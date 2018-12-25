逆转形态：测试双顶/双底形态

内容

概述

在文章“趋势有多长？”中所进行的分析表明价格在 60％ 的时间内维持趋势。 这意味着在趋势伊始即开仓会产生最佳结果。 搜索趋势逆转点会产生大量的逆转形态。 双顶/双底是最著名和最常用的形态之一。

1. 形态形成的理论观点

在价格图表上可以频繁返现双顶/双底形态。 它的形成与交易价位理论密切相关。 当价格达到支撑位或阻力位时（取决于之前的走势），该形态在趋势结束时形成。 在重复测试价位过程中进行调整之后，它会再次回滚而非突破。

在这一点位上，逆势交易者开始从该价位回滚时交易，并将价格推向调整。 在调整走势获得动量的同时，顺势交易者开始获利了结离场，或将亏损持仓平仓来避免突破该价位。 这进一步加强了走势，导致了新趋势的出现。





在图表上搜索形态时，不必搜索顶部/底部的精准匹配。 顶部/底部价位的偏差被认为是正常的。 只需确保峰值在相同的支撑/阻力位之内。 形态可靠性取决于它所基于的级别强度。





2. 形态交易策略

形态的普及引发了多种涉及它的策略。 在互联网上，交易这种形态至少有三个不同的入场点。

2.1. 案例 1

第一个入场点是基于颈线的突破。 止损设置在顶/底线之外。 有不同的方法来定义“颈线突破”。 交易者可以使用在颈线下方收盘的柱线，以及突破颈线一段固定距离的柱线。 两种方法都有其优点和缺点。 在凌厉走势的情况下，蜡烛可以在距颈线足够的距离处收盘，令形态效率很低。

这种方法的缺点是止损价位相对较高，这降低了策略的利润/风险比。

2.2. 案例 2

第二个入场点基于镜面等级理论，当颈线从支撑变成阻力时，反之亦然。 此处的入场点是在价格突破后回到颈线时进行的。 在这种情况下，止损设置超出最后一次调整的极值，从而显著降低止损价位。 不幸的是，价格并不总是在突破后回测颈线，从而减少了入场次数。





2.3. 案例 3

第三个入场点基于趋势理论。 它的定义是突破从走势起点到颈线极值的趋势线。 与第一种情况一样，止损设置在顶/底线之外。 与第一个入场点相比，早期入场提供较低的止损价位。 与第二种情况相比，它还提供更多信号。 与此同时，这样的入场点会发出更多的假信号，因为在极值线和颈部之间可能形成通道，或者可能存在旗形形态。 两种情况都表示趋势延续。





所有三种策略都指示在等于极值和颈线之间距离的价位上离场。





此外，在判断图表上的形态时，您应该注意到双顶/双底应该从价格走势中清晰地脱颖而出。 在描述形态时，通常会添加限制：两个顶部/底部之间应该至少有六根柱线。

此外，由于形态形成是基于价位理论，形态交易不应该与之相矛盾。 因此，基于预期目的，颈线不应低于初始走势的菲波纳奇等级 50。 此外，为了滤除假信号，我们可以添加第一次调整的最低价位（形成颈线）作为价格等级强度的指标。

3. 创建 EA

3.1. 搜索极值

我们将从形态搜索模块开始开发 EA。 我们用 MetaTrader 5 标准发行包中的之字折线指标来搜索价格极值。 将指标计算部分移至文章 [1] 中所述的类。 该指标包含两个指标缓冲区，其中包含极值点的价格值。 指标缓冲区包含极值之间的空值。 为了避免创建两个包含多个空值的指标缓冲区，它们由包含有关极值信息的结构数组所取代。 用于存储有关极值信息的结构如下所示。

struct s_Extremum { datetime TimeStartBar; double Price; s_Extremum( void ) : TimeStartBar( 0 ), Price( 0 ) { } void Clear( void ) { TimeStartBar= 0 ; Price= 0 ; } };

如果您至少使用过一次之字折线指标，您就会知道在搜索最佳参数时必须要做出一些妥协。 参数值太小会将大走势分成小部分，而太大的参数值会掩盖短期走势。 搜索形态图形的算法对于寻找极值的品质要求很高。 在尝试寻找中间点的同时，我决定使用具有小参数值的指标，并创建一个额外的上层结构，将单向走势与短期调整合并到一个走势。

CTrends 类是为解决这个问题而开发的。 类的头部提供如下。 在初始化期间，将指标类对象的引用和趋势延续的最小移动值传递给类。

class CTrends : public CObject { private : CZigZag *C_ZigZag; s_Extremum Trends[]; int i_total; double d_MinCorrection; public : CTrends(); ~CTrends(); virtual bool Create(CZigZag *pointer, double min_correction); virtual bool IsHigh(s_Extremum &pointer) const ; virtual bool Extremum(s_Extremum &pointer, const int position= 0 ); virtual int ExtremumByTime( datetime time); virtual int Total( void ) { Calculate(); return i_total; } virtual string Symbol ( void ) const { if ( CheckPointer (C_ZigZag)== POINTER_INVALID ) return "Not Initilized" ; return C_ZigZag. Symbol (); } virtual ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { if ( CheckPointer (C_ZigZag)== POINTER_INVALID ) return PERIOD_CURRENT ; return C_ZigZag.Timeframe(); } protected : virtual bool Calculate( void ); virtual bool AddTrendPoint(s_Extremum &pointer); };

要获取极值数据，类中提供了以下方法：

ExtremumByTime — 获取数据库中指定时间的极值数字，

Extremum — 返回数据库中指定位置的极值，

IsHigh — 如果指定的极值是顶部，则返回 true; 如果是底部，则返回 false。

通用信息模块拥有返回已保存的极值总数，所用品名和时间帧的方法。

类的主要逻辑在 Calculate 方法中实现。 我们来仔细查看。

在方法的开头，检查指标类对象的引用的相关性，以及指标已发现的存在极值。

bool CTrends::Calculate( void ) { if ( CheckPointer (C_ZigZag)== POINTER_INVALID ) return false ; if (C_ZigZag.Total()== 0 ) return true ;

接下来，定义未处理的极值数。 如果所有极值已处理，则使用 true 结果退出方法。

int start=(i_total<= 0 ? C_ZigZag.Total() : C_ZigZag.ExtremumByTime(Trends[i_total- 1 ].TimeStartBar)); switch (start) { case 0 : return true ; break ; case - 1 : start=(i_total<= 1 ? C_ZigZag.Total() : C_ZigZag.ExtremumByTime(Trends[i_total- 2 ].TimeStartBar)); if (start< 0 || ArrayResize (Trends,i_total- 1 )<= 0 ) { ArrayFree (Trends); i_total= 0 ; start=C_ZigZag.Total(); } else i_total= ArraySize (Trends); if (start== 0 ) return true ; break ; }

之后，从指标类中请求必要数量的极值。

s_Extremum base []; if (!C_ZigZag.Extremums( base , 0 ,start)) return false ; int total=ArraySize( base ); if (total<= 0 ) return true ;

如果到该时刻为止数据库中没有极值，请通过调用 AddTrendPoint 方法将最旧的极值添加到数据库。

if (i_total== 0 ) if (!AddTrendPoint( base [total- 1 ])) return false ;

接下来，安排循环迭代所有下载的极值。 将跳过上次保存的前一个极值。

for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { int trends_pos=i_total- 1 ; if (Trends[trends_pos].TimeStartBar>= base [i].TimeStartBar) continue ;

在下一步中，检查极值点是否是单向的。 如果新的极值重新绘制前一个极值，则更新数据。

if (IsHigh(Trends[trends_pos])) { if (IsHigh( base [i])) { if (Trends[trends_pos].Price< base [i].Price) { Trends[trends_pos].Price= base [i].Price; Trends[trends_pos].TimeStartBar= base [i].TimeStartBar; } continue ; }

对于相反指向的极值点，检查新走势是否是先前趋势的延续。 如果是，则更新极值数据。 如果不是，则通过调用 AddTrendPoint 方法在极值上添加数据;

else { if (trends_pos> 1 && Trends[trends_pos- 1 ].Price> base [i].Price && Trends[trends_pos- 2 ].Price>Trends[trends_pos].Price) { double trend=fabs(Trends[trends_pos].Price-Trends[trends_pos- 1 ].Price); double correction=fabs(Trends[trends_pos].Price- base [i].Price); if (fabs( 1 -correction/trend)>d_MinCorrection) { Trends[trends_pos- 1 ].Price= base [i].Price; Trends[trends_pos- 1 ].TimeStartBar= base [i].TimeStartBar; i_total--; ArrayResize(Trends,i_total); continue ; } } AddTrendPoint( base [i]); } }

附件中提供了所有类及其方法的完整代码。

3.2. 搜索形态

在定义价格极值之后，构建用于搜索入场点的模块。 将这项工作分为两个子步骤:

搜索潜在的入场形态。 入场点。

此功能已分配给 CPttern 类。 它的头部在下面提供。

class CPattern : public CObject { private : s_Extremum s_StartTrend; s_Extremum s_StartCorrection; s_Extremum s_EndCorrection; s_Extremum s_EndTrend; double d_MinCorrection; double d_MaxCorrection; bool b_found; CTrends *C_Trends; public : CPattern(); ~CPattern(); virtual bool Create(CTrends *trends, double min_correction, double max_correction); virtual bool Search( datetime start_time); virtual bool CheckSignal( int &signal, double &sl, double &tp1, double &tp2); virtual int Compare( const CPattern *node, const int mode= 0 ) const ; s_Extremum StartTrend( void ) const { return s_StartTrend; } s_Extremum StartCorrection( void ) const { return s_StartCorrection; } s_Extremum EndCorrection( void ) const { return s_EndCorrection; } s_Extremum EndTrend( void ) const { return s_EndTrend; } virtual datetime EndTrendTime( void ) { return s_EndTrend.TimeStartBar; } };

使用四个相邻的极值来定义形态。 它们上的数据保存在 s_StartTrend，s_StartCorrection，s_EndCorrection 和 s_EndTrend 结构中。 为了识别形态，我们还需要存储在 d_MinCorrection 和 d_MaxCorrection 变量中的最小和最大调整等级。 我们将从先前创建的 CTrends 类的实例中获取极值。

在类初始化期间，我们将指针传递给 CTrends 类对象和边界调整等级。 在方法内部，检查所传递指针的有效性，保存接收到的信息并清除极值的结构。

bool CPattern::Create(CTrends *trends, double min_correction, double max_correction) { if ( CheckPointer (trends)== POINTER_INVALID ) return false ; C_Trends=trends; b_found= false ; s_StartTrend.Clear(); s_StartCorrection.Clear(); s_EndCorrection.Clear(); s_EndTrend.Clear(); d_MinCorrection=min_correction; d_MaxCorrection=max_correction; return true ; }

搜索潜在形态将在 Search() 方法中执行。 参数中的方法接收搜索开始日期，并返回搜索结果形成的逻辑值。 我们来详细考察方法的算法。

首先，检查指向 CTrends 类对象的指针的相关性，以及是否存在已保存的极值。 如果结果为否定，则使用 false 结果退出方法。

bool CPattern::Search( datetime start_time) { if ( CheckPointer (C_Trends)== POINTER_INVALID || C_Trends.Total()< 4 ) return false ;

接下来，定义与输入中指定的日期对应的极值点。 如果未找到极值，则使用 false 结果退出方法。

int start=C_Trends.ExtremumByTime(start_time); if (start< 0 ) return false ;

接下来，安排循环从指定日期开始迭代直到最后检测到的所有极值。 首先，我们获取四个连续的极值。 如果连至少一个极值都未有，则移至下一个极值。

b_found= false ; for ( int i=start;i>= 0 ;i--) { if ((i+ 3 )>=C_Trends.Total()) continue ; if (!C_Trends.Extremum(s_StartTrend,i+ 3 ) || !C_Trends.Extremum(s_StartCorrection,i+ 2 ) || !C_Trends.Extremum(s_EndCorrection,i+ 1 ) || !C_Trends.Extremum(s_EndTrend,i)) continue ;

在下一阶段，检查极值是否与必要的形态相对应。 如果它们不对应，则转到下一个极值。 如果检测到形态，将标志设置为 true 并以相同结果退出方法。

double trend=s_StartCorrection.Price-s_StartTrend.Price; double correction=s_StartCorrection.Price-s_EndCorrection.Price; double re_trial=s_EndTrend.Price-s_EndCorrection.Price; double koef=correction/trend; if (koef<d_MinCorrection || koef>d_MaxCorrection || ( 1 - fmin (correction,re_trial)/ fmax (correction,re_trial))>=d_MaxCorrection) continue ; b_found= true ; break ; } return b_found; }

下一步是检测入场点。 我们将使用 第二种案例。 为了降低价格不返回颈线的风险，我们将在较低的时间帧内搜索确认信号。

若要实现此功能，我们创建 CheckSignal() 方法。 除了信号本身，该方法还会返回止损和止盈价位。 所以，我们即将使用方法参数中指向变量的指针。

在该方法的开头，检查是否存在先前检测到形态的标志。 如果未找到形态，则使用 "false" 结果退出方法。

bool CPattern::CheckSignal( int &signal, double &sl, double &tp1, double &tp2) { if (!b_found) return false ;

然后，判断形态形成蜡烛的收盘时间，并从形态形成的开始加载我们感兴趣的时间帧的数据直到当前时刻。

string symbol=C_Trends. Symbol (); if (symbol== "Not Initilized" ) return false ; datetime start_time=s_EndTrend.TimeStartBar+ PeriodSeconds (C_Trends.Timeframe()); int shift= iBarShift (symbol,e_ConfirmationTF,start_time); if (shift< 0 ) return false ; MqlRates rates[]; int total= CopyRates (symbol,e_ConfirmationTF, 0 ,shift+ 1 ,rates); if (total<= 0 ) return false ;

在那之后，安排循环，我们将逐根柱线检查颈线突破，蜡烛调整，和收盘蜡烛在预期走势方向超越颈线。

我在这里添加了一些限制：

如果价格突破顶部/底部价位，则该形态被视为无效。

如果价格达到预期的止盈价位，则该形态被视为无效。

如果自信号激活以来在开仓之前形成了两根以上的蜡烛，则忽略入场信号。

如果检测到取消形态事件之一，则使用 false 结果退出该方法。

signal= 0 ; sl=tp1=tp2=- 1 ; bool up_trend=C_Trends.IsHigh(s_EndTrend); double extremum=(up_trend ? fmax (s_StartCorrection.Price,s_EndTrend.Price) : fmin (s_StartCorrection.Price,s_EndTrend.Price)); double exit_level= 2 *s_EndCorrection.Price - extremum; bool break_neck= false ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (up_trend) { if (rates[i].low<=exit_level || rates[i].high>extremum) return false ; if (!break_neck) { if (rates[i].close>s_EndCorrection.Price) continue ; break_neck= true ; continue ; } if (rates[i].high>s_EndCorrection.Price) { if (sl==- 1 ) sl=rates[i].high; else sl= fmax (sl,rates[i].high); } if (rates[i].close<s_EndCorrection.Price || sl==- 1 ) continue ; if ((total-i)> 2 ) return false ;

在检测到入场信号后，指定信号类型（“-1” - 卖出，“1” - 买入）和交易价位。 止损设定在突破后相对于颈线的最大调整深度。 为止盈设置两个价位:

1. 位于极值线到持仓方向颈线的 90％。

2. 位于之前趋势走势的 90％。

添加限制：第一个止盈价位不能超过第二个。

signal=- 1 ; double top= fmax (s_StartCorrection.Price,s_EndTrend.Price); tp1=s_EndCorrection.Price-(top-s_EndCorrection.Price)* 0.9 ; tp2=top-(top-s_StartTrend.Price)* 0.9 ; tp1= fmax (tp1,tp2); break ; }

附件中提供了所有类和方法的完整代码。

3.3. 开发 EA

准备工作完成后，将所有模块收集到一个 EA 中。 声明外部变量并将它们分成三个模块：

之字折线指标参数;

用于搜索性爱和入场点的参数;

用于执行交易操作的参数。

sinput string s1 = "---- ZigZag Settings ----" ; input int i_Depth = 12 ; input int i_Deviation = 100 ; input int i_Backstep = 3 ; input int i_MaxHistory = 1000 ; input ENUM_TIMEFRAMES e_TimeFrame = PERIOD_M30 ; sinput string s2 = "---- Pattern Settings ----" ; input double d_MinCorrection= 0.118 ; input double d_MaxCorrection= 0.5 ; input ENUM_TIMEFRAMES e_ConfirmationTF= PERIOD_M5 ; sinput string s3 = "---- Trade Settings ----" ; input double d_Lot = 0.1 ; input ulong l_Slippage = 10 ; input uint i_SL = 350 ;

在全局变量中，声明用于存储指向形态对象的指针数组，交易操作类的实例，形态搜索类的实例，其中存储指向所处理类实例的指针，以及用于存储下一个形态搜索变量的开始时间。

CArrayObj *ar_Objects; CTrade *Trade; CPattern *Pattern; datetime start_search;

若要启用同时设置两个止盈的功能，请使用文章 [2] 中提供的技术。

在 OnInit() 函数中初始化所有必需的对象。 由于我们从未声明过 CZigZag 和 CTrends 类实例，因此我们只需初始化它们，并将指向这些对象的指针添加到数组中。 如果出现初始化错误，则在任何阶段使用 INIT_FAILED 结果退出该函数。

int OnInit () { ar_Objects= new CArrayObj(); if ( CheckPointer (ar_Objects)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; CZigZag *zig_zag= new CZigZag(); if ( CheckPointer (zig_zag)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; if (!ar_Objects.Add(zig_zag)) { delete zig_zag; return INIT_FAILED ; } zig_zag.Create( _Symbol ,i_Depth,i_Deviation,i_Backstep,e_TimeFrame); zig_zag.MaxHistory(i_MaxHistory); CTrends *trends= new CTrends(); if ( CheckPointer (trends)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; if (!ar_Objects.Add(trends)) { delete trends; return INIT_FAILED ; } if (!trends.Create(zig_zag,d_MinCorrection)) return INIT_FAILED ; Trade= new CTrade(); if ( CheckPointer (Trade)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; Trade.SetAsyncMode( false ); Trade.SetDeviationInPoints(l_Slippage); Trade.SetTypeFillingBySymbol( _Symbol ); start_search= 0 ; CLimitTakeProfit::OnlyOneSymbol( true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

清除 OnDeinit() 函数中应用对象的实例。

void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (ar_Objects)!= POINTER_INVALID ) { for ( int i=ar_Objects.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) delete ar_Objects.At(i); delete ar_Objects; } if ( CheckPointer (Trade)!= POINTER_INVALID ) delete Trade; if ( CheckPointer (Pattern)!= POINTER_INVALID ) delete Pattern; }

像往常一样，主要功能在 OnTick 函数中实现。 它可以划分为两个模块:

1. 检查先前检测到形态中的入场信号。 每当在搜索信号确认的较小时间帧内出现新蜡烛时，都会启动它。

2. 搜索新形态。 每当在工作时间帧（指标指定）内出现新蜡烛时，都会启动它。

在函数开始时，检查入场点确认时间帧内是否存在新柱线。 如果柱线未形成，则退出该函数直到下一次逐笔报价。 应该注意，只有在确认入场点的时间帧不超过工作时间帧时，此方法才能正常工作。 否则，您需要转到形态搜索模块，而非退出该函数。

void OnTick () { static datetime Last_CfTF= 0 ; datetime series=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,e_ConfirmationTF, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (Last_CfTF>=series) return ; Last_CfTF=series;

如果出现新柱线，则安排循环检查所有先前保存的形态是否存在入场信号。 我们不会检查前两个数组对象的信号，因为我们在这些单元中存储指向极值搜索类实例的指针。 如果存储的指针无效或信号检查函数返回 false，则指针将从数组中删除。 在 CheckPattern() 函数中检查形态信号。 其算法将在下面提供。

int total=ar_Objects.Total(); for ( int i= 2 ;i<total;i++) { if ( CheckPointer (ar_Objects.At(i))== POINTER_INVALID ) if (ar_Objects.Delete(i)) { i--; total--; continue ; } if (!CheckPattern(ar_Objects.At(i))) { if (ar_Objects.Delete(i)) { i--; total--; continue ; } } }

检查先前检测到的形态后，是时候转到第二个模块 — 搜索新形态。 为此，检查工作时间帧内新柱线的可用性。 如果未形成新柱线，则退出等待新的逐笔报价的函数。

static datetime Last_WT= 0 ; series=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,e_TimeFrame, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (Last_WT>=series) return ;

出现新柱线时，定义搜索形态的初始日期（考虑参数中指定的分析历史的深度）。 接下来，检查指向 CPattern 类对象的指针的相关性。 如果指针无效，则创建一个新的类实例。

start_search= iTime ( _Symbol ,e_TimeFrame, fmin (i_MaxHistory, Bars ( _Symbol ,e_TimeFrame))); if ( CheckPointer (Pattern)== POINTER_INVALID ) { Pattern= new CPattern(); if ( CheckPointer (Pattern)== POINTER_INVALID ) return ; if (!Pattern.Create(ar_Objects.At( 1 ),d_MinCorrection,d_MaxCorrection)) { delete Pattern; return ; } } Last_WT=series;

之后，在循环中调用搜索潜在形态的方法。 如果搜索成功，将搜索的开始日期移至新形态，并在先前已发现形态数组中检查是否存在检测到的形态。 如果数组中已存在该形态，则移至新搜索。

while (! IsStopped () && Pattern.Search(start_search)) { start_search= fmax (start_search,Pattern.EndTrendTime()+ PeriodSeconds (e_TimeFrame)); bool found= false ; for ( int i= 2 ;i<ar_Objects.Total();i++) if (Pattern.Compare(ar_Objects.At(i), 0 )== 0 ) { found= true ; break ; } if (found) continue ;

如果找到新形态，则通过调用 CheckPattern() 函数检查入场信号。 之后，如有必要，将形态保存到数组中，并为下一次搜索初始化新的类实例。 循环继续，直到 Search() 方法在某次后续搜索中返回 false。

if (!CheckPattern(Pattern)) continue ; if (!ar_Objects.Add(Pattern)) continue ; Pattern= new CPattern(); if ( CheckPointer (Pattern)== POINTER_INVALID ) break ; if (!Pattern.Create(ar_Objects.At( 1 ),d_MinCorrection,d_MaxCorrection)) { delete Pattern; break ; } } return ; }

我们看一下 CheckPattern() 函数算法，完成全景。 该方法在参数中接收指向 CPatern 类实例的指针，并返回操作结果的逻辑值。 如果函数返回 false，则从已保存对象的数组中删除所分析的形态。

在函数开始时，调用 CPattern 类的入场信号搜索方法。 如果检查失败，则以 false 结果退出函数。

bool CheckPattern(CPattern *pattern) { int signal= 0 ; double sl=- 1 , tp1=- 1 , tp2=- 1 ; if (!pattern.CheckSignal(signal,sl,tp1,tp2)) return false ;

如果入场信号搜索成功，则根据信号设置交易价位，并发送入场订单。

double price= 0 ; double to_close= 100 ; switch (signal) { case 1 : price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); CLimitTakeProfit::Clear(); if ((tp1-price)> SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ) if (CLimitTakeProfit::AddTakeProfit(( uint )((tp1-price)/ _Point ),( fabs (tp1-tp2)>= _Point ? 50 : 100 ))) to_close-=( fabs (tp1-tp2)>= _Point ? 50 : 100 ); if (to_close> 0 && (tp2-price)> SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ) if (!CLimitTakeProfit::AddTakeProfit(( uint )((tp2-price)/ _Point ),to_close)) return false ; if (Trade.Buy(d_Lot, _Symbol ,price,sl-i_SL* _Point , 0 , NULL )) return false ; break ; case - 1 : price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); CLimitTakeProfit::Clear(); if ((price-tp1)> SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ) if (CLimitTakeProfit::AddTakeProfit(( uint )((price-tp1)/ _Point ),( fabs (tp1-tp2)>= _Point ? 50 : 100 ))) to_close-=( fabs (tp1-tp2)>= _Point ? 50 : 100 ); if (to_close> 0 && (price-tp2)> SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ) if (!CLimitTakeProfit::AddTakeProfit(( uint )((price-tp2)/ _Point ),to_close)) return false ; if (Trade.Sell(d_Lot, _Symbol ,price,sl+i_SL* _Point , 0 , NULL )) return false ; break ; } return true ; }

如果开仓成功，则使用 false 结果退出该函数。 这样做是为了从数组中删除使用过的形态。 这允许我们避免在同一形态上重复开仓。

附件中提供了所有方法和函数的完整代码。

4. 策略测试

现在 EA 已经开发完毕，是时候依据历史数据检验其操作了。 该测试将在 2018 年的 9 个月期间进行，品种为 EURUSD。 在 M30 上执行形态搜索，而在 М5 上检测开仓入场点。

测试结果显示 EA 有产生利润的能力。 EA 在测试期内进行了 90 笔交易（其中 70 笔是盈利的）。 盈利因子为 2.02，恢复因子为 4.77，表明在实盘账户中使用 EA 的可能性。 完整的测试结果显示如下。

结束语

在本文中，我们基于双顶/双底趋势逆转形态开发了 EA。 依据历史数据测试 EA 已经证明了结果可接受，并且 EA 产生利润的能力证实了在搜索入场点时应用双订/双底形态作为有效趋势逆转信号的可能性。

参考

本文中使用的程序

#

名称

类型

描述 1 ZigZag.mqh 类库 之字折线指标类 2 Trends.mqh 类库 趋势搜索类 3 Pattern.mqh 类库 处理形态的类 4 LimitTakeProfit.mqh 类库 用限价订单替换止盈的类 5 Header.mqh 函数库 EA 头文件 6 DoubleTop.mq5 智能交易系统 基于双顶/双底策略的 EA



