查找错误和记录
简介
亲爱的读者，您好！
本文中，我们会研究在“EA 交易”/脚本/指标中查找错误的方式以及记录方法。我还会向您推荐一款查看日志的小程序 - LogMon。
查找错误是编程过程中不可或缺的一部分。编写新的代码块时，有必要检查其是否正确工作、有无逻辑错误。您可以通过三种不同的方式，查找您程序中的错误：
- 评估最终结果
- 逐步调试
-
将逻辑步骤写入日志
每种方法都看一看。1. 评估最终结果
我们利用这种方法，对程序或其部分代码的结果进行分析。比如说，取一段简单的代码，为清晰起见，里面只包含一个明显的错误：
void OnStart() { //--- int intArray[10]; for(int i=0;i<9;i++) { intArray[i]=i; } Alert(intArray[9]); }
编译并运行，屏幕上就会显示 "0"。通过结果分析，我们应该得到数字 "9"，所以我们推断程序未正常工作。这种查找错误的方法很常用，但不能找到错误位置。不妨试试第二种查找错误的方法，我们会用到调试。2. 逐步调试
此方法允许您找到程序逻辑出错的精确位置。MetaEditor在 'for' 循环内放入一个断点，开始调试并对 i 变量多加注意：
接下来点击 "Resume debugging" （继续调试），直到我们认定程序的整个过程均已正常。我们看到， "i" 变量值为 "8"，我们就会退出循环，所以我们推断错误就在此行：
for(int i=0;i<9;i++)
也就是说，在对比 i 值与数字 9 的时候。将该行 "i<9" " 修复为 "i<10" 或者 "i<=9"，再检查结果。我们得到了数字 9 - 正是预期的结果。利用调试，我们知道了程序运行时是如何操作的，而且能够修复出现的问题。此方法的弊端：
- 无法凭直觉弄清楚错误发生所在位置。
- 您需要将变量添加到 Watch （观察）列表，而且每步之后都要查看。
- 此法不能探测完整程序执行期间的错误，比如真实或演示账户上的 EA 交易。
最后，我们来看看查找错误的第三种方法。3. 将逻辑步骤写入日志
我们利用这种方法记录程序的重大步骤。例如：初始化、达成交易、指标计算等。用一行代码升级我们的脚本。也就是说，我们会在每个迭代上显示 i 变量值：
void OnStart() { //--- int intArray[10]; for(int i=0;i<9;i++) { intArray[i]=i; Alert(i); } Alert(intArray[9]); }
运行并查看日志输出 - 数字 "0 1 2 3 4 5 6 7 8 0"。像之前说的一样，找出其成因并修复脚本。
这种查找错误方法的利弊：
- + 无需一步一步地运行程序，所以节省了大量时间。
- + 错误所在位置通常很明显。
- + 程序运行时您也可以记录。
- + 您可以保存日志，以备之后分析与比对之用（比如说，写入一个文件时。参阅下文。）。
- - 源代码因添加了（将数据写入日志的）运算符而变大。
-
- 程序运行时间延长（主要对优化而言属重要）。
小结：
第一种查找错误的方法不能追踪错误所在实际位置。我们利用的主要是它的速度。第二种方法 - 逐步调试，允许您找到错误的精确位置，但极为耗时。而且，如果您错过了目标代码块，就不得不重新开始。
最后，第三种方法 - 将逻辑步骤记录到日志中，允许您快速分析程序的工作，并保存结果。将您的“EA 交易”/指标/脚本的事件写入到日志的同时，您还可以轻松地找到错误，而且无需寻找错误发生的相应条件，无需花费大量时间来调试您的程序。接下来，我们会详细讲解这些记录信息的方法，并加以对比。而且，我还会为您提供最便利、最快捷的方式。
什么情况下需要记录日志：下面列举出了一些记录原因：
- 程序的错误行为。
- 程序运行时间过长（优化）。
- 运行时间监控（显示建仓/平仓通知、已执行操作等）。
- 学习 MQL5，比如说 - 打印数组。
- 在锦标赛之前检查“EA 交易”等。
记录方法
将信息写入日志的方法多种多样，但只有一些是从始至终都在使用，其它的仅在特别情况下使用。比如说，通过电子邮件或 ICQ 发送日志就不是总有必要的。
下面列出的就是 MQL5 编程中最常用到的方法：
- 使用 Comment() 函数
- 使用 Alert() 函数
- 使用 Print() 函数
- 利用 FileWrite() 函数将日志写入文件
接下来，我会给出带有源代码的每种方法的示例，并描述其各种功能。此类源代码都非常抽象，所以我们不会离题太远。
使用 Comment() 函数
void OnStart() { //--- int intArray[10]; for(int i=0;i<10;i++) { intArray[i]=i; Comment("变量 i: ",i); Sleep(5000); } Alert(intArray[9]); }
这样一来，我们就会在左上角看到 "i" 变量的当前值：
由此，我们即可监控运行程序的当前状态。现在来衡量一下利弊：
- + 您可以即时看到值。
- - 输出限制。
- - 不能选择任何特定信息。
- - 不能查看整个运行时间的工作，只能是当前状态。
- - 相对较慢。
- - 不适合工作的持续监控，因为您要始终观察读数。
Comment() 函数用于显示“EA 交易”的当前状态。比如 "Open 2 deal" 或 "buy GBRUSD lot： 0.7".
使用 Alert() 函数
此函数会在一个独立的窗口中显示信息，且配有声音通知。代码示例：
void OnStart() { //--- Alert("启动脚本"); int intArray[10]; for(int i=0;i<10;i++) { intArray[i]=i; Alert("变量 i:", I); Sleep(1000); } Alert(intArray[9]); Alert("停止脚本"); }代码执行的结果：
现在，我们心中狂喜，结果马上就要明朗，甚至都有声音了。但是现在，先说说利弊吧：
- + 所有信息均被一致记录。
- + 声音通知。
- + 一切内容都被写入 "Terminal_dir\MQL5\Logs\data.txt" 文件。
- - 来自脚本/“EA 交易”/指标的所有信息均被写入一个日志。
- - 策略测试程序中不适用。
- - 如被频繁调用，则其可能长时间冻结终端（比如说，如果每一次价格跳动均调用或循环打印数组）。
- - 无法实现消息分组。
- - 日志文件查看不便。
- - 不能将消息保存到标准数据文件夹以外的文件夹。
实际交易中第 6 点非常关键，尤其是超短线交易或修改止损价时。缺点非常多，不胜枚举，但我觉得这就够了。
使用 Print() 函数
此函数会将日志消息写入名为 "Experts" 的专门窗口。代码如下：
void OnStart() { //--- Print("启动脚本"); int intArray[10]; for(int i=0;i<10;i++) { intArray[i]=i; Print("变量 i: ",i); } Print(intArray[9]); Print("停止脚本"); }
您也看到了，此函数的调用与 Alert() 函数类似，只是现在是在无通知的情况下，将所有消息写入 "Experts" 选项卡，并写入 "Terminal_dir\MQL5\Logs\data.txt" 文件。再研究一下该方法的利弊：
- + 所有信息均被一致记录。
- + 一切内容都已被写入 "Terminal_dir\MQL5\Logs\data.txt" 文件。
-
+ 适合程序工作的持续记录。
- - 来自脚本/“EA 交易”/指标的所有信息均被写入一个日志。
- - 无法实现消息分组。
- - 日志文件查看不便。
- - 不能将消息保存到标准数据文件夹以外的文件夹。
很可能大多数 MQL5 程序员都是采用此方法，它相当快速，而且非常适合大量的日志记录。
将日志写入文件
再来探讨最后一种记录方法 - 将消息写入文件。与前面的方法相比，它要复杂得多。但是，在准备妥善的情况下，则会确保良好的写入速度，而且日志和通知的查看也方便快捷。下面是将日志写入文件的最简单的代码：
void OnStart() { //--- 打开日志文件 int fileHandle=FileOpen("log.txt",FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_SHARE_READ|FILE_UNICODE); FileWrite(fileHandle,"启动脚本"); int intArray[10]; for(int i=0;i<10;i++) { intArray[i]=i; FileWrite(fileHandle,"变量 i: ",i); // Sleep(1000); } FileWrite(fileHandle,intArray[9]); FileWrite(FileHandle,"停止脚本"); FileClose(fileHandle); // 关闭日志文件 }
运行并浏览至 "Terminal_dir\MQL5\Files" 文件夹，用文本编辑器打开 "log.txt" 文件。内容如下：
如您所见，作为结果的输出无额外消息，只是我们向该文件写入的内容。说一说利弊：
- + 快速。
- + 只写入我们想要的内容。
- + 您可以将来自不同程序的消息写入不同的文件，从而杜绝了日志交叉。
- - 日志中没有新消息通知。
- - 没办法区分特定消息或消息类别。
-
- 打开日志耗时长，必须浏览至文件夹再打开文件。
小结：
上述的所有方法都有自身缺点，但是您可以修正改善一些。前三种记录方法不够灵活，我们几乎无法影响其行为。而最后一种方法 - 将日志写入文件则最为灵活，我们可以决定消息记录的方式和时间。如果您想显示单独的一个数字，则显然前三种方法更方便。但如果您拥有一个含有大量代码的复杂程序，没有记录则很难使用。
新记录方法
现在，我来告诉您怎样改善把记录写入文件的方法，再给你一种查看日志的称手工具。这是一款 Windows 应用程序，名为 LogMon，是我用 C++ 编写的。
先开始编写类吧，让它来执行所有的记录，也就是说：
- 保存日志和其它日志设置所要写入的文件的位置。
- 根据给定的名称和日期/时间创建日志文件。
- 将传递来的参数转换为日志行。
- 向日志消息添加时间。
- 添加消息颜色。
- 添加消息分类。
- 缓存消息，并每 n 秒或每 n 条消息写入一次。
因为 MQL5 是一种面向对象语言，与 C++ 在速度方面没有太大的区别，所以我们要编写一个 MQL5 专用的类。开始吧。
将日志写入文件的类的实施
我们会将自己的类放入一个扩展名为 mqh 的独立包含文件中。此为类的一般结构。
下面是带有详尽注释的类的源代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Clogger.mqh | //| ProF | //| http:// | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "ProF" #property link "http://" // 高速缓存的最大尺寸 (数量) #define MAX_CACHE_SIZE 10000 // 以MB为单位最大文件尺寸 #define MAX_FILE_SIZEMB 10 //+------------------------------------------------------------------+ //| Logger | //+------------------------------------------------------------------+ class CLogger { private: string project,file; // 项目的名称和日志文件 string logCache[MAX_CACHE_SIZE]; // 最大缓存大小 int sizeCache; // 缓存计数器 int cacheTimeLimit; // 缓存时间 datetime cacheTime; // 最后刷缓存至文件的时间 int handleFile; // 日志文件句柄 string defCategory; // 省缺类别 void writeLog(string log_msg); // 写消息到日志或文件, 并刷缓存 public: void CLogger(void){cacheTimeLimit=0; cacheTime=0; sizeCache=0;}; // 构造器 void ~CLogger(void){}; // 析构器 void SetSetting(string project,string file_name, string default_category="",int cache_time_limit=0); // 设置 void init(); // 初始化, 打开文件写 void deinit(); // 关闭文件 void write(string msg,string category=""); // 生成消息 void write(string msg,string category,color colorOfMsg,string file="",int line=0); // 生成消息 void write(string msg,string category,uchar red,uchar green,uchar blue, string file="",int line=0); // 生成消息 void flush(void); // 刷缓存至文件 }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 设置 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::SetSetting(string project_name,string file_name, string default_category="",int cache_time_limit=0) { project=project_name; // 项目名 file=file_name; // 文件名 cacheTimeLimit=cache_time_limit; // 缓存时间 if(default_category=="") // 设置省缺类别 { defCategory="注释"; } else {defCategory = default_category;} } //+------------------------------------------------------------------+ //| 初始化 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::init(void) { string path; MqlDateTime date; int i=0; TimeToStruct(TimeCurrent(),date); // 得到当前时间 StringConcatenate(path,"log\\log_",project,"\\log_",file,"_", date.year,date.mon,date.day); // 生成文件名和路径 handleFile=FileOpen(path+".txt",FILE_WRITE|FILE_READ| FILE_UNICODE|FILE_TXT|FILE_SHARE_READ); // 打开或创建新文件 while(FileSize(handleFile)>(MAX_FILE_SIZEMB*1000000)) // 检查文件大小 { // 打开或创建新日志文件 i++; FileClose(handleFile); handleFile=FileOpen(path+"_"+(string)i+".txt", FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_UNICODE|FILE_TXT|FILE_SHARE_READ); } FileSeek(handleFile,0,SEEK_END); // 设置指针到文件尾 } //+------------------------------------------------------------------+ //| 去初始化 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::deinit(void) { FileClose(handleFile); // 关闭文件 } //+------------------------------------------------------------------+ //| 写信息至文件或缓存 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::writeLog(string log_msg) { if(cacheTimeLimit!=0) // 检查缓存是否允许 { if((sizeCache<MAX_CACHE_SIZE-1 && TimeCurrent()-cacheTime<cacheTimeLimit) || sizeCache==0) // 检查缓存时间是否超出或到达缓存限制 { // 写文件至缓存 logCache[sizeCache++]=log_msg; } else { // 写文件至缓存并刷缓存至文件 logCache[sizeCache++]=log_msg; flush(); } } else { // 缓存被禁止, 立即写入文件 FileWrite(handleFile,log_msg); } if(FileTell(handleFile)>(MAX_FILE_SIZEMB*1000000)) // 检查当前文件大小 { // 文件大小超出允许限制, 关闭当前文件并打开新的文件 deinit(); init(); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 生成信息和写入日志 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::write(string msg,string category="") { string msg_log; if(category=="") // 检查传递的类别是否存在 { category=defCategory; } // 设置省缺类别 // 生成行并调用写消息方法 StringConcatenate(msg_log,category,":|:",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)," ",msg); writeLog(msg_log); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 生成信息和写入日志 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::write(string msg,string category,color colorOfMsg,string file="",int line=0) { string msg_log; int red,green,blue; red=(colorOfMsg &Red); // 从常量选择红色 green=(colorOfMsg &0x00FF00)>>8; // 从常量选择绿色 blue=(colorOfMsg &Blue)>>16; // 从常量选择蓝色 // 检查文件或行是否已传递，生成行并调用写消息方法 if(file!="" && line!=0) { StringConcatenate(msg_log,category,":|:",red,",",green,",",blue, ":|:",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)," ", "文件: ",file," 行: ",line," ",msg); } else { StringConcatenate(msg_log,category,":|:",red,",",green,",",blue, ":|:",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)," ",msg); } writeLog(msg_log); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 生成信息和写入日志 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::write(string msg,string category,uchar red,uchar green,uchar blue,string file="",int line=0) { string msg_log; // 检查文件或行是否已传递，生成行并调用写消息方法 if(file!="" && line!=0) { StringConcatenate(msg_log,category,":|:",red,",",green,",",blue, ":|:",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)," ", "文件: ",file," 行: ",line," ",msg); } else { StringConcatenate(msg_log,category,":|:",red,",",green,",",blue, ":|:",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)," ",msg); } writeLog(msg_log); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 刷新缓存至文件 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::flush(void) { for(int i=0;i<sizeCache;i++) // 循环写所有消息至文件 { FileWrite(handleFile,logCache[i]); } sizeCache=0; // 重置缓存计数器 cacheTime=TimeCurrent(); // 设置缓存重置时间 } //+------------------------------------------------------------------
在 MetaEditor 中创建包含文件 (.mqh)，复制类的源代码，并保存于 "CLogger.mqh" 名下。现在，我们再多谈谈每一种方法，说说如何应用这个类。
使用 CLogger 类
要开始利用该类将消息录入日志，我们需要把类文件纳入到“EA 交易”/指标/脚本：
#include <CLogger.mqh>
接下来，您必须要创建一个该类的对象：
CLogger logger;
我们会利用 "logger" 对象执行所有操作。现在，我们需要通过调用 "SetSetting()" 法调整设置。我们需要将项目名称和文件名称传递到该方法内。还有两个可选参数 - 缺省分类的名称和缓存时间（以秒计，指缓存被写入文件之前的存储期）。如果指定为零，则所有消息会被写入一次。
SetSetting(string project, // 项目名 string file_name, // 日志文件名 string default_category="", // 省缺类别 int cache_time_limit=0 // 缓存生命时间秒数 );
调用示例：
logger.SetSetting("我的项目","我的日志","注释",60);
结果是，消息会被写入 "Client_Terminal_dir\MQL5\Files\log\log_MyProject\log_myLog_date.txt" 文件，缺省分类为 "Comment"，缓存时间为 60 秒。之后，您需要调用 init() 方法以打开/创建日志文件。调用示例很简单，因为您无需传递参数：
logger.init();
此方法会生成日志文件的路径和名称，打开它并检查其是否超过了大小上限。如果大小超过了之前设置的常量值，则会打开另一份文件，且有 1 连接其名称。然后再次检查尺寸，直到打开的文件大小正确。
之后，指针移至文件末尾位置。现在，对象已做好了写入日志的准备。我们覆盖了写入方法。我们可以靠它设置消息的不同结构、调用写入方法的示例以及文件中的结果：
// 以省缺类别写消息 logger.write("测试消息"); // 以“错误”类别写消息 logger.write("测试消息", "错误"); // 以“错误”类别写消息，将以红色突出显示在日志监视 logger.write("测试消息", "错误",Red); // 以“错误”类别写消息，将以红色突出显示在日志监视 // 同样，消息将包括当前文件名和当前行 logger.write("测试消息", "错误",Red,__FILE__,__LINE__); // 以“错误”类别写消息，将以绿黄色突出显示在日志监视 // 但现在我们指定每种独立颜色为: 红, 绿, 蓝. 0-黑, 255 - 白 logger.write("测试消息", "错误",173,255,47); // 以“错误”类别写消息，将以绿黄色突出显示在日志监视 // 但现在我们指定每种独立颜色为: 红, 绿, 蓝. 0-黑, 255 - 白 // 同样，消息将包括当前文件名和当前行 logger.write("测试消息", "错误",173,255,47,__FILE__,__LINE__);
日志文件将包含下述行：
注释:|:23:13:12 测试消息 错误:|:23:13:12 测试消息 错误:|:255,0,0:|:23:13:12 测试消息 错误:|:255,0,0:|:23:13:12 文件: testLogger.mq5 行: 27 测试消息 错误:|:173,255,47:|:23:13:12 测试消息 错误:|:173,255,47:|:23:13:12 文件: testLogger.mq5 行: 29 测试消息
看到了吧，一切都是那么地简单。无论在任何地方调用带所需参数的 write() 方法，都会将消息写入文件。在程序的结尾，您需要插入两个方法的调用 - flush() 和 deinit()。
logger.flush(); // 强制刷缓存至硬盘 logger.deinit(); // 关闭文件
下面是将循环数字写入日志的一个简单的脚本示例：
//+------------------------------------------------------------------+ //| testLogger.mq5 | //| ProF | //| http:// | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" #include <Сlogger.mqh> CLogger logger; //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序初始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- logger.SetSetting("proj","lfile"); // 设置 logger.init(); // 初始化 logger.write("启动脚本","系统"); for(int i=0;i<100000;i++) // 写 100000 消息到日志 { logger.write("日志: "+(string)i,"注释",100,222,100,__FILE__,__LINE__); } logger.write("停止脚本","系统"); logger.flush(); // 刷缓存 logger.deinit(); // 卸载 } //+------------------------------------------------------------------
脚本于 3 秒后执行，并创建了 2 个文件：
文件内容：
全部 100000 条消息均是如此。看到了吧，一切运行都是相当快速。您可以修改此类，添加新功能或是进行优化。
消息输出量
既然您编写了一个程序，您就必须会显示几种类型的消息：
- 重大错误（程序未能正常运行）
- 非重大错误、交易操作等等的通知（程序正遭遇临时错误，或是程序做出了重要操作，必须通知用户）。
- 调试信息（数组与变量的内容，以及实际工作中不需要的其它信息）。
还有一种明智之举，那就是在不更改源代码的情况下，调整想要打印的信息。我们会将此目标作为一个简单的函数实现，而且不会用到类和方法。
声明会存储消息输出量的变量参数。变量中的数越大，将显示的消息分类就越多。如果您想完全禁用消息输出，则为其赋值 "-1"。
input int dLvl=2;
下面是函数的源代码，且必须在创建 CLogger 类的对象之后声明。
void debug(string debugMsg, // 消息文本 int lvl ) // 消息级别 { if (lvl<=dLvl) // 以消息输出级别比较消息级别 { if (lvl==0) // 如果消息是紧急 (级别 = 0) {logger.write(debugMsg,"",Red);} // 标记为红色 else {logger.write(debugMsg);} // 否则打印省缺颜色 } }
来看一个示例：为最重要的消息指定量 "0"，将任意数字（从零开始按升序排列）指定给用途最小的消息。
debug("EA 错误!",0); // 紧急错误 debug("止损执行",1); // 通知 int i = 99; debug("变量 i:"+(string)i,2); // 调试信息，变量内容
利用 LogMon 便于日志查看
好，现在我们已经拥有包含数千行内容的日志文件了。但是，要在其中查找信息可是相当困难了。它们未被划分为各个类别，彼此又没什么区别。我曾试图解决这一问题，编写一个程序，来查看由 CLogger 类生成的日志。现在我为您简单地介绍一下 LogMon - 一款利用 WinAPI 以 C++ 语言编写的程序。正因如此，它速度快、且体积小。本程序完全免费。
要使用本程序，您需要：
- 将其复制到 "Client_Terminal_dir\MQL5\Files\" 文件夹并运行 - 常规模式下。
- 将其复制到 "Agents_dir\Agent\MQL5\Files\" 文件夹并运行 - 测试或优化时。
程序主窗口如下所示：
主窗口中包含工具栏和带有树状视图的窗口。要展开某个项目，则用鼠标左键双击。列表中的文件中 - 都是项目，位于l "Client_Terminal_dir\MQL\Files\log\" 文件夹中。您要利用 SetSetting() 方法设定 CLogger 中项目的名称。文件夹列表中的文件 - 是实际上的日志文件。日志文件中的消息，都被划分为您利用 write() 方法指定的分类。括号中的数字 - 是指该分类中的消息数量。
现在，我们从左到右来研究工具栏上的按钮。
删除项目或日志文件以及复位树状视图的按钮
如果按下该按钮，就会出现下述窗口：
如果按下 "Delete and Flush" （删除与清除）按钮，扫描文件/文件夹的所有线程都会被停止，树状视图会被重置，并提示您删除选定文件或项目（只需点击某元素以将其选定 - 无需勾选复选框！）。"Reset" （复位）按钮会停止所有扫描文件/文件夹的线程，并清空树状视图。
查看 "About" （关于）对话框的按钮
显示有关程序及其编程者的简要信息。
程序窗口始终置顶显示的按钮
将程序窗口置于所有其它窗口之上。
日志文件中新消息监控激活的按钮
此按钮会将程序窗口隐藏到系统托盘 并激活日志文件中的新消息监控。要选择待扫描的项目/文件/分类，则勾选必要元素旁边的复选框。
如果您勾选消息分类旁边的复选框，则会根据该项目/文件/分类中的新消息触发通知。如果您勾选文件旁边的复选框，则会根据该文件（任何分类）的新消息触发通知。最后，如果您勾选项目旁边的复选框，则会根据新日志文件及文件中的消息触发通知。
监控
如果您已激活监控且将程序窗口最小化至系统托盘，那么，当选定元素中出现新消息时，主应用程序窗口就会最大化，且伴有声音通知。要禁用通知，则用鼠标左键点击列表中的任何地方。要停止监控，则点击系统托盘中的程序图标 。要将通知声音更换为自己的，则将名为 "alert.wav" 的 .wav 文件放入程序执行文件的相同文件夹。
查看日志分类
要查看具体分类，只需双击它。之后就会看到消息框：
您可以在此窗口中搜索消息，锁定窗口永处最前，并切换自动滚动。每条信息的颜色，都利用 CLogger 类的 write() 方法分别设置。消息的背景会利用选定颜色高亮显示。
双击某消息时，它会打开一个独立的窗口。如果消息太长、与对话框不匹配，用它就会很方便：
现在，您有了一件查看并监控日志文件的称手工具。衷心期望此款程序能在您开发和使用 MQL5 程序的过程中给您帮助。
总结
您程序中的记录事件非常有用，它会帮助您识别隐藏的错误，发现改善您程序的机会。本文中，我们讲述了记录到文件、日志监控与查看的最简便方法和程序。
期待您的评论和建议！
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/150
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。
所附 .exe 文件仍为俄语。您能重新升级一下吗？
附注：这真的很有用！在任何 OOP项目 中，首先要声明的类之一就是处理错误的类！
如果忘记使用 "刷新 "功能，可能会导致数据丢失。
更好的解决方案如下：
自动保存数据。
ps..：对不起，如果我在拼写上冒犯了您，谷歌翻译器帮了我大忙...
Dmitry Alexandrovich，感谢您的工作，我一直在寻找这样的东西，终于找到了。）
建议改进 logmon.exe，做一个设置，能够指定查找日志文件的路径，因为在不同的文件夹中有两份副本（用于测试和标准工作）多少有些业余 ))
不过，也许等我拿到手后会自己完成它 ))
如果你还有其他有用的东西--贴出来吧，你的编程风格和材料表达方式很让人头疼 ))。
在对历史数据进行调试时，我遇到一个错误："MQL5 调试器 在历史数据上调试 'testlogger.ex5' 失败"。而在真实数据上运行正常。
请问我需要调整什么才能使它在历史数据上正常工作？