数似然方程求解得到。 下面是计算参数估值的 p1p2_model.mq5 脚本。

#include <Discr.mqh> #property script_show_inputs input datetime tstart = D'2020.05.20 00:00' ; input datetime tstop = D'2020.06.20 00:00' ; input double dprcnt = 0.5 ; void OnStart () { int mv[]; setmv(mv, tstart, tstop, dprcnt); if ( ArraySize (mv) < 2 ) { Print ( "not enough moves" ); return ; } double p1e, p2e; int n1e; calc_n1e_p1e_p2e(mv, n1e, p1e, p2e); Print ( "n1e=" , n1e, " p1e=" , p1e, " p2e=" , p2e); } void calc_n1e_p1e_p2e( int & mv[], int & n1e, double & p1e, double & p2e) { n1e = 0 ; p1e = p2e = 0.0 ; int nmv = ArraySize (mv); if (nmv < 2 ) return ; n1e = 1 ; double llhx = llhx_n1(mv, 1 , p1e, p2e), llh, p1, p2; for ( int n1 = 2 ; n1 < nmv; ++n1) { llh = llhx_n1(mv, n1, p1, p2); if (llh > llhx) { llhx = llh; n1e = n1; p1e = p1; p2e = p2; } } } double llhx_n1( int & mv[], int n1, double & p1, double & p2) { p1 = p2 = 0.0 ; int nmv = ArraySize (mv); if (nmv < 2 || n1 < 1 || n1 >= nmv) return 0.0 ; int nu1 = 0 , nu2 = 0 ; for ( int i = 0 ; i < n1; ++i) if (mv[i] > 0 ) ++nu1; for ( int i = n1; i < nmv; ++i) if (mv[i] > 0 ) ++nu2; double l = 0.0 ; if (nu1 > 0 ) { p1 = (( double )nu1) / n1; l += nu1 * log (p1); } if (nu1 < n1) l += (n1 - nu1) * log ((( double )(n1 - nu1)) / n1); if (nu2 > 0 ) { p2 = (( double )nu2) / (nmv - n1); l += nu2 * log (p2); } if (nu2 < nmv - n1) l += (nmv - n1 - nu2) * log ((( double )(nmv - n1 - nu2)) / (nmv - n1)); return l; }

答案: n1e = 21; p1e = 0.71; p2e = 0.17 (数字四舍五入)。 这似乎很明显 − 我们的模型行情的末尾“检测”到价格方向的变化（或调整）。 这提供了建议，针对这种情况，过渡到更复杂的模型并非徒劳。



示例 5. 在前面的示例中，走势上移的概率取决于它的数字（在时间上）。 我们来研究一下伯努利方案的另一个修订版，其中这个概率取决于之前的走势本身。 我们来构造一个模型，它是最简单的两个状态 Markov 链 的一个例子。

假设给走势编号，从 0 到 n。 若走势为零，走势上移的概率简单地设置为等于 0.5，因为没有以前的走势。 对于其他位置，如果之前的走势向上，上移的概率等于 p1；如果之前的走势是向下的话，则为 p2。 在这两种情况下走势向下的概率等于 q1=1-p1，相应地 q2=1-p2。 例如，一个事件有一个初级事件的概率 "向下-向上-向上-向下" 是 0.5*p2*p1*q1。

我们已得到了一个含有两个参数的模型，可以用极大似然估值。 此处的所有计算都可以在纸上进行，特别是当我们最大化对数似然函数时。 与伯努利方案一样，答案归结为频率。 上行走势之后发生下行走势的次数可设为 nud (u − 上行, d − 下行)。 以类似的方式，引入 nuu, ndd 和 ndu。 估算 p1 和 p2 可由 p1e 和 p2e 表示。 然后利用这些方程得到这些估值 p1e=nuu/(nuu+nud) 和 p2e=ndu/(ndu+ndd)。



下面是计算这些估值的 markov_model.mq5 脚本。

#include <Discr.mqh> #property script_show_inputs input datetime tstart = D'2020.05.20 00:00' ; input datetime tstop = D'2020.06.20 00:00' ; input double dprcnt = 0.5 ; void OnStart () { int mv[]; setmv(mv, tstart, tstop, dprcnt); if ( ArraySize (mv) < 2 ) { Print ( "not enough moves" ); return ; } double p1e, p2e; calcpes(mv, p1e, p2e); Print ( "p1e=" , p1e, " p2e=" , p2e); } void calcpes( int & mv[], double & p1e, double & p2e) { p1e = p2e = 0 ; int nmv = ArraySize (mv); if (nmv < 2 ) return ; int nuu = 0 , nud = 0 , ndu = 0 , ndd = 0 , nu, nd; for ( int i = 0 ; i < nmv - 1 ; ++i) if (mv[i] > 0 ) { if (mv[i + 1 ] > 0 ) ++nuu; else ++nud; } else { if (mv[i + 1 ] > 0 ) ++ndu; else ++ndd; } nu = nuu + nud; nd = ndu + ndd; if (nu > 0 ) p1e = (( double )nuu) / nu; if (nd > 0 ) p2e = (( double )ndu) / nd; }

答案: p1e = 0.56; p2e = 0.60 (数字四舍五入)。 两个概率几乎相等，表明相邻走势之间没有相关性。 两个概率都大于 0.5 ，表明此为上升趋势。 两个概率估值都接近于一个更简单模型的概率估值（第三个例子中的简单伯努利方案），这表明在这种特殊情况下，过渡到更复杂模型毫无必要。



5.2. 检验统计假设

在同一样本空间上可以设置不同的概率分布。 猜想是指定分布类型的陈述。 应该有几个猜想（至少两个），因为解决方案应建立在一个猜想优于其他。 如果一个猜想即可唯一断定分布类型，就称之为简单猜想。

我们提供伯努利方案的例子：p 参数等于某个数值 猜想 − 一个简单猜想（只有一个可能的参数值，明确定义了分布），而参数超过指定值的猜想是一个复杂的猜想（可能的参数值是无限的）。

接下来，我们将讨论如何选择两个猜想中的一个。 其中一个称为 null，另一个是备选的。 猜想是用一个统计标准来选择的。 基本上，这只是一个在样本空间内含有 0 和 1 值的函数，其中 0 意味着接受空猜想，而 1 表示接受备选。

因此，我们既可以接受空猜想，也可以拒绝它。 相应地，备选猜想要么被拒绝、要么被接受。 每一个决定都可能是对的、或是错的。 因此，接受这个猜想有四种可能的结果，其中两种是正确的，两种是错误的。

类型 1 错误 − 空猜想的错误否定。 类型 2 错误 − 空猜想的错误接受。

第 1 类和第 2 类错误的概率由 a1 和 a2 表示。 很自然，最好尽可能减少这些可能性。 但不幸的是，这是不可能的。 甚至，通过降低某种类型错误的概率，我们相当期待面临另一类错误发生概率的增加。 这就是为什么通常要在这些错误之间做出某种妥协。

1-a1 被称为测试意义，而 1-a2 叫做它的动力。 测试动力很难计算，尤其是对于复杂的猜想。 因此，通常只用到测试意义。

标准通常基于一个称为检验统计量的数值函数（也定义为基于样本空间）。 它的多个值分为两个区域。 其中一个区域对应于接受空猜想，而另一个区域对应于拒绝。 拒绝空猜想的区域称为临界区。

下面是关于“负优先”猜想的一个重要注释。 这个条件意味着我们应该事先确保两个猜想中的一个得以满足。 粗略地说，如果我们把吉娃娃和其他品种的狗按重量分开，那么我们必须确保我们的天平上总有一只狗（不是大象、老鼠或猫）。 否则，我们的测试就没有意义了。 当计量经济学中所应用的统计条件不准确时，这一原则最常被违反。

下面是伯努利方案检验猜想的例子。

示例 1. 在伯努利方案里检验空猜想 p=p0。 这个猜想很简单。 备选猜想可以是以下两种选项之一（这两种情况都很复杂）。 kup （序列中上行走势的次数）被用作两种情况下的统计标准，尽管临界区域的定义不同。

p>p 0 ，临界区域在右边 k up ⋝k r p<p 0 ，临界区域在左边 k up ⋜k l

kr 和 kl 的具体值可按条件查找，统计概率落入临界区域不会超过所选的 1 类错误概率。 正如我已经说过的，所有这些概率都是依据条件计算出来的，此刻满足空猜想（伯努利分布的参数 p=p0)。

我们在同样的离散价格序列上检验这个猜想，即 p0=0.5。 p0 的值很大，因为它符合“随机游走”（“公平硬币”）猜想。

下面的这个脚本 p0_hypothesis.mq5 验证这个猜想。

#include <Math\Stat\Binomial.mqh> #property script_show_inputs input int nm = 27 ; input int kup = 16 ; input double p0 = 0.5 ; input double alpha1 = 0.05 ; void OnStart () { int kl, kr, er; kr=( int )MathQuantileBinomial( 1.0 -alpha1,nm,p0,er); kl=( int )MathQuantileBinomial(alpha1,nm,p0,er); Print ( "kl=" , kl, " kup=" , kup, " kr=" , kr); Print ( "kup<=kl = " , kup<=kl); Print ( "kup>=kr = " , kup>=kr); }

回应：



kl=9; kup=16; kr=18

kup<=kl = false

kup>=kr = false

结果表明，在这种对于任何备案均有可能的明显价位上，空猜想不能被拒绝。



示例 2. 假设我们有两个长度为 n1 和 n2 的序列，它们取自两个参数为 p1 和 p2 的伯努利方案。 此处的空假设是在于满足 p1=p2 等式，而可能的备选方案是不同类型的不等式，这里也有两种。 k2 作为所有这些情况下的统计标准 − 两个序列中第二个序列中上行走势的次数，尽管临界区域的定义不同。

p 2 >p 1 ，临界区域在右边 k 2 ⋝k r

，临界区域在右边 p 2 <p 1 ，临界区域在左边 k 2 ⋜k l

与前一个例子的显著区别，此处我们讨论的并非关于 p1 和 p2 数值的精度，而是关于它们的比率。 临界区域的定义方法与前一个例子相同，但在空猜想下，统计分布是超几何的，而不是二项式的。 在数理统计中，这个标准被称为费舍尔精确检验。

下面是用 Python 编写的解决这个问题的 p1p2_hypothesis.py 脚本，将离散化的价格一分为二。 我把来自上一段落中第四个示例中获得的数据拆分。

from scipy.stats import hypergeom n1 = 21 ; n2 = 6 k1 = 15 ; k2 = 1 alpha1 = 0.05 kl = int (hypergeom.ppf(alpha1, n1 + n2, k1 + k2, n2)) kr = int (hypergeom.ppf( 1.0 - alpha1, n1 + n2, k1 + k2, n2)) print( "kl =" , kl, " k2 =" , k2, " kr =" , kr) print( "k2<=kl =" , k2<=kl) print( "k2>=kr =" , k2>=kr)

回应：

kl = 2; k2 = 2; kr = 6

k2<=kl = True

k2>=kr = False



结果表明，在这个明显有利于第一备案的价位上，空猜想被拒绝。 这是一个额外的确认，我们的价格部分可以分成朝不同方向移动的两部分。



6. 结束语



本文并未涉及到数理统计的重要领域，如描述性统计、区间参数估值、渐近估值和统计学中的贝叶斯方法。 原因是我需要澄清随机变量的概念，从而对其进行有意义的研究。 我决定在下一篇文章中再做这件事，从而令本篇幅足够紧凑。

7. 附件



#

名称

类型 说明

1 hyperg_be.py Python 脚本 计算 b 超几何分布参数估值。 示例 5.1.1 2 hyperg_ne.py Python 脚本 计算 n 超几何分布参数估值。 示例 5.1.2 3 Discr.mqh MQL5 头文件 在所有 MQL5 示例中价格离散化均用到的 setmv()函数文件 4 discret_prices.mq5 MQL5 脚本 执行价格离散化，并以 1 和 -1 序列形式显示结果图表的脚本 5 p_model.mq5 MQL5 脚本 计算伯努利方案中的 p 参数估值 。 示例 5.1.3 6 p1p2_model.mq5 MQL5 脚本 计算由两个伯努利方案组成的模型中 n 1 , p 1 和 p 2 参数估值 。 示例 5.1.4 7 markov_model.mq5 MQL5 脚本 计算 Markov 链中的 p 1 和 p 2 参数估值 。 示例 5.1.5 8 p0_hypothesis.mq5 MQL5 脚本

检验伯努利方案猜想的参数是否等于指定数字。 示例 5.2.1 9 p1p2_hypothesis.py Python 脚本 费舍尔精确检验。 示例 5.2.2



