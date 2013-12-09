简介

亲爱的读者，您好！

本文中，我们会研究在“EA 交易”/脚本/指标中查找错误的方式以及记录方法。我还会向您推荐一款查看日志的小程序 - LogMon。



查找错误是编程过程中不可或缺的一部分。编写新的代码块时，有必要检查其是否正确工作、有无逻辑错误。您可以通过三种不同的方式，查找您程序中的错误：

评估最终结果 逐步调试 将逻辑步骤写入日志

每种方法都看一看。

我们利用这种方法，对程序或其部分代码的结果进行分析。比如说，取一段简单的代码，为清晰起见，里面只包含一个明显的错误：



void OnStart () { int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 9 ;i++) { intArray[i]=i; } Alert (intArray[ 9 ]); }

编译并运行，屏幕上就会显示 "0"。通过结果分析，我们应该得到数字 "9"，所以我们推断程序未正常工作。这种查找错误的方法很常用，但不能找到错误位置。不妨试试第二种查找错误的方法，我们会用到调试。

此方法允许您找到程序逻辑出错的精确位置。MetaEditor在 'for' 循环内放入一个断点，开始调试并对 i 变量多加注意：





接下来点击 "Resume debugging" （继续调试），直到我们认定程序的整个过程均已正常。我们看到， "i" 变量值为 "8"，我们就会退出循环，所以我们推断错误就在此行：



for ( int i= 0 ;i< 9 ;i++)

也就是说，在对比 i 值与数字 9 的时候。将该行 "i<9" " 修复为 "i<10" 或者 "i<=9"，再检查结果。我们得到了数字 9 - 正是预期的结果。利用调试，我们知道了程序运行时是如何操作的，而且能够修复出现的问题。此方法的弊端：



无法凭直觉弄清楚错误发生所在位置。 您需要将变量添加到 Watch （观察）列表，而且每步之后都要查看。 此法不能探测完整程序执行期间的错误，比如真实或演示账户上的 EA 交易。



最后，我们来看看查找错误的第三种方法。

我们利用这种方法记录程序的重大步骤。例如：初始化、达成交易、指标计算等。用一行代码升级我们的脚本。也就是说，我们会在每个迭代上显示 i 变量值：

void OnStart () { int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 9 ;i++) { intArray[i]=i; Alert (i); } Alert (intArray[ 9 ]); }

运行并查看日志输出 - 数字 "0 1 2 3 4 5 6 7 8 0"。像之前说的一样，找出其成因并修复脚本。



这种查找错误方法的利弊：

+ 无需一步一步地运行程序，所以节省了大量时间。 + 错误所在位置通常很明显。 + 程序运行时您也可以记录。 + 您可以保存日志，以备之后分析与比对之用（比如说，写入一个文件时。参阅下文。）。 - 源代码因添加了（将数据写入日志的）运算符而变大。 - 程序运行时间延长（主要对优化而言属重要）。

小结：

第一种查找错误的方法不能追踪错误所在实际位置。我们利用的主要是它的速度。第二种方法 - 逐步调试，允许您找到错误的精确位置，但极为耗时。而且，如果您错过了目标代码块，就不得不重新开始。



最后，第三种方法 - 将逻辑步骤记录到日志中，允许您快速分析程序的工作，并保存结果。将您的“EA 交易”/指标/脚本的事件写入到日志的同时，您还可以轻松地找到错误，而且无需寻找错误发生的相应条件，无需花费大量时间来调试您的程序。接下来，我们会详细讲解这些记录信息的方法，并加以对比。而且，我还会为您提供最便利、最快捷的方式。



什么情况下需要记录日志：

程序的错误行为。

程序运行时间过长（优化）。 运行时间监控（显示建仓/平仓通知、已执行操作等）。 学习 MQL5，比如说 - 打印数组。 在锦标赛之前检查“EA 交易”等。



记录方法

下面列举出了一些记录原因：

将信息写入日志的方法多种多样，但只有一些是从始至终都在使用，其它的仅在特别情况下使用。比如说，通过电子邮件或 ICQ 发送日志就不是总有必要的。

下面列出的就是 MQL5 编程中最常用到的方法：



使用 Comment() 函数 使用 Alert() 函数 使用 Print() 函数 利用 FileWrite() 函数将日志写入文件



接下来，我会给出带有源代码的每种方法的示例，并描述其各种功能。此类源代码都非常抽象，所以我们不会离题太远。



使用 Comment() 函数

void OnStart () { int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; Comment ( "变量 i: " ,i); Sleep ( 5000 ); } Alert (intArray[ 9 ]); }

这样一来，我们就会在左上角看到 "i" 变量的当前值：

由此，我们即可监控运行程序的当前状态。现在来衡量一下利弊：

+ 您可以即时看到值。 - 输出限制。 - 不能选择任何特定信息。 - 不能查看整个运行时间的工作，只能是当前状态。 - 相对较慢。 - 不适合工作的持续监控，因为您要始终观察读数。

Comment() 函数用于显示“EA 交易”的当前状态。比如 "Open 2 deal" 或 "buy GBRUSD lot： 0.7".

使用 Alert() 函数

此函数会在一个独立的窗口中显示信息，且配有声音通知。代码示例：

void OnStart () { Alert ( "启动脚本" ); int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; Alert ( "变量 i:" , I); Sleep ( 1000 ); } Alert (intArray[ 9 ]); Alert ( "停止脚本" ); }

代码执行的结果：

现在，我们心中狂喜，结果马上就要明朗，甚至都有声音了。但是现在，先说说利弊吧：

+ 所有信息均被一致记录。 + 声音通知。 + 一切内容都被写入 "Terminal_dir\MQL5\Logs\data.txt" 文件。 - 来自脚本/“EA 交易”/指标的所有信息均被写入一个日志。 - 策略测试程序中不适用。 - 如被频繁调用，则其可能长时间冻结终端（比如说，如果每一次价格跳动均调用或循环打印数组）。 - 无法实现消息分组。 - 日志文件查看不便。 - 不能将消息保存到标准数据文件夹以外的文件夹。

实际交易中第 6 点非常关键，尤其是超短线交易或修改止损价时。缺点非常多，不胜枚举，但我觉得这就够了。

使用 Print() 函数



此函数会将日志消息写入名为 "Experts" 的专门窗口。代码如下：

void OnStart () { Print ( "启动脚本" ); int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; Print ( "变量 i: " ,i); } Print (intArray[ 9 ]); Print ( "停止脚本" ); }

您也看到了，此函数的调用与 Alert() 函数类似，只是现在是在无通知的情况下，将所有消息写入 "Experts" 选项卡，并写入 "Terminal_dir\MQL5\Logs\data.txt" 文件。再研究一下该方法的利弊：

+ 所有信息均被一致记录。 + 一切内容都已被写入 "Terminal_dir\MQL5\Logs\data.txt" 文件。 + 适合程序工作的持续记录。

- 来自脚本/“EA 交易”/指标的所有信息均被写入一个日志。 - 无法实现消息分组。 - 日志文件查看不便。 - 不能将消息保存到标准数据文件夹以外的文件夹。

很可能大多数 MQL5 程序员都是采用此方法，它相当快速，而且非常适合大量的日志记录。

将日志写入文件

再来探讨最后一种记录方法 - 将消息写入文件。与前面的方法相比，它要复杂得多。但是，在准备妥善的情况下，则会确保良好的写入速度，而且日志和通知的查看也方便快捷。下面是将日志写入文件的最简单的代码：

void OnStart () { int fileHandle= FileOpen ( "log.txt" , FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_SHARE_READ | FILE_UNICODE ); FileWrite (fileHandle, "启动脚本" ); int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; FileWrite (fileHandle, "变量 i: " ,i); } FileWrite (fileHandle,intArray[ 9 ]); FileWrite (FileHandle, "停止脚本" ); FileClose (fileHandle); }

运行并浏览至 "Terminal_dir\MQL5\Files" 文件夹，用文本编辑器打开 "log.txt" 文件。内容如下：

如您所见，作为结果的输出无额外消息，只是我们向该文件写入的内容。说一说利弊：

+ 快速。 + 只写入我们想要的内容。 + 您可以将来自不同程序的消息写入不同的文件，从而杜绝了日志交叉。 - 日志中没有新消息通知。 - 没办法区分特定消息或消息类别。 - 打开日志耗时长，必须浏览至文件夹再打开文件。



小结：



上述的所有方法都有自身缺点，但是您可以修正改善一些。前三种记录方法不够灵活，我们几乎无法影响其行为。而最后一种方法 - 将日志写入文件则最为灵活，我们可以决定消息记录的方式和时间。如果您想显示单独的一个数字，则显然前三种方法更方便。但如果您拥有一个含有大量代码的复杂程序，没有记录则很难使用。

新记录方法

现在，我来告诉您怎样改善把记录写入文件的方法，再给你一种查看日志的称手工具。这是一款 Windows 应用程序，名为 LogMon，是我用 C++ 编写的。



先开始编写类吧，让它来执行所有的记录，也就是说：



保存日志和其它日志设置所要写入的文件的位置。 根据给定的名称和日期/时间创建日志文件。 将传递来的参数转换为日志行。 向日志消息添加时间。 添加消息颜色。 添加消息分类。 缓存消息，并每 n 秒或每 n 条消息写入一次。

因为 MQL5 是一种面向对象语言，与 C++ 在速度方面没有太大的区别，所以我们要编写一个 MQL5 专用的类。开始吧。



将日志写入文件的类的实施

我们会将自己的类放入一个扩展名为 mqh 的独立包含文件中。此为类的一般结构。







下面是带有详尽注释的类的源代码：

#property copyright "ProF" #property link "http://" #define MAX_CACHE_SIZE 10000 #define MAX_FILE_SIZEMB 10 class CLogger { private : string project,file; string logCache[MAX_CACHE_SIZE]; int sizeCache; int cacheTimeLimit; datetime cacheTime; int handleFile; string defCategory; void writeLog( string log_msg); public : void CLogger( void ){cacheTimeLimit= 0 ; cacheTime= 0 ; sizeCache= 0 ;}; void ~CLogger( void ){}; void SetSetting( string project, string file_name, string default_category= "" , int cache_time_limit= 0 ); void init(); void deinit(); void write( string msg, string category= "" ); void write( string msg, string category, color colorOfMsg, string file= "" , int line= 0 ); void write( string msg, string category, uchar red, uchar green, uchar blue, string file= "" , int line= 0 ); void flush( void ); }; void CLogger::SetSetting( string project_name, string file_name, string default_category= "" , int cache_time_limit= 0 ) { project=project_name; file=file_name; cacheTimeLimit=cache_time_limit; if (default_category== "" ) { defCategory= "注释" ; } else {defCategory = default_category;} } void CLogger::init( void ) { string path; MqlDateTime date; int i= 0 ; TimeToStruct ( TimeCurrent (),date); StringConcatenate (path, "log\\log_" ,project, "\\log_" ,file, "_" , date.year,date.mon,date.day); handleFile= FileOpen (path+ ".txt" , FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_UNICODE | FILE_TXT | FILE_SHARE_READ ); while ( FileSize (handleFile)>(MAX_FILE_SIZEMB* 1000000 )) { i++; FileClose (handleFile); handleFile= FileOpen (path+ "_" +( string )i+ ".txt" , FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_UNICODE | FILE_TXT | FILE_SHARE_READ ); } FileSeek (handleFile, 0 , SEEK_END ); } void CLogger::deinit( void ) { FileClose (handleFile); } void CLogger::writeLog( string log_msg) { if (cacheTimeLimit!= 0 ) { if ((sizeCache<MAX_CACHE_SIZE- 1 && TimeCurrent ()-cacheTime<cacheTimeLimit) || sizeCache== 0 ) { logCache[sizeCache++]=log_msg; } else { logCache[sizeCache++]=log_msg; flush(); } } else { FileWrite (handleFile,log_msg); } if ( FileTell (handleFile)>(MAX_FILE_SIZEMB* 1000000 )) { deinit(); init(); } } void CLogger::write( string msg, string category= "" ) { string msg_log; if (category== "" ) { category=defCategory; } StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " ,msg); writeLog(msg_log); } void CLogger::write( string msg, string category, color colorOfMsg, string file= "" , int line= 0 ) { string msg_log; int red,green,blue; red=(colorOfMsg & Red ); green=(colorOfMsg & 0x00FF00 )>> 8 ; blue=(colorOfMsg & Blue )>> 16 ; if (file!= "" && line!= 0 ) { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " , "文件: " ,file, " 行: " ,line, " " ,msg); } else { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " ,msg); } writeLog(msg_log); } void CLogger::write( string msg, string category, uchar red, uchar green, uchar blue, string file= "" , int line= 0 ) { string msg_log; if (file!= "" && line!= 0 ) { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " , "文件: " ,file, " 行: " ,line, " " ,msg); } else { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " ,msg); } writeLog(msg_log); } void CLogger::flush( void ) { for ( int i= 0 ;i<sizeCache;i++) { FileWrite (handleFile,logCache[i]); } sizeCache= 0 ; cacheTime= TimeCurrent (); }

在 MetaEditor 中创建包含文件 (.mqh)，复制类的源代码，并保存于 "CLogger.mqh" 名下。现在，我们再多谈谈每一种方法，说说如何应用这个类。

使用 CLogger 类

要开始利用该类将消息录入日志，我们需要把类文件纳入到“EA 交易”/指标/脚本：

#include <CLogger.mqh>

接下来，您必须要创建一个该类的对象：

CLogger logger;

我们会利用 "logger" 对象执行所有操作。现在，我们需要通过调用 "SetSetting()" 法调整设置。我们需要将项目名称和文件名称传递到该方法内。还有两个可选参数 - 缺省分类的名称和缓存时间（以秒计，指缓存被写入文件之前的存储期）。如果指定为零，则所有消息会被写入一次。

SetSetting( string project, string file_name, string default_category= "" , int cache_time_limit= 0 );

调用示例：

logger.SetSetting( "我的项目" , "我的日志" , "注释" , 60 );

结果是，消息会被写入 "Client_Terminal_dir\MQL5\Files\log\log_MyProject\log_myLog_date.txt" 文件，缺省分类为 "Comment"，缓存时间为 60 秒。之后，您需要调用 init() 方法以打开/创建日志文件。调用示例很简单，因为您无需传递参数：

logger.init();

此方法会生成日志文件的路径和名称，打开它并检查其是否超过了大小上限。如果大小超过了之前设置的常量值，则会打开另一份文件，且有 1 连接其名称。然后再次检查尺寸，直到打开的文件大小正确。



之后，指针移至文件末尾位置。现在，对象已做好了写入日志的准备。我们覆盖了写入方法。我们可以靠它设置消息的不同结构、调用写入方法的示例以及文件中的结果：

logger.write( "测试消息" ); logger.write( "测试消息" , "错误" ); logger.write( "测试消息" , "错误" , Red ); logger.write( "测试消息" , "错误" , Red , __FILE__ , __LINE__ ); logger.write( "测试消息" , "错误" , 173 , 255 , 47 ); logger.write( "测试消息" , "错误" , 173 , 255 , 47 , __FILE__ , __LINE__ );

日志文件将包含下述行：

注释:|: 23 : 13 : 12 测试消息 错误:|: 23 : 13 : 12 测试消息 错误:|: 255 , 0 , 0 :|: 23 : 13 : 12 测试消息 错误:|: 255 , 0 , 0 :|: 23 : 13 : 12 文件: testLogger.mq5 行: 27 测试消息 错误:|: 173 , 255 , 47 :|: 23 : 13 : 12 测试消息 错误:|: 173 , 255 , 47 :|: 23 : 13 : 12 文件: testLogger.mq5 行: 29 测试消息

看到了吧，一切都是那么地简单。无论在任何地方调用带所需参数的 write() 方法，都会将消息写入文件。在程序的结尾，您需要插入两个方法的调用 - flush() 和 deinit()。

logger.flush(); logger.deinit();

下面是将循环数字写入日志的一个简单的脚本示例：

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" #include <Сlogger.mqh> CLogger logger; void OnStart () { logger.SetSetting( "proj" , "lfile" ); logger.init(); logger.write( "启动脚本" , "系统" ); for ( int i= 0 ;i< 100000 ;i++) { logger.write( "日志: " +( string )i, "注释" , 100 , 222 , 100 , __FILE__ , __LINE__ ); } logger.write( "停止脚本" , "系统" ); logger.flush(); logger.deinit(); }

脚本于 3 秒后执行，并创建了 2 个文件：

文件内容：





全部 100000 条消息均是如此。看到了吧，一切运行都是相当快速。您可以修改此类，添加新功能或是进行优化。

消息输出量

既然您编写了一个程序，您就必须会显示几种类型的消息：

重大错误（程序未能正常运行）

非重大错误、交易操作等等的通知（程序正遭遇临时错误，或是程序做出了重要操作，必须通知用户）。

调试信息（数组与变量的内容，以及实际工作中不需要的其它信息）。



还有一种明智之举，那就是在不更改源代码的情况下，调整想要打印的信息。我们会将此目标作为一个简单的函数实现，而且不会用到类和方法。



声明会存储消息输出量的变量参数。变量中的数越大，将显示的消息分类就越多。如果您想完全禁用消息输出，则为其赋值 "-1"。



input int dLvl= 2 ;

下面是函数的源代码，且必须在创建 CLogger 类的对象之后声明。

void debug( string debugMsg, int lvl ) { if (lvl<=dLvl) { if (lvl== 0 ) {logger.write(debugMsg, "" , Red );} else {logger.write(debugMsg);} } }

来看一个示例：为最重要的消息指定量 "0"，将任意数字（从零开始按升序排列）指定给用途最小的消息。

debug( "EA 错误!" , 0 ); debug( "止损执行" ,1); int i = 99 ; debug( "变量 i:" +( string )i,2);

利用 LogMon 便于日志查看



好，现在我们已经拥有包含数千行内容的日志文件了。但是，要在其中查找信息可是相当困难了。它们未被划分为各个类别，彼此又没什么区别。我曾试图解决这一问题，编写一个程序，来查看由 CLogger 类生成的日志。现在我为您简单地介绍一下 LogMon - 一款利用 WinAPI 以 C++ 语言编写的程序。正因如此，它速度快、且体积小。本程序完全免费。

要使用本程序，您需要：

将其复制到 "Client_Terminal_dir\MQL5\Files\" 文件夹并运行 - 常规模式下。 将其复制到 "Agents_dir\Agent\MQL5\Files\" 文件夹并运行 - 测试或优化时。

程序主窗口如下所示：

主窗口中包含工具栏和带有树状视图的窗口。要展开某个项目，则用鼠标左键双击。列表中的文件中 - 都是项目，位于l "Client_Terminal_dir\MQL\Files\log\" 文件夹中。您要利用 SetSetting() 方法设定 CLogger 中项目的名称。文件夹列表中的文件 - 是实际上的日志文件。日志文件中的消息，都被划分为您利用 write() 方法指定的分类。括号中的数字 - 是指该分类中的消息数量。



现在，我们从左到右来研究工具栏上的按钮。



删除项目或日志文件以及复位树状视图的按钮

如果按下该按钮，就会出现下述窗口：

如果按下 "Delete and Flush" （删除与清除）按钮，扫描文件/文件夹的所有线程都会被停止，树状视图会被重置，并提示您删除选定文件或项目（只需点击某元素以将其选定 - 无需勾选复选框！）。"Reset" （复位）按钮会停止所有扫描文件/文件夹的线程，并清空树状视图。



查看 "About" （关于）对话框的按钮



显示有关程序及其编程者的简要信息。

程序窗口始终置顶显示的按钮

将程序窗口置于所有其它窗口之上。



日志文件中新消息监控激活的按钮



此按钮会将程序窗口隐藏到系统托盘 并激活日志文件中的新消息监控。要选择待扫描的项目/文件/分类，则勾选必要元素旁边的复选框。



如果您勾选消息分类旁边的复选框，则会根据该项目/文件/分类中的新消息触发通知。如果您勾选文件旁边的复选框，则会根据该文件（任何分类）的新消息触发通知。最后，如果您勾选项目旁边的复选框，则会根据新日志文件及文件中的消息触发通知。

监控

如果您已激活监控且将程序窗口最小化至系统托盘，那么，当选定元素中出现新消息时，主应用程序窗口就会最大化，且伴有声音通知。要禁用通知，则用鼠标左键点击列表中的任何地方。要停止监控，则点击系统托盘中的程序图标 。要将通知声音更换为自己的，则将名为 "alert.wav" 的 .wav 文件放入程序执行文件的相同文件夹。

查看日志分类

要查看具体分类，只需双击它。之后就会看到消息框：





您可以在此窗口中搜索消息，锁定窗口永处最前，并切换自动滚动。每条信息的颜色，都利用 CLogger 类的 write() 方法分别设置。消息的背景会利用选定颜色高亮显示。



双击某消息时，它会打开一个独立的窗口。如果消息太长、与对话框不匹配，用它就会很方便：





现在，您有了一件查看并监控日志文件的称手工具。衷心期望此款程序能在您开发和使用 MQL5 程序的过程中给您帮助。



总结

您程序中的记录事件非常有用，它会帮助您识别隐藏的错误，发现改善您程序的机会。本文中，我们讲述了记录到文件、日志监控与查看的最简便方法和程序。

期待您的评论和建议！

