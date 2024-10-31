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构建一个用于实现带约束条件的自定义最大值的通用优化公式（GOF）

构建一个用于实现带约束条件的自定义最大值的通用优化公式（GOF）

MetaTrader 5示例 |
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Better Trader Every Day
Ciro Soto

介绍 — 优化问题的基本概念

优化问题包含两个阶段：1) 问题表述（或定义），2) 问题求解。在第一阶段，主要有三个组成部分：输入变量、目标函数和约束函数。在第二阶段，利用优化算法对问题进行数值求解。

变量 (用x_1 , x_2 , x_3 , …, x_n表示)变量是我们用来调整以实现最大化目标函数的“旋钮”。变量有很多类型：integer（整型）, real（实数型）, 和 Boolean（布尔型）。在EA中，我们可以使用诸如移动平均周期、入场时的盈利目标（Take Profit, TP）与止损（Stop Loss, SL）比例、止损点数（以点差pips为单位）等变量。

目标函数（用 f_i (x)表示）： 如果存在多个目标函数，该问题就被称为多目标优化问题。MetaTrader 5的优化算法仅期望一个目标函数，因此，为了考虑多个目标，我们需要将它们组合成一个。将目标函数组合起来的最简单方法是创建它们的加权和。一些开发者建议使用乘法运算来组合它们，这在某些情况下可能有效，但我们更倾向于使用求和作为更好的方法。在本文中，我们将使用“有针对性且加权”的目标求和法，如下文所述。目标函数的示例包括：账户余额、盈利目标、胜率、年化收益率、净利润等。

约束函数（用g_i (x)表示）： 这些函数用于生成一个用户期望的界限值。这个界限可以是上界，就像在 g_i(x) ≤ U_i 中一样，其中 g_i(x) 是第 i 个约束条件，U_i 是上界。同样地，下界约束就像 g_i(x) ≥ L_i 一样，其中 L_i 是下界。

MetaTrader 5 优化算法仅接受对输入变量（也称为侧面约束）施加的约束，例如，3 <= x_1 <= 4，但不能使用其他类型的约束。因此，我们需要将任何额外的约束 g_i(x) 纳入最终且唯一的目标函数F(x) 中，如下所示。约束函数 g_i(x) 的例子包括：限制连续亏损的次数、夏普比率、胜率等。


优化算法

一般而言，优化算法主要有两种类型。第一种类型更为经典，基于优化问题中所有函数的梯度计算（这种方法可以追溯到艾萨克·牛顿的时代）。第二种类型则较为新近（自20世纪70年代左右起），完全不使用梯度信息。介于这两者之间，可能还有一些结合上述两种方法的算法，但我们在这里无需讨论它们。MetaTrader 5设置选项卡中的“基于快速遗传的算法”属于第二种类型。这使我们能够无需计算目标函数和约束函数的梯度。更进一步的是，由于MetaTrader 5的算法无需考虑梯度，因此我们能够考虑那些不适用于梯度算法的约束函数。关于这一点，下面将进行更详细的讨论。

重要的一点是，MetaTrader 5中的“慢速完整算法”实际上并不是一种优化算法，而是一种暴力求解法，即在侧约束条件下，对所有输入变量所有可能值的组合进行穷举评估。


由多个目标函数f_i(x)构建而成的目标函数F(x)

在本节中，我们将讨论如何将多个目标函数组合成一个单一的目标函数F。

如引言部分所述，我们使用求和的方式来组合多个目标函数。如果读者希望使用乘积组合的方式，可以自行修改源代码。求和组合公式为：

目标函数构建

其中 

  • x是包含n个输入变量的向量
  • f_i(x) i是第i个目标函数
  • W_i是第i个权重
  • T_i是第i个目标函数的第i个目标值

目标值的作用是对给定的目标进行归一化（除法运算），使得在求和过程中，该目标能够与其他目标进行比较。换句话说，加权和是针对“归一化”后的目标函数计算的。权重W_i作为乘数，与归一化后的目标（f_i(x)/T_i）相乘，从而使用户能够识别哪个归一化后的目标比其他目标更重要。通过将W_i*f_i(x)/T_i的和除以W_i的和，可以使权重W_i凸化。

W_i的选择：权重的凸化使用户能够关注它们的相对值，而不是绝对值。</i0例如，假设有三个目标：年回报率、回收率和盈利因子。权重W_1=10, W_2=5, W_3=1与W_1=100, W_2=50, W_3=10具有相同的效果，即归一化后的目标1（年回报率/T_1）被认为是归一化后的目标2（回收率/T_2）的两倍重要，并且是归一化后的目标3（盈利因子/T_3）的十倍重要。只要权重是正数，并且能够根据用户的标准表达相对重要性，就没有对错之分。


T_i的选择： 在进行全面优化之前，需要谨慎选择目标值T_i，最好多进行几次模拟。这样做是为了估计每个目标函数的范围，并设置T_i值，使得归一化后的函数（f_i(x)/T_i）具有可比的数量级。例如，假设你的账户初始余额为10,000；在优化之前，你的EA使最终余额约为20,000；盈利因子为0.9。如果你设置优化问题有两个目标：f_1 = 余额，f_2 = 盈利因子，那么目标值的一个好选择是：T_1 = 30,000，T_2 = 2，这将使两个归一化后的函数具有相同的数量级（可比值）。在全面运行优化后，你可能会发现EA给出了非常大的最终余额和相似的盈利因子。在这一点上，如果归一化后的函数具有不同的数量级，你可以调整T_i值。目标值也必须是正实数。请自行判断。当我们讨论GOF代码的输出时，将更详细地讨论这个话题。


添加约束条件 

将目标函数定义为各个单个目标的加权和是非常标准的做法。现在，我们引入一种简单的方法，将约束函数纳入优化问题中，同时确保MetaTrader 5的快速遗传算法仍然有效。我们将使用拉格朗日方法的一种改进版本，该方法通过从单个优化目标中减去一个惩罚项来实现。为此，我们将定义新的惩罚函数，以衡量每个约束条件被违反的程度：

惩罚

如你所见，当g_i(x)被违反时，P_i(x)为正，否则为零。如果U_i或L_i为零，我们将其替换为1，以避免除以零的情况。

在拉格朗日乘法中，每个约束条件都有一个乘数，其值是方程组的解。在我们的改进版本中，我们假设所有乘数都是相同的，并具有一个常数值k_p（见下方公式）。这种简化在这里是可行的，因为优化算法不需要计算优化问题中任何函数的梯度。


最终的单一目标函数F(x)是：


objfun

注：符号“:=”表示赋值，而不是数学定义。 

乘数k_p扮演着拉格朗日乘数因子的角色，用于迫使不可行设计（即违反至少一个约束的设计）具有非常低的目标值。这种目标值的降低将使MetaTrader 5中的遗传算法将该设计的排名降得很低，从而使其不太可能被用于下一代设计的繁殖。

乘数k_o不是拉格朗日乘子方法的一部分。它用于增加可行设计的目标函数值，以便在MetaTrader 5终端的优化图中扩展Y轴的正面区域。 

用户可以在输入参数的其他参数部分中更改k_o和k_p的值。我们建议k_o和k_p的值取10的幂（例如，10、100、1000等）。


MetaTrader 5输入参数页的截图

在GOF中，有三个输入参数部分：目标函数、约束函数和其他杂项。

下面是目标函数部分。在问题表述中，可以从后面将要展示的18个可能函数中选择最多5个目标函数。按照代码逻辑，可以添加超过5个目标函数，但超过3个目标函数会使得权重和目标的选择变得更加困难。同样地，按照代码逻辑，也可以添加超过18个可能的函数。

obj section

下面是硬约束函数部分。在GOF中，可以从已实现的14个约束函数中选择最多10个约束添加到优化公式中。按照代码逻辑，可以添加超过10个约束条件。同样地，根据代码逻辑，也可以向这14个约束函数的列表中添加新的约束。

约束部分

下面是其他优化参数部分。关于这一部分的更多内容将在接下来的段落中讨论。

misc


在EA中使用GenericOptimizationFormulation.mqh

如果你没有耐心读整篇文章，我们首先为你提供在你的EA中使用此代码的步骤，这样你可以先尝试操作，然后再带着更深入的理解去阅读文章的其余部分。下面是GenericOptimizationFormulation.mqh文件中的初始注释内容：

/*
要在你的EA中使用此文件，你必须执行以下步骤：
-编辑你的EA .mq5文件
-在输入变量之后和OnInit() 函数之前插入以下两行代码：
ulong gof_magic= an_ulong_value;
#include <YOUR_INCLUDE_LOCATION\GenericOptimizationFormulation.mqh>
-保存并编译你的EA文件
-如果你遇到编译错误，请确保你做到了以下几点：
-用包含magic数值的变量或直接用magic数值替换 an_ulong_value
-用你的包含文件所在的文件夹名替换YOUR_INCLUDE_LOCATION
*/

希望上面的插入内容能够不言自明。稍后我们将使用MetaTrader 5的均线交易EA作为示例进行展示。现在让我们继续解释源代码。


源代码：GenericOptimizationFormulation.mqh

既然我们已经给出了目标函数和约束的公式，现在我们来讨论MQL5代码的实现，并展示一些代码片段。

 敬请读者注意：

  • 据说，代码行数超过七行的软件存在bug的概率不为零。而GOF（可能是指我们的优化框架或库）拥有上千行代码，所以存在bug的概率肯定不为零。我们鼓励读者在评论区提供反馈，以便我们改进代码。
  • 如果你发现更好的代码编写方式，我们非常期待看到你的优化代码，以便改进GOF。
  • 你可以添加自己的目标函数和约束到代码中使程序更强大。也请在评论区分享它们。
包含的库

首先，我们需要包含一些用于统计和代数的库：

#include <Math\Stat\Lognormal.mqh>
#include <Math\Stat\Uniform.mqh>
#include <Math\Alglib\alglib.mqh>

从中选择目标函数

enum gof_FunctionDefs {        // functions to build objective
   MAX_NONE=0,                 // 0] None
   MAX_AnnRetPct,              // 1] Annual Return %
   MAX_Balance,                // 2] Balance
   MAX_NetProfit,              // 3] Net Profit
   MAX_SharpeRatio,            // 4] Sharpe Ratio
   MAX_ExpPayOff,              // 5] Expected Payoff
   MAX_RecovFact,              // 6] Recovery Factor
   MAX_ProfFact,               // 7] Profit Factor
   MAX_LRcrr3,                 // 8] LRcrr^3
   MAX_NbrTradesPerWeek,       // 9] #Trades/week
   MAX_WinRatePct,             // 10] Win Rate %
   MAX_Rew2RiskRatio,          // 11] Reward/Risk(RRR=AvgWin/AvgLoss)
   MAX_OneOverLRstd,           // 12] 1/(LR std%)
   MAX_OneHoverWorstTradePct,  // 13] 100/(1+|WorstLoss/Init.Dep*100|)
   MAX_LR,                     // 14] LRslope*LRcorr/LRstd
   MAX_OneHoverEqtyMaxDDpct,   // 15] 100/(1+EqtyMaxDD%))
   MAX_StratEfficiency,        // 16] Seff=Profit/(TotalTrades*AvgLot)
   MAX_KellyCrit,              // 17] Kelly Criterion
   MAX_OneOverRoRApct          // 18] 1/Max(0.01,RoRA %)
};


有18个可能的目标函数，最多可以选择5个来构建优化问题。用户可以根据相同的实现模式在源代码中添加更多函数。从目标函数的名称上就能了解其意义，但以下提到的几个除外：

  • LRcrr^3：线性回归相关系数的三次方。
  • 1/(LR std%)：LR std是线性回归标准差。其倒数衡量了权益曲线与直线的紧密程度。
  • 100/(1+|WorstLoss/Init.Dep*100|)：最大亏损除以初始保证金是衡量表现不佳的指标。其倒数则是衡量良好表现的指标。
  • LRslope*LRcorr/LRstd：这是线性回归中三个函数（斜率、相关系数和标准差）的乘积目标。
  • Seff=Profit/(TotalTrades*AvgLot)：是衡量策略效率的指标。我们更倾向于选择利润高、交易次数少且头寸规模小的策略。
  • 1/Max(0.01,RoRA %)：RoRA是账户破产风险（Risk of Ruin Account）。这是通过我们稍后将讨论的蒙特卡洛模拟计算得出的。


从中选择硬约束条件

enum gof_HardConstrains {
   hc_NONE=0,                     // 0] None
   hc_MaxAccountLoss_pct,         // 1] Account Loss % InitDep
   hc_maxAllowed_DDpct,           // 2] Equity DrawDown %
   hc_maxAllowednbrConLossTrades, // 3] Consecutive losing trades
   hc_minAllowedWin_pct,          // 4] Win Rate %
   hc_minAllowedNbrTradesPerWeek, // 5] # trades/week
   hc_minAllowedRecovFactor,      // 6] Recov Factor
   hc_minAllowedRRRFactor,        // 7] Reward/Risk ratio
   hc_minAllowedAnnualReturn_pct, // 8] Annual Return in %
   hc_minAllowedProfFactor,       // 9] Profit Factor
   hc_minAllowedSharpeFactor,     // 10] Sharpe Factor
   hc_minAllowedExpPayOff,        // 11] Expected PayOff
   hc_minAllowedMarginLevel,      // 12] Smallest Margin Level
   hc_maxAllowedTradeLoss,        // 13] Max Loss trade
   hc_maxAllowedRoRApct           // 14] Risk of Ruin(%)
};
enum gof_HardConstType {
   hc_GT=0, // >=     Greater or equal to
   hc_LT    // <=     Less or equal to
};
有14个可能的约束条件，最多可以选择10个来构建优化问题。用户可以根据相同的实现模式在源代码中添加更多约束。从约束函数的名称就能知道其代表什么。约束分为两种类型，hc_GT表示有下界的约束，ht_LT表示有上界的约束。当我们展示如何使用它们时会进一步说明这一点。



破产风险选项

enum gof_RoRaCapital {
   roraCustomPct=0,  // Custom % of Ini.Dep.
   roraCustomAmount, // Custom Capital amount
   roraIniDep        // Initial deposit
};

在计算破产风险时，“账户”资金有三种定义方式。第一种是将其定义为初始入金的百分比。第二种是账户货币中给定的固定资本金额。第三种是第一种情况的特例，即百分比为100%。关于破产风险的详细解释，稍后会结合代码给出。

目标函数的小数位数

如前所述，我们可以选择使用结果列中的两位小数来显示模拟的额外信息。以下是选项：

enum gof_objFuncDecimals {
   fr_winRate=0, // WinRate %
   fr_MCRoRA,    // MonteCarlo Sim Risk of Ruin Account %
   fr_LRcorr,    // LR correlation
   fr_ConLoss,   // Max # Consecutive losing Trades
   fr_NONE       // None
};

fr_winRate 是模拟中的胜率百分比。例如，如果胜率为 34%，则结果目标值为 0.39。如果胜率是100%，它将显示为0.99。

fr_MCRoRA 表示账户破产风险百分比。例如，如果账户破产风险为 11%，则结果目标值为 0.11。

fr_LRcorr 表示线性回归相关系数。例如，如果系数为 0.88，则结果目标值为 0.88。

fr_ConLoss 表示连续亏损交易的最大次数。例如，如果这个数字是 7，则结果目标值应为0.07。如果数字超过 99，则结果目标值将显示为 0.99。

fr_NONE 用于当你不想用小数表示任何信息时。


对象函数

代码中的下一部分是选择单个目标函数（最多 5 个）。下面只展示了第一个函数及其目标和权重的代码片段。

input group   "- Build Custom Objective to Maximize:"
sinput gof_FunctionDefs gof_Func1   = MAX_AnnRetPct;          // Select Objective Function to Maximize 1:
sinput double gof_Target1           = 200;                    // Target 1
sinput double gof_Weight1           = 1;                      // Weight 1


约束函数

input group   "- Hard Constraints:"
sinput bool   gof_IncludeHardConstraints     = true;//if false, all constraints are ignored

sinput gof_HardConstrains gof_HC_1=hc_minAllowedAnnualReturn_pct; // Select Constraint Function 1:
sinput gof_HardConstType gof_HCType_1=hc_GT; // Type 1
sinput double gof_HCBound_1=50; // Bound Value 1

可以通过设置 gof_IncludeHardConstraints=false 来关闭所有硬约束。接下来是选择第一个约束，它的类型，以及它的界限值。所有十个约束都使用相同的格式。

其他各类优化参数

input group   "------ Misc Optimization Params -----"
sinput gof_objFuncDecimals gof_fr                  = fr_winRate;     // Choose Result-column's decimals
sinput gof_RoRaCapital  gof_roraMaxCap             = roraCustomPct;  // Choose capital method for Risk of Ruin
sinput double           gof_RoraCustomValue        = 10;             // Custom Value for Risk of Ruin (if needed)
sinput bool             gof_drawSummary            = false;          // Draw summary on chart
sinput bool             gof_printSummary           = true;           // Print summary on journal
sinput bool             gof_discardLargestProfit   = false;          // Subtract Largest Profit from Netprofit
sinput bool             gof_discardLargestLoss     = false;          // Add Largest Loss to Net profit
sinput double           gof_PenaltyMultiplier      = 100;            // Multiplier for Penalties (k_p)
sinput double           gof_ObjMultiplier          = 100;            // Multiplier for Objectives (k_o)

在上面部分，我们选择：

  • gof_fr：在结果列中，以小数形式显示的数值。 
  • gof_roraMaxCap：计算RoRA的方法。
  • gof_RoraCustomValue：RoRA的资本值或初始存款的百分比。这取决于您在上一行中的选择。
  • gof_drawSummary：您可以选择在图表上绘制GOF报告摘要。
  • gof_printSummary：您可以选择在“日志”选项卡上打印GOF报告摘要。
  • gof_discardLargestProfit：您可以从净利润中减去最大利润，以抑制那些只追求单一大额收益的策略。
  • gof_discardLargestLoss：您可以将最大损失加到净利润上，以抑制那些可能产生大额损失的策略。 
  • gof_PenaltyMultiplier：目标函数定义中之前提到的乘数“K_p”。
  • gof_ObjMultiplier：目标函数定义中之前提到的乘数“K_o”。

其他选项部分的默认参数就能够很好的运行程序了。

下面的代码行是用于定义变量，并从MetaTrader 5的TesterStatistics()函数中获取值。在此之后是GOF的主要代码段：

//------------ GOF ----------------------
// Printing and displaying results from the simulation
   GOFsummaryReport();

// calculate the single objective function
   double SingleObjective = calcObjFunc();

// calculate the total penalty from constraint violations
   if(gof_IncludeHardConstraints) gof_constraintTotalPenalty=calcContraintTotalPenalty(gof_displayContraintFlag);

// Compute customMaxCriterion
// gof_PenaltyMultiplier pushes infeasible designs to have low objective values
// gof_PenaltyMultiplier expand the positive side of the Y axis
   double customMaxCriterion=gof_constraintTotalPenalty>0?
                             SingleObjective-gof_PenaltyMultiplier*gof_constraintTotalPenalty:
                             gof_ObjMultiplier*SingleObjective;

// add additional simulation result as two decimal digits in the result column
   customMaxCriterion=AddDecimalsToCustomMax(customMaxCriterion);

// Printing and displaying more results from GOF
   FinishGOFsummaryReport(customMaxCriterion);

   return (NormalizeDouble(customMaxCriterion,2));

上面的代码表示： 

  • GOFsummaryReport()用于准备GOF摘要报告，该报告将显示在“日志”选项卡和图表上。
  • calcObjFunc()用于计算组合单一目标函数。
  • calcContraintTotalPenalty()用于计算由于违反约束而产生的总惩罚。
  • customMaxCriterion是根据引言中的说明，计算单一目标减去违反约束的总惩罚的总和。
  • AddDecimalsToCustomMax()用于向customMaxCriterion的小数部分添加信息。
  • FinishGOFsummaryReport() 用于完成并打印GOF摘要报告。


代码的其余部分直接实现了引言中给出的公式。唯一值得讨论的部分是破产风险的计算。

使用蒙特卡洛模拟计算破产风险

破产风险可以通过一个简单的公式，来计算，但我们选择使用蒙特卡洛模拟，因为简单的公式没有给出合理的结果。对于蒙特卡洛方法，我们需要知道平均盈利和亏损、这些盈利和亏损的标准差、胜率以及模拟中的交易数量。此外，我们还需要提供定义账户破产的资本金额。 

double MonteCarlo_RiskOfRuinAccount(double WinRatePct, double AvgWin, double AvgLoss, double limitLoss_money, int nTrades) {
// 10000 Montecarlo simulations, each with at least 100 trades.
// Ideally, if we had lots of trades in the history, we could use a Markov Chain transfer probability matrix
//  we are limiting the statistics to mean & stdev, without knowledge of a transfer probability information

   double posDealsMean,posDealsStd,negDealsMean,negDealsStd;
   CalcDealStatistics(gof_dealsEquity, posDealsMean,posDealsStd,negDealsMean,negDealsStd);

// seeding the random number generator
   MathSrand((int)TimeLocal()+1);

// ignore posDealsMean and negDealsMean. Use AvgWin and AvgLoss instead
   AvgLoss=MathAbs(AvgLoss);
   WinRatePct=MathMin(100,MathMax(0,WinRatePct));

// case when win rate is 100%:
   if((int)(WinRatePct*nTrades/100)>=nTrades) {
      WinRatePct=99;          // just to be a bit conservative if winrate=100%
      AvgLoss=AvgWin/2;       // a guessengineering value
      negDealsStd=posDealsStd;// a guessengineering value
   }

// Use log-normal distribution function. Mean and Std are estimated as:
   double win_lnMean =log(AvgWin*AvgWin/sqrt(AvgWin*AvgWin+posDealsStd*posDealsStd));
   double loss_lnMean=log(AvgLoss*AvgLoss/sqrt(AvgLoss*AvgLoss+negDealsStd*negDealsStd));
   double win_lnstd  =sqrt(log(1+(posDealsStd*posDealsStd)/(AvgWin*AvgWin)));
   double loss_lnstd =sqrt(log(1+(negDealsStd*negDealsStd)/(AvgLoss*AvgLoss)));

   double rand_Win[],rand_Loss[];
   double r[];

// limit amount of money that defines Ruin
   limitLoss_money=MathAbs(limitLoss_money);
   bool success;
   int ruinCount=0; // counter of ruins
   int successfulMCcounter=0;
   int nTradesPerSim=MathMax(100,nTrades);// at least 100 trades per sim
   int nMCsims=10000; // MC sims, each one with nTradesPerSim

   for(int iMC=0; iMC<nMCsims; iMC++) {
      success=MathRandomUniform(0,1,nTradesPerSim,r);

      // generate nTradesPerSim wins and losses for each simulation
      // use LogNormal distribution
      success&=MathQuantileLognormal(r,win_lnMean,win_lnstd,true,false,rand_Win);
      success&=MathQuantileLognormal(r,loss_lnMean,loss_lnstd,true,false,rand_Loss);
      if(!success)continue;
      successfulMCcounter++;
      //simulate nTradesPerSim
      double eqty=0; // start each simulation with zero equity
      for(int i=0; i<nTradesPerSim; i++) {

         // draw a random number in [0,1]
         double randNumber=(double)MathRand()/32767.;

         // select a win or a loss depending on the win rate and the random number
         // and add to the equity
         eqty+=randNumber*100 < WinRatePct?
               rand_Win[i]:
               -rand_Loss[i];

         // check if equity is below the limit (ruin)
         // count the number of times there is a ruin
         if(eqty<= -limitLoss_money) {
            ruinCount++;
            break;
         }
      }
   }
// compute risk of ruin as percentage
   double RiskOfRuinPct=(double)(ruinCount)/successfulMCcounter*100.;
   return(RiskOfRuinPct);
}

我们在上面的代码中插入了许多注释行，以便于理解。源代码中也包含了CalcDealStatistics()函数，该函数用于计算盈利和亏损的标准差。在破产风险计算中，主要假设是交易历史遵循对数正态分布（Log-Normal），以确保分布的样本分别为正数和负数，分别代表盈利和亏损。

理想情况下，如果我们有大量的历史交易，可以使用马尔可夫链转移概率矩阵，而不是假设交易历史具有“对数正态性”。然而，由于交易历史通常只有几百笔交易（最多），因此信息不足以准确构建马尔可夫链转移概率矩阵。 

解读蒙特卡洛破产风险

蒙特卡洛模拟结果应被解读为资本损失风险的概率，而非预测值。例如，如果蒙特卡洛模拟的返回值为1%，这意味着你的交易策略有1%的概率（可能性）会完全损失你所投入的全部资本。这并意味着你会损失所投入资本的1%。


为自定义最大值添加小数位

这是一项棘手的任务。如果读者发现了更好的方法，请分享出来。一旦计算出小数位值（在代码中命名为dec），就会以下面的方式修改目标值（obj）：

  obj=obj>0?
       MathFloor(obj*gof_ObjPositiveScalefactor)+dec/100.:
       -(MathFloor(-obj*gof_ObjNegativeScalefactor)+dec/100.);

如您所见，如果obj是一个正值，它会乘以一个较大的数（gof_ObjPositiveScalefactor=1e6），然后取整，接着将dec的值除以100，并作为小数部分添加。当obj的值为负（意味着存在许多约束被违反）时，obj会乘以一个不同的数(gof_ObjPositiveScalefactor =1e3) ，以压缩负值的纵轴。



在MetaTrader 5的移动平均线EA中实现GOF

以下是一个示例，展示了如何在MetaTrader 5的Moving Averages.mq5（移动平均线EA）中实现GOF：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Moving Averages.mq5 |
//|                             Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Trade\Trade.mqh>

input double MaximumRisk        = 0.02;    // Maximum Risk in percentage
input double DecreaseFactor     = 3;       // Descrease factor
input int    MovingPeriod       = 12;      // Moving Average period
input int    MovingShift        = 6;       // Moving Average shift
//---
int    ExtHandle=0;
bool   ExtHedging=false;
CTrade ExtTrade;

#define MA_MAGIC 1234501

// changes needed to use the GenericOptimizationFormulation (GOF):
ulong gof_magic= MA_MAGIC;
#include <GenericOptimizationFormulation.mqh>
// end of changes

就是这些了！仅有两行代码需要添加到EA文件中。

使用GOF进行优化的例子

示例 1单一目标，无约束条件 （就像在MetaTrader 5的设置选项卡中使用最大账户余额一样）：


最大账户余额设置下的GOF


输入参数选项卡如下。由于只有一个目标，因此目标和权重完全不相关。请注意，在硬约束部分，第一个布尔变量是如何关闭所有约束的：


maxbalinput


其他选项部分的设置是：

maxbalmisc


结果显示如下：请注意，“结果”列显示的不是账户余额，而是经过修改的目标值，其中胜率以小数形式表示。

我们可以看到，变量的最佳组合（9,9,3）产生了939.81的利润和41%的胜率。

maxbalresults


我们对表格中的最佳组合（第一行）进行了模拟。在“日志”选项卡中打印的GOF总结报告如下：


maxbalreport

我们将在下一个例子中更详细的回顾GOF总结报告。


示例 23个目标和5个约束

设置选项卡与之前的相同。输入变量和范围也保持不变。GOF变量的输入选项卡如下所示。

目标

  • 年化回报，目标为50%，权重为100
  • 恢复因子，目标为10，权重为10
  • 胜率百分比，目标为100%，权重为10 

约束

  • 账户损失占初始存款的比例应小于或等于10%
  • 净值回撤百分比应小于或等于10%
  • 连续亏损交易次数应小于或等于5次
  • 胜率应大于或等于35%
  • 破产风险账户应小于或等于0.5%


ex2Inputs

用于计算破产风险的资本被设定为初始存款的10%，即账户货币的1000个单位，如上面“其他”参数设置部分所示。

优化表中的第一行显示，最佳设计方案是（10,6,6）。

ex2results

请注意，优化器找到了一个与第一个示例相比利润较低（805.64对比839.81）的解决方案，但这个新的设计方案满足了所有五个约束条件，并最大限度地综合了三个目标。


GOF总结报告 

通过模拟上述优化表中的第一行，我们得到了下面的GOF总结报告：

ex2report

GOF总结报告有三个部分。第一部分包含了许多来自“回溯测试”（BackTest）选项卡的数量指标。此外，还有一些在“回溯测试”选项卡中不存在的额外数量指标：年化利润、测试年数、盈亏比（RRR）、平均交易量和最大交易量、盈亏标准差，以及在模拟期间达到的最低保证金水平。

第二部分是关于目标函数的。这里每个目标都有四个值：目标值、目标设定值、权重和贡献百分比。贡献百分比是指该目标函数对总的单一目标的贡献度。在本例中，年化回报贡献了95.1%，恢复因子贡献了1.4%，胜率贡献了3.5%，总计为总单一目标的100%。目标和权重会影响这些贡献度。 

第三部分是关于约束条件的。每个约束条件都会打印出"pass" 或者 "Fail"的消息，并且还会显示约束条件的实际值与输入边界值的比较结果。

为了进行比较，我们按照示例2中的优化公式，对示例1中的第一个设计方案（9, 9, 3）进行了运行。以下是该模拟的总结。请注意，这里有一个约束条件被违反。连续亏损次数为6次，超过了优化公式中给定的边界值5次。因此，尽管最大余额设计方案（9,9,3）的利润高于多目标/受约束设计方案（10,6,6），但满足所有约束条件的是（10,6,6）设计方案。 

ex2-bal-compare


使用GenericOptimizationFormulation.mqh时的建议

在选择多个目标和多个约束时应谨慎行事，因为这意味着更大的自由度。以下是一些通用的建议：

  1. 目标不要超过3个。虽然代码允许最多设置5个目标，但当目标数量超过3个时，选择影响最终结果的目标值和权重会变得更加困难。
  2. 在选择上限（U_i）和下限（L_i）时，应根据自己的偏好设置约束，并且不要设置得太紧。如果边界设置得太紧，则无法得到任何可行的输入变量组合。
  3. 如果不知道某个给定约束应设置什么边界值，可以将该约束移动到目标部分，并通过检查GOF总结报告来了解其行为（大小、符号等）。
  4. 如果想要更好的图表，或者发现优化器没有产生预期的结果，可以调整k_o和k_p。
  5. 请记住，最佳的设计方案（优化表中的第一行）并不一定是最盈利的设计，而是基于您选择的具体目标和约束，目标函数值最高的方案。
  6. 我们建议优化完成后，按其他列（如利润、恢复因子、回撤、预期收益、利润因子等）对设计方案进行排序。每个排序的顶行都可能是您要考虑进行模拟以审查GOF总结报告的候选方案。
  7. 示例#2较好的选择了目标和约束条件。请将它们作为您实验的起点。


当出问题时

您可能会设置一个优化公式，但它并未提供您预期的结果。以下是一些可能导致这种情况发生的原因：

  1. 约束条件过于严格，导致MetaTrader 5的遗传优化算法需要经历许多代才能得到一个正的目标函数值，而在某些情况下，它可能根本无法达到。解决方案：放宽您的约束条件。
  2. 约束条件之间存在冲突。解决方案：检查约束条件是否逻辑上一致。
  3. 优化方案的图表在y轴上对负值存在偏差（即，负值占据的空间比正值多）。解决方案：增加K_o或减小K_p，或者两者都进行调整。
  4. 您喜欢的一些设计方案在优化表中并未出现在顶部。请记住，目标和权重会影响优化目标，同时，任何一个约束条件的违反都可能导致目标在表中的排名下降。解决方案：通过调整目标、权重和约束条件来重新构建您的优化问题。

   

结论

我们希望这个通用优化公式（GOF）能对您有所帮助。现在，您有了更多的自由度来选择多个目标和多个约束条件，以便设置您喜欢的优化问题。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/14365

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Ciro Soto
Better Trader Every Day
最近评论 | 前往讨论 (1)
Juan Carlos del Carmen
Juan Carlos del Carmen | 20 11月 2024 在 12:51
首先，非常感谢你撰写了如此重要和有趣的 mql5 文章以及相应的 mql5 库，这无疑是非常值得赞赏的。如果可能的话，我将非常感激您能告诉我，或者更好地对您现有的通用优化公式（GOF）mql5 库做两个小小的改进或修改。第一项是：如何在您的 GOF mql5 mqh 库中加入一个新的目标函数--股票缩水（以百分比表示），与其他潜在的目标函数一起最小化，这些潜在的目标函数可以在一个具有 2 个或更多性能指标的组合总体目标函数中最大化。最后但并非最不重要的一点是，如果可行的话，第二个要求是：虽然你们已经定义的目标可以用来模拟某种 "归一化 "目标函数，但是否有可能真正实现单个 Xi 值的正确归一化（即 Z 变换）？通过将我们事先计算出的样本平均值减去每个单独的 Xi 值，再将前一个单独的结果除以该特定性能指标的样本标准偏差，当然，我们需要将每个性能指标作为输入提供给通用优化公式 mql5 库（即我们希望采用的每个单独目标函数的计算样本的平均值和标准偏差）。再次感谢您的及时反馈和支持。
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