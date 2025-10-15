基于LSTM的趋势预测在趋势跟踪策略中的应用

概述

长短期记忆网络（LSTM）是一种特殊的循环神经网络（RNN），其设计初衷是通过有效捕捉数据中的长期依赖关系，并解决传统RNN存在的梯度消失问题，从而实现对时序数据的高效建模。本文将系统阐述如何利用LSTM进行未来趋势预测，进而提升趋势跟踪策略的实战表现。具体内容涵盖这些模块：LSTM关键概念介绍与发展契机、从MetaTrader 5平台提取数据、在Python中构建并训练模型、将机器学习模型嵌入MQL5中、基于统计回测的结果分析与改进方向。





契机

趋势跟踪策略在趋势明显的市场中能实现盈利，但在震荡市场中表现欠佳——此时策略往往以高价买入、低价卖出。学术研究表明，包括"黄金交叉"在内的经典趋势跟踪策略，在历史长周期、多市场及多时间框架下均展现出有效性。尽管这类策略的绝对收益可能并不突出，但其盈利稳定性已得到验证。该类策略的核心盈利来源在于极端行情，其单次盈利幅度显著超过平均亏损。通过"收紧止损+让利润奔跑"的机制，策略实现了低胜率但高盈亏比的交易特征。

LSTM是RNN的改进版本，专门用于捕捉时序数据中的长期依赖关系。其通过记忆单元实现信息的长期存储，有效解决了传统RNN的梯度消失问题。这种对历史序列信息的存储与调用能力，使LSTM在时间序列预测和趋势研判任务中表现卓越。对于回归问题，LSTM可精准建模输入特征与连续输出之间的时序关联，尤其适用于金融市场的预测场景。

本文旨在探索LSTM在趋势回归分析中的应用，通过预测未来趋势方向，过滤掉趋势强度不足时的劣质交易信号。其契机基于以下假设：趋势跟踪策略在趋势明显的市场中表现优于无趋势市场。

我们选用平均趋向指数（ADX）作为趋势强度量化工具，因其是衡量当前市场趋势性的主流指标。与传统用法不同，本研究将尝试预测ADX的未来值而非直接使用其当前值——这是因为高ADX值往往意味着趋势已接近尾声，此时入场可能错失最佳时机。

ADX计算方法：





数据准备与预处理

在获取数据前，需明确所需数据类型。我们计划使用多个特征构建回归模型，以预测未来ADX值。这些特征包括：反映市场当前相对强弱的RSI、作为收盘价的平稳化表征值的最近K线收益率、与预测目标直接相关的ADX值本身。请注意，这里我们仅阐述特征选择逻辑。您可以自定义特征组合，但是需要确保其合理性与平稳性。我们将采用2020年1月1日至2024年1月1日的小时级数据进行模型训练，并以2024年1月1日至2025年1月1日的数据作为样本外测试集。

明确数据需求后，让我们构建EA实现数据采集。

我们将使用该文章介绍的CFileCSV类，将数组数据以字符串形式保存为CSV文件。此过程的代码非常简洁，如下所示：

#include <FileCSV.mqh> CFileCSV csvFile; int barsTotal = 0 ; int handleRsi; int handleAdx; string headers[] = { "time" , "ADX" , "RSI" , "Stationary" }; string data[ 1000000 ][ 4 ]; int indexx = 0 ; vector xx; input string fileName = "XAU-1h-2020-2024.csv" ; input bool SaveData = true ; int OnInit () { handleRsi = iRSI ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 14 , PRICE_CLOSE ); handleAdx = iADX ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 14 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (!SaveData) return ; if (csvFile.Open(fileName, FILE_WRITE | FILE_ANSI )) { csvFile.WriteHeader(headers); csvFile.WriteLine(data); csvFile.Close(); } else { Print ( "File opening error!" ); } } void OnTick () { int bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); if (barsTotal!= bars){ barsTotal = bars; double rsi[]; double adx[]; CopyBuffer (handleAdx, 0 , 1 , 1 ,adx); CopyBuffer (handleRsi, 0 , 1 , 1 ,rsi); data[indexx][ 0 ] =( string ) TimeTradeServer (); data[indexx][ 1 ] = DoubleToString (adx[ 0 ], 2 ); data[indexx][ 2 ] = DoubleToString (rsi[ 0 ], 2 ); data[indexx][ 3 ] = DoubleToString (( iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 )- iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ))/ iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ), 3 ); indexx++; } }

该EA用于跟踪记录指定交易品种的RSI和ADX数值。EA通过iRSI()和iADX()函数获取当前RSI与ADX值，并将时间戳、指标值及平稳化数据存储至CSV文件。CSV文件头包含："time"、"ADX"、"RSI"和"Stationary"。当启用SaveData选项时，EA会在去初始化时将数据写入指定文件（路径由fileName参数定义）。系统在每个tick更新时追踪新数据，仅在K线数量变化时执行存储操作。

在策略测试器中以单次测试模式运行该EA。测试完成后，数据文件将被保存至以下路径：/Tester/Agent-sth000/MQL5/Files。

接下来，我们进入Python环境进行数据预处理，为机器学习模型训练做准备。

本研究采用监督学习框架，模型通过学习带标签的数据来预测目标值。训练过程中通过调整特征运算权重，最小化误差损失以生成最终输出。

建议使用未来10个ADX值的均值作为训练标签。该方法确保入场时趋势尚未完全形成，同时避免选取过于遥远的未来值导致信号失效。通过未来10个ADX值的均值反映后续数根K线的趋势强度，使入场点能有效捕获后续方向性行情的利润。

import pandas as pd data = pd.read_csv( 'XAU-1h-2020-2024.csv' , sep= ';' ) data= data.dropna().set_index( 'time' ) data[ 'output' ] = data[ 'ADX' ].shift(- 10 ) data = data[:- 10 ] data[ 'output' ]= data[ 'output' ].rolling(window= 10 ).mean() data = data[ 9 :]

该代码读取CSV文件后，按分号（;）将数据分隔到不同的列中。随后，代码删除所有空行，并将“time”列设为索引，以确保数据按时间顺序排列，便于训练。接下来，新建名为“output”的列，用于计算未来10个ADX值的均值。之后，代码再次删除剩余的空行（因部分行可能无法提供足够的未来ADX值来计算输出）。





模型训练

上图展示了LSTM在训练阶段的核心目标：我们希望输入张量的维度（样本数, 时间步长, 特征数），其中time_steps表示用过去多少个时间点的数据来预测下一个值。例如，可用周一至周四的数据预测周五的某种结果。LSTM通过算法识别时间序列中的模式以及特征与结果之间的关系。它构建一层或多层神经网络，每层包含大量权重单元（神经元），对每个特征和每个时间步长赋予权重，最终输出预测值。

为简化操作，您只需运行下方代码，训练过程将自动完成。

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.model_selection import train_test_split from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense time_step = 5 features = [ 'ADX' , 'RSI' , 'Stationary' ] target = 'output' def create_sequences(data, target_col, time_step): """ Create sequences of length time_step from the DataFrame. data: DataFrame of input features and target. target_col: Name of the target column. Returns: X, y arrays suitable for LSTM. """ X, y = [], [] feature_cols = data.columns.drop(target_col) for i in range ( len (data) - time_step): seq_x = data.iloc[i:i+time_step][feature_cols].values seq_y = data.iloc[i+time_step][target_col] X.append(seq_x) y.append(seq_y) return np.array(X), np.array(y) X, y = create_sequences(data, target_col=target, time_step=time_step) X_train, X_eval, y_train, y_eval = train_test_split(X, y, test_size= 0.2 , shuffle= False ) n_features = len (features) model = Sequential() model.add(LSTM( 50 , input_shape=(time_step, n_features))) model.add(Dense( 1 )) model. compile (optimizer= 'adam' , loss= 'mse' ) model.summary() epochs = 50 batch_size = 100 history = model.fit( X_train, y_train, epochs=epochs, batch_size=batch_size, validation_data=(X_eval, y_eval) )

使用上述代码训练时，请注意以下要点：

数据预处理：务必保证数据按时间顺序排列。否则，在将数据分割为固定时间步长（time_steps）的区块时，可能会导致前瞻性偏差。 训练-测试划分：拆分训练集与测试集时，不要打乱数据。必须保持时间顺序，避免前瞻性偏差。 模型复杂度：对于时间序列，尤其在数据量有限时，无需堆叠过多层、神经元或迭代次数。过度复杂化模型易导致过拟合或高偏差参数。示例中的设置已经足够。

随后，我们可以使用验证集评估模型在未见数据上的表现，以此衡量其预测准确性。

eval_loss = model.evaluate(X_eval, y_eval) print ( f"Evaluation Loss: {eval_loss} " ) predictions = model.predict(X_eval).flatten() plt.figure(figsize=( 12 , 6 )) plt.plot(predictions, label= 'Predicted Output' , color= 'red' ) plt.plot(y_eval, label= 'Actual Output' , color= 'blue' ) plt.title( 'LSTM Predictions vs Actual Output' ) plt.xlabel( 'Sample Index' ) plt.ylabel( 'Output Value' ) plt.legend() plt.show()

该代码应输出验证集预测结果与真实值的均方误差（MSE），输出格式如下：

评估亏损值： 57.405677795410156

计算方法：

其中，n为样本量；yi 为第i个样本的预测值，y^i为每个评估结果的实际值。

由计算过程可见，可通过比较模型损失与预测目标均值平方值，判断相对损失是否过高。同时需确保验证集损失与训练集损失相近，以此验证模型未对训练数据产生过拟合。

最后，为使模型适配MQL5环境，需将其保存为ONNX格式。由于LSTM模型不直接支持ONNX转换，需先将模型保存为函数式架构，并明确定义其输入和输出格式。完成此步骤后，即可导出为ONNX文件，供后续MQL5调用。

import tensorflow as tf import tf2onnx time_step = 5 n_features = 3 inputs = tf.keras.Input(shape=(time_step, n_features), name= "input" ) outputs = model(inputs) functional_model = tf.keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs) input_signature = ( tf.TensorSpec(( None , time_step, n_features), dtype=tf.float32, name= "input" ), ) output_path = "regression2024.onnx" onnx_model, _ = tf2onnx.convert.from_keras( functional_model, input_signature=input_signature, opset= 15 , output_path=output_path ) print ( f"Model successfully converted to ONNX at {output_path} " )

需注意，此处输入格式设为"None"，表示模型可接受任意数量的样本输入。模型将自动为每个样本生成对应的预测结果，从而灵活适配不同批量的数据处理需求。





构建EA

保存好ONNX模型文件后，需将其复制至/MQL5/Files目录以备后续调用。

我们返回MetaEditor环境。将基于经典的金叉趋势跟踪策略进行扩展开发。该策略与我此前在前一篇机器学习文章 中实现的版本一致。基本逻辑是通过快慢两条移动平均线的交叉信号判断趋势。当两条移动平均线交叉时产生交易信号，交易方向跟随快速移动平均线，因此称为“趋势跟踪”。当价格穿越慢速移动平均线时触发离场信号，为跟踪止损留出更大空间。完整代码如下：

#include <Trade/Trade.mqh> CTrade trade; input int MaPeriodsFast = 15 ; input int MaPeriodsSlow = 25 ; input int MaPeriods = 200 ; input double lott = 0.01 ; ulong buypos = 0 , sellpos = 0 ; input int Magic = 0 ; int barsTotal = 0 ; int handleMaFast; int handleMaSlow; int OnInit () { trade.SetExpertMagicNumber(Magic); handleMaFast = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,MaPeriodsFast, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); handleMaSlow = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,MaPeriodsSlow, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { int bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); if (barsTotal!= bars){ barsTotal = bars; double maFast[]; double maSlow[]; CopyBuffer (handleMaFast, BASE_LINE , 1 , 2 ,maFast); CopyBuffer (handleMaSlow, BASE_LINE , 1 , 2 ,maSlow); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double lastClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (buypos> 0 && lastClose<maSlow[ 1 ]) trade.PositionClose(buypos); if (sellpos> 0 &&lastClose>maSlow[ 1 ])trade.PositionClose(sellpos); if (maFast[ 1 ]>maSlow[ 1 ]&&maFast[ 0 ]<maSlow[ 0 ]&&buypos ==sellpos)executeBuy(); if (maFast[ 1 ]<maSlow[ 1 ]&&maFast[ 0 ]>maSlow[ 0 ]&&sellpos ==buypos) executeSell(); if (buypos> 0 &&(! PositionSelectByTicket (buypos)|| PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != Magic)){ buypos = 0 ; } if (sellpos> 0 &&(! PositionSelectByTicket (sellpos)|| PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != Magic)){ sellpos = 0 ; } } } void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { if (trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD ) { COrderInfo order; if (order.Select(trans.order)) { if (order.Magic() == Magic) { if (order.OrderType() == ORDER_TYPE_BUY ) { buypos = order.Ticket(); } else if (order.OrderType() == ORDER_TYPE_SELL ) { sellpos = order.Ticket(); } } } } } void executeSell() { double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); bid = NormalizeDouble (bid, _Digits ); trade.Sell(lott, _Symbol ,bid); sellpos = trade.ResultOrder(); } void executeBuy() { double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); ask = NormalizeDouble (ask, _Digits ); trade.Buy(lott, _Symbol ,ask); buypos = trade.ResultOrder(); }

关于回测策略的验证方法及选择建议，本文不再展开详述。更多详细内容可参阅我此前发布的机器学习相关文章，链接已附此处。

现在，我们将基于该框架运行LSTM模型。

首先，需声明这些全局变量：指定模型输入/输出维度的参数和用于存储输入/输出数据的双维数组。另外，我们声明一个模型句柄，用于管理数据加载与预测结果提取的流程。该配置可确保模型与输入/输出变量间的数据流及交互逻辑的正确性。

#resource "\\Files\\regression2024.onnx" as uchar lstm_onnx[] float data[ 1 ][ 5 ][ 3 ]; float out[ 1 ][ 1 ]; long lstmHandle = INVALID_HANDLE ; const long input_shape[] = { 1 , 5 , 3 }; const long output_shape[]={ 1 , 1 };

接下来，在 OnInit()函数中，我们将初始化相关技术指标，如 RSI、ADX及ONNX模型。初始化过程中，需验证MQL5中声明的输入/输出维度是否与Python函数式模型中定义的规格一致。该步骤可确保数据格式兼容性，避免模型初始化错误，从而确保按照预期格式正确处理数据。

int handleMaFast; int handleMaSlow; int handleAdx; int handleRsi; int OnInit () { trade.SetExpertMagicNumber(Magic); handleMaFast = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,MaPeriodsFast, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); handleMaSlow = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,MaPeriodsSlow, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); handleAdx= iADX ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 14 ); handleRsi = iRSI ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 14 , PRICE_CLOSE ); lstmHandle = OnnxCreateFromBuffer (lstm_onnx, ONNX_DEFAULT ); if (! OnnxSetInputShape (lstmHandle, 0 ,input_shape)) { Print ( "OnnxSetInputShape failed, error " , GetLastError ()); OnnxRelease (lstmHandle); return (- 1 ); } if (! OnnxSetOutputShape (lstmHandle, 0 ,output_shape)) { Print ( "OnnxSetOutputShape failed, error " , GetLastError ()); OnnxRelease (lstmHandle); return (- 1 ); } if (lstmHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating model OnnxCreateFromBuffer " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

接下来，我们声明一个用于更新输入数据的函数，该函数会在每根新K线生成时触发。此函数通过循环遍历时间步长（本例中为5），将对应数据存入全局多维数组中。过程中会将数据转换为浮点型，以满足ONNX模型所需的32位精度要求。此外，该函数会确保多维数组的数据顺序正确：历史数据在前，新数据按生成顺序追加。这样保证了模型接收到的数据是按时间顺序排列的。

void getData(){ double rsi[]; double adx[]; CopyBuffer (handleAdx, 0 , 1 , 5 ,adx); CopyBuffer (handleRsi, 0 , 1 , 5 ,rsi); for ( int i = 0 ; i< 5 ; i++){ data[ 0 ][i][ 0 ] = ( float )adx[i]; data[ 0 ][i][ 1 ] = ( float )rsi[i]; data[ 0 ][i][ 2 ] = ( float )(( iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 5 -i)- iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 5 -i))/ iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 5 -i)); } }

最后，在OnTick()函数中实现交易逻辑。

该函数会确保仅在新K线生成时触发后续交易逻辑检查。此机制可避免同一K线周期内的重复计算或交易操作，同时保证模型预测均基于每个时间步长的完整数据。

int bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); if (barsTotal!= bars){ barsTotal = bars;

当EA的magic编号关联的持仓全部平仓后，该代码会将buypos和sellpos变量重置为0。这两个变量用于确保在生成入场信号前，买方和卖方持仓均为空。通过在无持仓时重置这些变量，可避免系统在已有持仓的情况下误开新仓。

if (buypos> 0 &&(! PositionSelectByTicket (buypos)|| PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != Magic)){ buypos = 0 ; } if (sellpos> 0 &&(! PositionSelectByTicket (sellpos)|| PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != Magic)){ sellpos = 0 ; }

我们通过这行代码运行ONNX模型，该模型接收输入数据并将预测结果输出至out数组。此操作仅在初始入场信号形成时执行，而非每根新K线都触发。这种策略可以节省计算资源，使回测更高效——避免在无入场信号期间进行不必要的模型评估。

OnnxRun (lstmHandle, ONNX_NO_CONVERSION , data, out);

当前交易逻辑为：当均线（MA）交叉发生且当前无持仓时，运行模型获取预测的ADX值。如果该值低于设定阈值，则判定为趋势性较弱，避免开仓；若高于阈值，则执行入场。完整OnTick()函数的实现如下：

void OnTick () { int bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); if (barsTotal!= bars){ barsTotal = bars; double maFast[]; double maSlow[]; double adx[]; CopyBuffer (handleMaFast, BASE_LINE , 1 , 2 ,maFast); CopyBuffer (handleMaSlow, BASE_LINE , 1 , 2 ,maSlow); CopyBuffer (handleAdx, 0 , 1 , 1 ,adx); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double lastClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (buypos> 0 && lastClose<maSlow[ 1 ]) trade.PositionClose(buypos); if (sellpos> 0 &&lastClose>maSlow[ 1 ])trade.PositionClose(sellpos); if (maFast[ 1 ]<maSlow[ 1 ]&&maFast[ 0 ]>maSlow[ 0 ]&&sellpos == buypos){ getData(); OnnxRun (lstmHandle, ONNX_NO_CONVERSION , data, out); if (out[ 0 ][ 0 ]>threshold)executeSell();} if (maFast[ 1 ]>maSlow[ 1 ]&&maFast[ 0 ]<maSlow[ 0 ]&&sellpos == buypos){ getData(); OnnxRun (lstmHandle, ONNX_NO_CONVERSION , data, out); if (out[ 0 ][ 0 ]>threshold)executeBuy();} if (buypos> 0 &&(! PositionSelectByTicket (buypos)|| PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != Magic)){ buypos = 0 ; } if (sellpos> 0 &&(! PositionSelectByTicket (sellpos)|| PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != Magic)){ sellpos = 0 ; } } }





统计回测

完成所有功能实现后，我们可编译EA并在策略测试器中验证结果。本次将对XAUUSD（黄金兑美元）在2024年1月1日至2025年1月1日期间的1小时K线图进行样本外测试。首先，我们将运行原始回测策略作为比较基准。预期搭载LSTM模型的EA在此期间表现将优于基准策略。

现在，我们将对搭载LSTM模型的EA进行回测，ADX阈值设定为30，该值通常被视为强趋势信号的临界点。

通过对比两组回测结果发现，LSTM模型过滤了约70%的原始交易，同时将盈亏比从1.48提升至1.52。该模型还表现出比基准策略更高的线性回归（LR）相关性，表明其有助于提升整体收益的稳定性。

在回测机器学习模型时，需要特别注意的是，与参数影响较小的简单策略不同，模型内部参数是决定性能的关键因素。因此，不同训练数据可能会导致参数结果产生显著差异。此外，一次性使用全部历史数据训练并不理想，由于样本量过大且多数数据缺乏时效性。为此，建议在此类场景下采用滑动窗口法进行回测。如果整个回测历史中的样本量有限，正如我在前文关于CatBoost模型的讨论所述，则更适合使用扩展窗口回测法。

以下是演示图例：

采用固定大小的历史数据窗口，按时间顺序向前滚动。每当新增数据点时，系统会自动移除最旧的数据点，从而保持测试窗口大小恒定，以评估策略在不同时段的性能表现。

扩展窗口回测法初始采用固定大小的数据窗口，但随着新数据点的加入，窗口会动态扩展以纳入新增数据，从而在不断增大的数据集上持续测试策略性能。

执行滑动窗口回测时，只需重复本文所述流程，并将各阶段结果合并为统一数据集。以下是2015年1月1日至2025年1月1日期间的滑动窗口回测表现：

度量指标：

盈亏比： 1.24 最大回撤：- 250.56 平均盈利： 12.02 平均亏损：- 5.20 胜率： 34.81 %

该结果表现优异，但仍具备进一步的优化空间。





反思

EA的性能与模型预测能力直接相关。若需提升EA表现，需重点考量以下因素：

回测策略优势：原始交易信号中需有足够比例具备显著优势，方能支撑后续筛选的合理性。 数据利用：通过分析输入特征的贡献度，挖掘被忽视的市场无效性指标，可获取超额收益机会。 模型选择：明确待解决问题类型（分类/回归），并精准调校训练参数。 预测目标：与其直接预测交易结果，不如聚焦间接影响最终结果的变量（如本文所述方法）。

在前文中，我系统探讨了零散交易者可落地的机器学习技术。旨在激发读者自身的实践创新——该领域的技术突破永无止境。机器学习并非高深莫测，而是一种思维模式。需理解优势，构建预测模型，并严格验证假设。随着实践的深入，认知将逐步升华。





结论

本文首先阐述了采用LSTM模型进行趋势预测的契机，同时解析了平均趋向指数（ADX）与长短期记忆网络（LSTM）的核心原理。随后，我们通过MetaTrader 5平台获取数据并完成预处理，在Python环境中完成模型训练。接着，我们演示了EA的构建流程，并深入剖析了回测结果。最后，介绍了滑动窗口回测与扩展窗口回测两种方法论，并在结语部分分享了策略优化的深度思考。





文件表

文件名 文件使用 FileCSV.mqh 用于将数据存储为CSV格式的Include文件 LSTM_Demonstration.ipynb 用于训练LSTM模型的python文件 LSTM-TF-XAU.mq5 集成LSTM模型的EA OHLC Getter.mq5 用于获取数据的EA



