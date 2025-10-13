开发回放系统（第 77 部分）：新 Chart Trade（四）

概述

在上一篇文章“开发回放系统（第 76 部分）：新 Chart Trade（三）”中，我讲解了 DispatchMessage 代码中最关键的部分，并开始讨论应该如何设计通信过程 —— 或者更准确地说，通信协议。

在深入本文的主要主题之前，我们需要对前面介绍的代码进行一点调整。之前解释的一切仍然有效。但为了稳定系统，这种修改是必要的。之后，我们就可以进入本文的真正重点了。





进一步稳定 DispatchMessage 代码



由于鼠标指标与 Chart Trade 交互存在一定缺陷，需要进行小范围修改。我无法完全解释为什么交互有时会失败。但经过如下所示的代码调整，问题就消失了。

259 . 260 . void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 261 . { 262 . #define macro_AdjustMinX(A, B) { \ 263 . B = (A + m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].w) > x; \ 264 . mx = x - m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].w; \ 265 . A = (B ? (mx > 0 ? mx : 0 ) : A); \ 266 . } 267 . #define macro_AdjustMinY(A, B) { \ 268 . B = (A + m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].h) > y; \ 269 . my = y - m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].h; \ 270 . A = (B ? (my > 0 ? my : 0 ) : A); \ 271 . } 272 . 273 . static short sx = - 1 , sy = - 1 , sz = - 1 ; 274 . static eObjectsIDE obj = MSG_NULL; 275 . short x, y, mx, my; 276 . double dvalue; 277 . bool b1, b2, b3, b4; 278 . ushort ev = evChartTradeCloseAll; 279 . 280 . switch (id) 281 . { 282 . case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : 283 . x = ( short ) ChartGetInteger (GetInfoTerminal().ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); 284 . y = ( short ) ChartGetInteger (GetInfoTerminal().ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); 285 . macro_AdjustMinX(m_Info.x, b1); 286 . macro_AdjustMinY(m_Info.y, b2); 287 . macro_AdjustMinX(m_Info.minx, b3); 288 . macro_AdjustMinY(m_Info.miny, b4); 289 . if (b1 || b2 || b3 || b4) AdjustTemplate(); 290 . break ; 291 . case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : 292 . if ((*m_Mouse).CheckClick(C_Mouse::eClickLeft)) 293 . { 294 . switch (CheckMousePosition(x = ( short )lparam, y = ( short )dparam)) 295 . { 296 . case MSG_MAX_MIN: 297 . if (sz < 0 ) m_Info.IsMaximized = (m_Info.IsMaximized ? false : true ); 298 . break ; 299 . case MSG_DAY_TRADE: 300 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) m_Info.IsDayTrade = (m_Info.IsDayTrade ? false : true ); 301 . break ; 302 . case MSG_LEVERAGE_VALUE: 303 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) CreateObjectEditable(obj = MSG_LEVERAGE_VALUE, m_Info.Leverage); 304 . break ; 305 . case MSG_TAKE_VALUE: 306 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) CreateObjectEditable(obj = MSG_TAKE_VALUE, m_Info.FinanceTake); 307 . break ; 308 . case MSG_STOP_VALUE: 309 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) CreateObjectEditable(obj = MSG_STOP_VALUE, m_Info.FinanceStop); 310 . break ; 311 . case MSG_TITLE_IDE: 312 . if (sx < 0 ) 313 . { 314 . DeleteObjectEdit(); 315 . ChartSetInteger (GetInfoTerminal().ID, CHART_MOUSE_SCROLL , false ); 316 . sx = x - (m_Info.IsMaximized ? m_Info.x : m_Info.minx); 317 . sy = y - (m_Info.IsMaximized ? m_Info.y : m_Info.miny); 318 . } 319 . if ((mx = x - sx) > 0 ) ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XDISTANCE , mx); 320 . if ((my = y - sy) > 0 ) ObjectSetInteger (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YDISTANCE , my); 321 . if (m_Info.IsMaximized) 322 . { 323 . m_Info.x = (mx > 0 ? mx : m_Info.x); 324 . m_Info.y = (my > 0 ? my : m_Info.y); 325 . } else 326 . { 327 . m_Info.minx = (mx > 0 ? mx : m_Info.minx); 328 . m_Info.miny = (my > 0 ? my : m_Info.miny); 329 . } 330 . break ; 331 . case MSG_BUY_MARKET: 332 . ev = evChartTradeBuy; 333 . case MSG_SELL_MARKET: 334 . ev = (ev != evChartTradeBuy ? evChartTradeSell : ev); 335 . case MSG_CLOSE_POSITION: 336 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) 337 . { 338 . string szTmp = StringFormat ( "%d?%s?%c?%d?%.2f?%.2f" , ev, _Symbol , (m_Info.IsDayTrade ? 'D' : 'S' ), m_Info.Leverage, 339 . FinanceToPoints(m_Info.FinanceTake, m_Info.Leverage), FinanceToPoints(m_Info.FinanceStop, m_Info.Leverage)); 340 . PrintFormat ( "Send %s - Args ( %s )" , EnumToString ((EnumEvents) ev), szTmp); 341 . sz = x; 342 . EventChartCustom (GetInfoTerminal().ID, ev, 0 , 0 , szTmp); 343 . } 344 . break ; 345 . } 346 . if (sz < 0 ) 347 . { 348 . sz = x; 349 . AdjustTemplate(); 350 . if (obj == MSG_NULL) DeleteObjectEdit(); 351 . } 352 . } else 353 . { 354 . sz = - 1 ; 355 . if (sx > 0 ) 356 . { 357 . ChartSetInteger (GetInfoTerminal().ID, CHART_MOUSE_SCROLL , true ); 358 . sx = sy = - 1 ; 359 . } 360 . } 361 . break ; 362 . case CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT : 363 . switch (obj) 364 . { 365 . case MSG_LEVERAGE_VALUE: 366 . case MSG_TAKE_VALUE: 367 . case MSG_STOP_VALUE: 368 . dvalue = StringToDouble ( ObjectGetString (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_TEXT )); 369 . if (obj == MSG_TAKE_VALUE) 370 . m_Info.FinanceTake = (dvalue <= 0 ? m_Info.FinanceTake : dvalue); 371 . else if (obj == MSG_STOP_VALUE) 372 . m_Info.FinanceStop = (dvalue <= 0 ? m_Info.FinanceStop : dvalue); 373 . else 374 . m_Info.Leverage = (dvalue <= 0 ? m_Info.Leverage : ( short ) MathFloor (dvalue)); 375 . AdjustTemplate(); 376 . obj = MSG_NULL; 377 . ObjectDelete (GetInfoTerminal().ID, m_Info.szObj_Editable); 378 . break ; 379 . } 380 . break ; 381 . case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK: 382 . if (sparam == m_Info.szObj_Chart) if ((*m_Mouse).CheckClick(C_Mouse::eClickLeft)) switch (obj = CheckMousePosition(x = (short)lparam, y = (short)dparam)) 383 . { 384 . case MSG_DAY_TRADE: 385 . m_Info.IsDayTrade = (m_Info.IsDayTrade ? false : true); 386 . DeleteObjectEdit(); 387 . break; 388 . case MSG_MAX_MIN: 389 . m_Info.IsMaximized = (m_Info.IsMaximized ? false : true); 390 . DeleteObjectEdit(); 391 . break; 392 . case MSG_LEVERAGE_VALUE: 393 . CreateObjectEditable(obj, m_Info.Leverage); 394 . break; 395 . case MSG_TAKE_VALUE: 396 . CreateObjectEditable(obj, m_Info.FinanceTake); 397 . break; 398 . case MSG_STOP_VALUE: 399 . CreateObjectEditable(obj, m_Info.FinanceStop); 400 . break; 401 . } 402 . if (obj != MSG_NULL) AdjustTemplate(); 403 . break; 404 . case CHARTEVENT_OBJECT_DELETE : 405 . if (sparam == m_Info.szObj_Chart) macro_CloseIndicator(C_Terminal::ERR_Unknown); 406 . break ; 407 . } 408 . ChartRedraw (); 409 . } 410 .

C_ChartFloatingRAD.mqh 文件片段

请注意，有些行已被删除，例如第 314 行和第 341 行。两者都被移至位于第 346 行的测试中。此调整解决了点击某些控件时出现的稳定性问题。每个对象中都使用变量 sz 。这可以在第 297、300、303、306 和 309 行以及第 312 和 336 行的条件测试中看到。

与之前的版本相比，本次修改特别稳定了鼠标指标与 Chart Trade 之间的交互。以前，如果首先加载鼠标指标，某些 Chart Trade 控件将无法正确响应。唯一的解决方法是从图表中删除指标并重新插入。只有这样，控件才能正常运行。至少可以说很奇怪。

因此，应该从处理代码中删除 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 事件。因此，必须从上一篇文章中展示的代码中删除 381 到 403 之间的所有行。由于这些变化不会改变之前给出的任何解释，我们现在可以继续讨论本文的主要主题。





理解消息协议背后的规划

亲爱的读者，我不能假设你对计算机通信系统已经了解多少。为了避免让任何人掉队，我将从头开始解释。如果您已经有过此类协议的经验，其中大部分可能是显而易见的，您可以跳到下一节。

在上一篇文章中，我解释了为什么数值必须转换为文字（字符串）等效物。例如需要传输二进制值 0001 0011，则必须将其转换为字符串“19”。这意味着传输两个字节而不是一个字节。虽然这可能看起来效率低下，但目标不是效率，而是清晰度：确保接收方正确理解信息。当然，效率是可取的，但准确性是优先考虑的。

如前所述，我们将使用 “sparam” 字段。现在的挑战是：如果信息必须在单个字符串中传输，我们如何确定一条数据的结束和另一条数据开始的位置？毕竟，这是关键问题。

为此设计一个策略至关重要。您需要一种格式，以便以后提取每条数据。有几种可行的方法，每种方法都有其优点和缺点。一种选择是为每个字段使用固定长度的数组，它们连接在一起，形成传输的字符串。这种方法有其优点和缺点。

这使得索引变得简单，因为每个块的大小总是相同的。然而，如果字段没有完全使用其分配的空间，则会浪费内存和带宽。事实上，空位会占用带宽，在我们的例子中，就是占用内存。

为了更清楚地说明，请看下面的图片：

蓝色块表示标记字符串结束的 NULL 字符。请注意，其中一个数组的位置为空，浪费了空间。正是这种情况使得使用固定大小的数组变得困难。

另一种方法是使用与数据大小完全匹配的可变长度数组。这避免了浪费空间，使提取更容易。缺点是增加了复杂性，我们需要编写更多的代码。随着我们创建更多的代码，我们需要对其进行测试。此外，在许多情况下，如果信息超过预期大小，则存在数据丢失的风险。图 2 显示了此方法的理想化版本：

正如您在第一张图片中看到的，蓝色块表示标记行结束的字符所在的位置。请注意，这里我们有一个理想化的状态，其中每种颜色代表将被压缩成一行的信息。尽管在某些情况下，这可能会使字符串的提取复杂化，但对于完整正确地恢复原始信息来说，这种情况似乎已经足够了。然而，在这种情况下，每组都有一个固定的大小。然后，我们得到了一种比第一幅图所示更先进的方法。但是，例如，如果一个预期为两个字节的字段突然需要三个字节，就会出现问题。

这将是最糟糕的情况。在组装绿色组的过程中，其中一个字节将丢失。如果绿色组可以增长以容纳这个额外的字节会怎样？可以这样做吗？不可以。如果我们这样做，绿色组之后的所有信息都会受到损害，并且接收方将无法理解绿色组中有三个字节，而不是它期望的两个字节。

这表明协议设计并非易事。如果接收方期望固定大小，而发送方更改了它们，则通信失败。我们需要采取不同的方法。

一种可能是可变长度块，其中每个字段可以根据需要尽可能大。那样会好得多，不是吗？但随后出现了一个新问题：接收方如何知道一个字段在哪里结束，下一个字段从哪里开始？这需要分隔符或标记。但在这里你需要仔细考虑，否则你最终可能会发送一条接收方无法理解的信息，即使这条信息适合你。但对于接收方来说，一切怎么可能不那么清楚呢？

想想看：消息的每一部分都可以是任何大小，使我们能够传达几乎任何类型的信息。无论信息是什么，都必须按照一定的顺序排列，但必须始终遵守顺序。到现在为止，一直都还不错。同样，我们如何表明一个部分已经完成，另一个部分正在开始？

这是最难的部分。这完全取决于我们放入字符串的数据类型。如果我们在一个字节中使用所有 255 个可能的值 —— 同样，我们必须避免使用空字符，因此 255 而不是 256 —— 我们有一个大问题：如何指示我们在字符串块中提供不同的信息。如果我们将值减少到 32 到 127 之间的字符，我们将不得不做更多的组装工作。但这允许我们使用 128 到 255 之间的任何值作为标记符号。

然而，我们可以进一步限制。我们只能使用字母数字字符来传达所需的信息。因此，我们可以保留标点符号作为分隔符。为什么我们可以在这里这样做？这是有效的，因为我们需要传输的数据相对简单：资产名称和数值，如杠杆、止盈和止损水平。这些是在 Chart Trade 中配置的，但必须传输给 EA 交易。

但除了这些非常简单的值之外，我们还需要传递一个值。尽管 MetaTrader 5 已经处理了这一点，但我们将包括操作类型，以确保通信处于控制之下。这不是必需的。

请记住：通信不一定只发生在一个终端内。通过适当的网络协议，一台计算机可以运行终端，而另一台计算机则可以管理订单和头寸。即使是一台普通的机器也可以处理交易，就像它更强大一样。

我们不会进一步讨论细节。这个想法是为了展示连接将如何实际工作。





结合两个世界的优点

我们选择的解决方案结合了固定长度和可变长度方法的优点。我们将以字母数字字符串的形式传输数据，为了清晰起见使用分隔符，并且仍然允许索引。每个字段可以根据需要占用尽可能多的字符，确保不会丢失任何内容。

请参阅前面代码片段的第 338 行。为了更清楚地说明这一点，让我们看一个实际的发送示例。

图 3 显示了 Chart Trade 传输的真实示例。乍一看，这条信息似乎令人困惑。为了理解它，我们需要看看片段中的第 338 行发生了什么。该消息仍然遵循定义良好的协议。从本质上讲，我们正在使用两全其美的方法。它允许一行中的块具有任何大小，同时以特定方式对行中的信息进行索引。

你可能不了解索引是如何工作的，也不太明显，但它确实存在。注意消息中的 D 符号。请注意，它的前后都是同一个字符。此时，我们只有一个块，由字符 D 填充。这种情况不会发生在消息的其他任何地方。这表明这个字符可以以某种方式被索引。然而，这将在以后变得更加清晰。现在，让我们专注于了解这里发生了什么。

在这个特定消息中，第一个块包含一个字符，指示要执行的操作类型。MetaTrader 5 将再次向我们的 EA 交易提供此信息，稍后将看到。然而，在这里，我考虑到 Chart Trade 确实会与 EA 交易进行通信 - 无论是通过网络、电子邮件还是通过其他方式。因此，我明确指定要执行的操作类型。

值得注意的一个细节是：值 9 对应于市场买入事件。但这个值可能会有所不同。例如，如果块包含值 11，这确实表示关闭所有仓位。在这种情况下，该块将包含两个字符，而不是上面显示的单个字符。但为什么买入用的是 9，而全部平仓用的是 11 呢？这些值从何而来？这是一个非常有效的问题。查看第 338 行，字符串中放置的第一个值是一个 ushort 值。但仅凭这一点并不能解释为什么 9 表示买入，而 11 表示全部平仓，确实不能。

现在看第 278 行。这个值从何而来？它来自头文件 Defines.mqh。请密切注意：在 Defines.mqh 内部有一个名为 EnumEvents 的枚举。此枚举从零开始，对于每个新元素，编译器都会将值加一。从第一个事件 evHideMouse 开始算起，第 9 个事件是 evChartTradeBuy，第 11 个事件是 evChartTradeCloseAll。现在您知道出现在字符串开头的这些值来自哪里了：它们源自 EnumEvents 枚举。

让我们继续。请注意，所有问号字符都以紫色突出显示。终止字符串的 NULL 字符以蓝色标记。由于每个块都由问号分隔，因此我们可以根据需要插入尽可能多的字母数字字符来发送消息。但有一些重要的细节，该消息必须按照特定的顺序构造。请记住：接收方期望按照给定的顺序接收数据。尽管从理论上讲，信息可以按随机顺序排列，但接收方（在我将要演示的版本中）并不期望这样做。

下一个字符块提供订单所针对的资产的名称。同样，如果 EA 交易和 Chart Trade 在同一张图表上操作，则没有必要这样做。但我正在考虑并非如此的情况。

此外，将来您将看到这些消息详细信息可用于其他目的。在示例中，资产是 BOVA11，它是一只 ETF。如果不使用分隔符，资产名称会使问题复杂化。因为在某些市场中，资产符号由四个字母数字字符组成，而在其他市场中，它可能有五个。在本例中，我们是五个字符。即使在 B3（巴西证券交易所），许多资产也使用四个字符的符号。

还有一点，请记住，这里的目标是设计 Chart Trade，它也可以用于回放/模拟。在这种情况下，交易品种名称可以包含任意数量的字母数字字符。因此，动态大小的块是非常可取的。

现在我们回到我们的 D 字符。在此阶段，我希望您再次查看第 338 行。如果操作不是当天平仓的类型（即日内交易），则此块中的字符将会有所不同。它将被 S 替换。如果您愿意，您可以选择任何其他字符，但请记住也更新接收方；否则通信将中断，因为接收方可能无法正确解释字母或字符序列。

紧接着，我们得到了一个文字值：250。这代表什么？再次查看第 338 行：该值是所需的杠杆水平。这里有一个有趣的点，我们使用三个数字字符来表示杠杆值。

我们可以使用二进制值吗？这似乎是合适的，因为杠杆不可能为零。但有一个条件阻止了这一点。这并不是因为我们无法用对应于 250 的字符来格式化字符串，而是因为分隔符本身。找一个 ASCII 表并查看问号的值，是 63。

为了使这更容易，我在下面提供了从字符 0 到字符 128 的 ASCII 表。

为什么 63 对我们很重要？因为任何包含 63 的杠杆值都会被接收方（我将很快展示）解释为分隔符。换句话说，接收方将不会意识到第四个块代表杠杆水平。

你可能会想：如果我通过加 63 来抵消杠杆值呢？由于杠杆率永远不会为 0，因此第一个有效值将变为 64。问题解决了吗？我希望事情就这么简单。但事实并非如此：通过增加 63 至杠杆，您只是在推迟问题的发生。

理由如下。您可能想知道：有什么问题？如果我加上 63，所有的值都会大于 63 吧？这就是关键所在。问题在于，在编程中没有任何值是无限的。每个值都有一个最大值，这取决于所使用的字节数大小。即使在 64 位处理器（例如 MetaTrader 5 当前运行的处理器）上，系统仍然依赖 8 位概念进行字符处理。

这意味着即使使用 64 位处理器，您实际上也无法计算出 2^64（18,446,744,073,709,551,615）个字符。最多可以数到255，这对应2^8。为什么呢？这个问题可以解决吗？是的，一种方法是使用 ASCII 以外的字符集，例如 Unicode。

但还有另一个问题。StringFormat 不使用 Unicode，至少在撰写本文时是这样。MQL5 中的字符串函数通常遵循 C/C++ 原则，因此使用 ASCII。尽管 C/C++ 可以处理 Unicode，但最初情况并非如此。

因此，即使您将杠杆增加 63，每 255 个位置仍会产生一个复合值。这将是一个因子和当前计数的组合，该因子显示计数周期达到 255 的次数，值 575 是因子 2 加上 63，等等。

为了正确表示这一点，您需要两个字节：第二个字节在某个阶段始终是 63。第一个字节表示因子，即达到最大计数的次数（2^8，如上所述）。这介绍了各种数学含义，我在这里不再赘述，因为它们超出了本文的范围。

总结一下如何构建此消息协议的解释：请注意，我们还有两类值可以表示为 double 或 float。出于与杠杆相关的相同原因，这些必须写成文字值。这就是为什么它们在图片中呈现出那样的样子。

但你现在可能会问：为什么这些值看起来是这样的？它们代表什么？它们可能看起来很奇怪，因为您可能忘记检查代码片段的第 338 行。在那里，货币价值被转换成点数。因此，值 3.60 对应 900 美元，而 3.02 对应 755 美元。

为什么不直接使用货币价值而使用点数？原因很简单。使用已转换的值来实现 EA 交易比内部执行转换要简单得多。现在可能还不完全清楚，但以后你就会看到好处。我们将在未来更深入地探讨这一点，因为需要更多的解释来充分理解将预转换值直接发送到 EA 交易的优点。但是，正如我已经说过的，这是为了未来。





结论

在本文中，我尝试尽可能详细地解释如何创建通信协议。该主题尚未完成，因为我们仍需要查看负责接收这些消息的部分。然而，我相信主要目标已经实现：说明为什么在设计通信协议时必须小心，特别是如果你选择使用与我在这里介绍的不同的东西。

这是你现在必须计划的事情。如果你把它留到以后，你最终会很难让你的协议正确地传输信息。这些信息对于 EA 交易了解要做什么和如何做至关重要。不要拖延，现在就开始学习，并开始做出您认为应该实施的必要调整。在下一篇文章中，我们将最终研究接收方 - 即 EA 交易本身。