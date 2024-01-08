MQL5 中的范畴论 (第 10 部分)：幺半群组

概述

在上一篇文章中，我们继续通过应对”幺半群-动作“来观察幺半群，我们见识到通过扩展其可能的元素来转换幺半群集的一种手段。 总体上，迄今为止，我们已经涵盖了以下概念：域、态射、范畴条例、及至单态回拉和表态外推。 虽然有些人可能会争辩说，范畴论概念的实现需要对其所有/大部分概念进行更广泛的研究，但此处采取的方式是从该主题的基本或有限视角出发，探索哪些思路可加以运用。 这些文章中的每一篇，尽管在某些情况下这些概念是从以前的文章中借鉴而来的，但在促进交易者决策方面展现出有效性，并在某些情况下，它们有定义交易系统的潜力。 至于本文，我们计划研究幺半群 - 组，就如同我们在上一篇文章中涵盖的幺半群动作，可作为在交易决策之处重新定义幺半群的视角。 回想一下幺半群动作成为幺半群集合扩展时的所见，于此我们将重新评估另一个幺半群参数，即衡点元素，我们要再一次重定义幺半群。 本文的纵深将不包括构建完整的交易系统，如同之前一些文章中的情况一样，我们曾编写的智能系统信号和/或智能系统尾随类的实例，目的都是利用内置的 MQL5 向导来装配完整的智能系统。 我们宁愿查看已编码幺半群、“幺半群-动作”、和：幺半群-组”类当中的单独函数，并检验它们在关键决策点如何对交易者起作用。





理解幺半群组



扼要回顾一下，幺半群 有三件事，即一个集合、一个属于该集合的衡点元素、和一个二元操作，该操作所取任意两个元素都来自该集合，且返回的元素始终为该集合成员。 此外，在二元操作中如果集合的任何成员已与衡点元素配对，则输出始终是该成员。 我们最近文章中涵盖的“幺半群-动作”是一种函数形式，由集合和二元操作定义，它将幺半群集合的成员与该函数的集合配对，其输出也始终是函数集合的成员。 我们将它们视为转换幺半群的一种手段，因为请记住，幺半群的二元运算输出是封闭的，因为所有输出都严格是幺半群集的成员。

开始之初，首先要指出的是，组本身和我们在这里所指的”幺半群-组“之间没有区别，这可能是建设性的。 唯一的区别是，正如前缀 “monoid” 所暗示的那样，我们所指的是严格属于一个类别的集合（或域）。 因此，根据组定义，幺半群组是含有附加属性的幺半群，即幺半群集中的每个元素都应该有另一个与其逆反的元素。 当元素及其逆元素在幺半群二元操作中配对时，输出始终是幺半群的衡点元素。

正式的 inverse 属性，用于设置”幺半群-组“

除了正规的幺半群，对于每个





还有一个逆反项





如此：





其中 e 是幺半群的衡点元素。

按照类似于我们在上一篇文章中的方式，考虑在交易者当中应用它。 回想一下，我们将幺半群（集合）视为交易者可从中选择的决策选项池，在上一篇文章中，我们看到过以”幺半群-动作“扩展该其大小。 我们实测了如果基于交易系统决策点（特征）相对重要性的权重因子列表来扩展特定幺半群的纵深，会对交易系统的性能产生什么影响。 与以前参考受限（默认）幺半群的文章中得到的结果相比，上述结果差于平均水准。 对于”幺半群-组“，比之扩展幺半群集的纵深，我们宁愿回转到含有动作的受限幺半群，并转换到组。 我们将回顾据此幺半群动作的集合组合变化，但在本文中不会研究交易系统的真正实现。 这是邀请读者去独立探索的东西。





在 MQL5 中实现幺半群组



在设置 MQL5 环境以实现“幺半群-组”时，我们将启动 IDE，并自向导创建一个新的脚本文件。









然后，我们在下一个选项卡上为脚本命名 “ct_10”，并单击“完成”。 该脚本将引用类文件 'ct_10.mqh'，它是我们在上一篇文章 'ct_9.mqh' 中所提类的修订版。 为了完整起见，走遍创建幺半群类的步骤也许会有所帮助，该类是我们在前两篇文章中提到的 'ct_9.mqh' 的一部分。 这些已经过润色，但它应该是建设性的。 回想一下，我们的基本构建单元是元素类，它主要构成数据类型为 “T” 的对象数组。 数据类型 “T” 是在初始化元素时进行设置的。

template < typename T> class CElement : public CObject { protected : int cardinal; T element[]; public : bool Cardinality( int Value) { ... } int Cardinality() { return (cardinal); } ... CElement( void ) { Cardinality( 0 ); }; ~CElement( void ) {}; };





元素类若为数组又被称集合（域类）。

template < typename T> class CDomain : public CObject { protected : int cardinal; CElement<T> elements[]; public : bool Cardinality( int Value) { ... } int Cardinality() { return (cardinal); } ... CDomain( void ) { Cardinality( 0 ); }; ~CDomain( void ) {}; };





我们已经走得更远了，不仅定义了范畴类，其在仪式上，定义的“幺半群组”与“群”不同，此外还定义了一些类，涵盖态射、单态、和其它概念的连续体。 因为这些和范畴类本身对于构造幺半群类无关紧要，因此本文不会列出、或研究它们。 那么，回想一下，幺半群是三件事，即集合、一个衡点元素、和一个二元运算。 如果我们从定义什么是二元操作开始，我们应当以列举我们的选项的形式来达成这一点。 在过去的 2 篇文章中，我们所用到的东西均与此类似。

enum EOperations { OP_FURTHEST= 5 , OP_CLOSEST= 4 , OP_MOST= 3 , OP_LEAST= 2 , OP_MULTIPLY= 1 , OP_ADD= 0 };





我们不会在我们的文章中对此加以修改，但足以说明它确实设置了一种方法，令人可据其自行定义他们各自认知的幺半群集合元素的二元运算。 此处的可能性很有趣。 转至幺半群类，比之定义一个集合（域）实例的新类，我们在构造我们的类时宁愿自域类公开继承。 这是高效的代码，它也直观地说幺半群只是一个域，含有二元运算，以及附于它的衡点元素。

template < typename T> class CMonoid : public CDomain<T> { protected : int identity; EOperations operation; public : double weights[]; ... void Operation(EOperations Value) { operation=Value; } EOperations Operation() { return (operation); } ... CMonoid(){ identity= 0 ; operation=OP_ADD; }; ~CMonoid(){}; };





在这个类中，我们添加了二元运算和衡点元素这两个额外条例。 我们的衡点元素并非另一个元素的实例，这会导致重复，因为其已身处域的元素数组之中。 我们宁可简单地引用指向衡点元素所处的数组索引。 幺半群类能够通过脚本中的指针自动初始化，如下例所示。

上一篇文章中涵盖的幺半群动作类继承自幺半群类。

但对于“幺半群组”，从语义上讲，幺半群和“幺半群组”之间在类代码里并无区别。 “幺半群组”只有检查逆转的需求。 故此，出于我们的目的，“幺半群组”类会具有 “HasInversion” 检查函数，如下所示。

template < typename T> class CMonoidGroup : public CMonoid<T> { protected : public : bool HasInversion() { bool _has_inversion= true ; for ( int i= 0 ;i< this .Cardinality();i++) { bool _has_inverse= false ; for ( int ii= 0 ;ii< this .Cardinality();ii++) { if (Operate(i,ii)==Identity()){ _has_inverse= true ; } } if (!_has_inverse){ _has_inversion= false ; break ; } } return (_has_inversion); } CMonoidGroup(){}; ~CMonoidGroup(){}; };





在前两篇文章中，幺半群和“幺半群-动作”类的元素能够且曾经构成无常规化数据。 这意味着在进行二元运算之前，必须将它们转换为能够等价比较的格式。 在本文中，这种形式称为加权。 在前面的文章中，这些权重值是在运行时进行计算并使用的。 在此，我们计划在“幺半群-组”类中引入参数来设置、存储、和获取这些权重值。 所有加权都将是双精度型数据。

CMonoidGroup< int > _vg; CMonoidGroup< int > _ig; _vg.Weights( 5 ); _ig.Weights( 5 ); for ( int i= 0 ;i< 5 ;i++) { CElement< int > _ve;_ve.Cardinality( 1 ); _ve.Set( 0 ,i- 2 ); _vg.Set(i,_ve, true ); _vg.SetWeight(i, double (i- 2 )); CElement< int > _ie;_ie.Cardinality( 1 ); _ie.Set( 0 ,i); _ig.Set(i,_ie, true ); _ig.SetWeight(i, double (i)); } _vg.Operation(OP_ADD); _vg.Identity( 2 ); _ig.Operation(OP_ADD); _ig.Identity( 2 ); printf ( " it is: " + string (_vg.HasInversion())+ ", vg has inversion, given the weights. " ); ArrayPrint (_vg.weights, 0 , "," , 0 , WHOLE_ARRAY , ARRAYPRINT_LIMIT ); printf ( " it is: " + string (_ig.HasInversion())+ ", ig has inversion, given the weights. " ); ArrayPrint (_ig.weights, 0 , "," , 0 , WHOLE_ARRAY , ARRAYPRINT_LIMIT );





为了查看该段代码的实际效果，我们来创建一个“幺半群组”的实例，并运行类函数打印检查结果，看看我们得到什么输出。 在本文中附带了我们的代码完整清单，只是确认集合内的逆转。 每个元素都应该有一个相对于衡点元素的逆元素。

2023.06 . 16 17 : 17 : 41.817 ct_10 (USDJPY.i,M1)it is : true , vg has inversion, given the weights. 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.817 ct_10 (USDJPY.i,M1)- 2 , - 1 , 0 , 1 , 2 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.817 ct_10 (USDJPY.i,M1)it is : false , ig has inversion, given the weights. 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.817 ct_10 (USDJPY.i,M1) 0 , 1 , 2 , 3 , 4





出于实际目的，幺半群组 “_vg” 给定的大小为 5，但其实际大小是无限的，由于要匹配一个组的所有条例，二元运算中任何配对的数字，其结果数字都应始终是组集成员。 而我们所用的配对，二和一将产生三，但其并未在集合中列出。 所以 “_vg” 是一组未绑定的整数 (Z)。





幺半群组在算法交易中的运用



在前两篇文章中，自从我们开始查验幺半群以来，我们一直将它们作为决策关键。 具体来说，它们已被用于决定：

- 要考虑的回顾分析周期长度；

- 所用时间帧；

- 采用的应用价格；

- 所用的指标；

- 以及运用的交易方法（无论顺势，亦或逆势）。

在据它们作为决策关键时，这些幺半群中的每一个集合均构成了交易者可能面临的选项。 尽管它已实现，但在这些文章中没有明确提到的是，幺半群各自集合中的每个元素均有权重。 为了进行选择，且在所有集合元素执行幺半群二元运算之前，需要对集合元素进行常规化。 在某些情况下，以应用价格举例，在价格柱线的基础上进行比较并不容易，而这却是某些交易状况所要求的。 因此，我们必须找到一种方式来量化这些集合元素，使之能适配价格动作，或任何选定的随时间变化的基本衡量度。 如此，集合元素的这种“量化”就是本文所称的加权。

现在，为了加以应用，针对元素值进行加权之后，我们需要调用据前一篇文章里幺半群动作类基础上修订的 “OperateModulo” 函数，以便分组。 实际组集未在动作类中列出，因为它只是一个整数型列表，其大小由脚本输入定义。 其所记录的是相对于该组的集合，因为初始集合上的取模动作必然会产生重复。

作为幺半群动作类的方法，这就是 'Operate' 函数如何实现这一点的。

int OperateModulo( int Index, int Modulo= 1 ) { int _operate=- 1 ; if (Index>= 0 && Index< this .Cardinality()) { int _value= int (round( set .weights[Index])); _operate=_value%Modulo; } return (_operate); }





故此，一旦我们的幺半群集被转换为一个较小的“循环”集，那针对这个较小的幺半群，任何两个元素配对时的二元运算输出是离衡点元素最远的那个，在我们的例子中，衡点元素始终位于集合中间索引处。 设置“幺半群组”的大小要求该值为奇数。

如果两个元素离衡点元素等距，则选择衡点元素。 好了，在此扼要回顾一下我们的幺半群动作，它可有效地将基本幺半群集合归纳到一个组。 然后，我们在做出决定时，会基于二元操作的配对元素离它们于幺半群动作集中的位置。

由于我们并不准备在本文中编码和测试智能系统，为了阐明幺半群组的输出，对于之前曾提到的五个特征中的每一个，我们都会把交易者要面对的幺半群集的选项打印出来，这些集合值均已加权转换，这些加权后的幺半群动作值亦是幺半群组值， 以及相对于该幺半群组的集合。 注意，自早期的文章以来，我们再次引用了相对集，这是因为出于把幺半群动作集归并到一个组，我们将采用输入的大小取模，把我们所有的加全值常规化，并拟合到一个动作集之中，该动作集也将是一个组。 针对这些值取模进行常规化时，我们必然会遇到重复，这就是为什么动作集严格来说不是一个组，而是一个组的相对集，其成员简单地从整数零排列到输入的大小减一。

如上所述，据我们打印的日志能得出结论，动作集的元素是相对于组。 然后，由读者将每个幺半群动作中的已计算数值，从时间帧幺半群，按照以上勾勒的组项进行选择，并转运到决策幺半群。 只是为了重申在群集合中的二元操作，就像幺半群一样，如果任何元素与衡点元素配对，则输出的就是非衡点元素，另外如果配对的元素彼此相逆，那么输出将是衡点元素。

此外，从时间帧开始进行选择，然后回顾我们在前两篇文章中研究的周期进行对比，也许会更明晰。 话虽如此，这就是我们如何得到加权的时间帧幺半群。

void WeighTimeframes(CMonoidGroup< ENUM_TIMEFRAMES > &G) { for ( int i= 0 ;i<G.Cardinality();i++) { ResetLastError (); int _value= 0 ; ArrayResize (__r, 3 ); if ( CopyRates ( _Symbol ,__TIMEFRAMES[i], 0 , 3 ,__r)>= 3 ) { _value= int ( round ( 10000.0 * fabs (__r[ 0 ].close-__r[ 1 ].close)/ fmax ( _Point , fabs (__r[ 0 ].close-__r[ 1 ].close)+ fabs (__r[ 1 ].close-__r[ 2 ].close)))); } else { printf ( __FUNCSIG__ + " Failed to copy: " + EnumToString (__TIMEFRAMES[i])+ " close prices. err: " + IntegerToString ( GetLastError ())); } ResetLastError (); if (!G.SetWeight(i,_value)) { printf ( __FUNCSIG__ + " Failed to assign element at index: " + IntegerToString (i)+ ", for lookback. ERR: " + IntegerToString ( GetLastError ())); } } }





注意，所有加权项现在都将常规化为整数格式，因为我们希望使用取模来把幺半群动作转换为相对于组的集合。 故此，针对我们的时间帧，由于加权是个从不超过一的正双精度值，我们已将其转换为一个整数，其值可以是从 0 到 10,000 之间的任何值。 此外，我们有一个对应时间帧的输入大小参数，默认值为 51，其也是我们取余数的参数值，即组集的成员。 余数值存储在“幺半群动作”类的 weights 数组之中。

由此，如果我们将脚本附加到一分钟时间帧内的 USDJPT 图表上，于 2023 年 06 月 15 日某时，这是时间帧幺半群于此间的输出。

2023.06 . 16 17 : 17 : 41.818 ct_10 (USDJPY.i,M1)with an input size of: 21 timeframe weights, and their respective monoid action values ( group normalised) are: 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.818 ct_10 (USDJPY.i,M1) 7098 , 8811 , 1686 , 1782 , 1280 , 5920 , 1030 , 5130 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.819 ct_10 (USDJPY.i,M1) {( 0 ),( 12 ),( 6 ),( 18 ),( 20 ),( 19 ),( 1 ),( 6 )} 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.819 ct_10 (USDJPY.i,M1) 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.819 ct_10 (USDJPY.i,M1)and action group values (relative set ) are: 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.819 ct_10 (USDJPY.i,M1) 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20

我们正在用的是来自过去文章，并略微修改后的一组时间帧。 再次，由您来选择最适合您正在研习内容的时间帧。 如果我们运行回溯幺半群，下面就是我们的打印日志。

2023.06 . 16 17 : 17 : 41.819 ct_10 (USDJPY.i,M1)with an input size of: 5 lookback weights, and their respective monoid action values ( group normalised) are: 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) 3149 , 1116 , 3575 , 3779 , 7164 , 8442 , 4228 , 5756 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) {( 4 ),( 1 ),( 0 ),( 4 ),( 4 ),( 2 ),( 3 ),( 1 )} 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1)and action group values (relative set ) are: 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) 0 , 1 , 2 , 3 , 4





上面的打印假设在时间帧幺半群中选择了一小时时间帧。 至于在每个幺半群重复实际的最终选择，遍历群条例，在本文或随附的代码中均未实现。 这留给读者去探索，并在幺半群组处迈出第一步，朝着他们认为最适合自己策略的方向努力。 对于应用的价格打印，如果我们选择回溯周期 8，我们将得到下面的日志。

2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1)with an input size of: 21 appliedprice weights, and their respective monoid action values ( group normalised) are: 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) 1469254 , 1586223 , 1414566 , 2087897 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) {( 10 ),( 9 ),( 6 ),( 14 )} 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1)and action group values (relative set ) are: 2023.06 . 16 17 : 17 : 41.820 ct_10 (USDJPY.i,M1) 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20





结束语



我们通过在典型幺半群里引入对称性概念，看清了幺半群是什么，其中我们添加了额外条例，即幺半群的所有成员都需要有其逆元素，且镜像元素之间的二元运算被限制为始终输出幺半群组的衡点元素。 这是我们上一篇文章的后续文章，在上一篇文章中，我们研究了幺半群动作。

我们已经暗示了幺半群组如何像我们在上一篇文章中那样，在受约束的幺半群集中为交易者提供资源。 在那篇文章中，我们将幺半群集视为供交易者在给定阶段进行选择的固定池。 这与我们在上一篇文章中采取的幺半群动作不同，那时我们看到的是扩大选择幺半群对交易绩效的影响。

只“暗示”幺半群的潜力，而未像我们在前两篇文章中那样展示在智能系统里运用它们，邀请读者深入学习这些材料，按照我们提到的（但未编码）组规则实现从每个幺半群里选择。

在下一篇文章中，我们将讨论范畴论的另一个概念。