您应该知道的 MQL5 向导技术（第 04 部分）：线性判别分析

线性判别分析（LDA）是分类问题中非常常见的降维技术。就像上一篇文章中的 kohonen 映射一样，如果您有高维数据（即具有大量属性或 变量 ），您希望从中对观测值 进行分类 ，LDA 将帮助您转换数据，从而令分类尽可能有所区别。 更严格地说，LDA 会将数据线性投影到低维子空间当中，从而优化某些类的分离度量。 此子空间的维度永远不会超过类的数量。在本文中，我们将研究如何把 LDA 当作信号，尾随指标和资金管理工具。 但首先，我们来看一个大胆的定义，然后按我们的方式应用它。

LDA 非常像 PCA、QDA 和方差分析技术；而且事实上它们通常都是缩写，并不是很有帮助。 本文不会介绍或解释这些不同的技术，而是简单地明确它们的差异。

1) 主成分分析 (PCA):

LDA 与 PCA 非常相似：事实上，有些人问 PCA 之后再执行 LDA 正则化（避免曲线拟合）是否有意义。 这是一个冗长的话题，也许应该改天写一篇文章。

但对于本文，二维降维方法之间的关键区别在于 PCA 试图找到整个数据集具有最大方差的轴，假设数据越分散，可分离性越大，而 LDA 试图依据分类找到将数据实际分开的轴。





所以从上图中不难看出，PCA 会给我们 LD2，而 LDA 会给我们 LD1。 这导致 PCA 和 LDA 之间的主要差异（因此 LDA 偏好）非常明显：仅仅因为特征具有高方差（离散），并不意味着它在预测类时就会更有用。

2) 二次判别分析 (QDA):

QDA 是 LDA 作为分类器的推广。 LDA 假设类条件分布是具有相同协方差矩阵的高斯分布，如果我们打算用它为我们做任何分类。

QDA 没有做出这种同方差假设，并试图估算所有类的协方差。 而这似乎是一种更健壮的算法（给定更少的假设），但它也意味着大量的参数需要估算。 众所周知，参数的数量随着类的数量呈二次增长！ 故此，除非可以保证协方差估值可靠，否则您可能不希望使用 QDA。

在所有这些之后，LDA、QDA之间的关系可能会有一些混淆，例如哪个更适合降维，哪个更适合分类等。 这个交叉验证的帖子及其链接的所有内容，都可以提供帮助。

3) 方差分析 (ANOVA):

LDA 和方差分析（ANOVA）似乎有相似的意图：两者都尝试将观察到的变量分解为若干个自变量/因变量。 然而，根据维基百科，方差分析使用的手段是 LDA 所用的 镜像 版本：

“LDA 与方差分析（ANOVA）和回归分析密切相关，也试图将一个因变量表示为其它特征或测量值的线性组合。 然而，方差分析使用类别自变量和连续因变量，而判别分析具有连续自变量和分类因变量（即类标签）。"

LDA 的典型定义如下。

设:

n 是类的数量

是类的数量 μ 是所有观测值的平均值

是所有观测值的平均值 N i 是第 i 类中的观测值数量

是第 类中的观测值数量 μ i 是第 i 类的中值

是第 类的中值 Σ i 是第 i 类的 散点矩阵





现在，定义 SW 为类内散点矩阵，由下式给出

SW = ∑ i = 1 n Σ i





并定义 SB 为类间散点矩阵，由下式给出

SB = ∑ i = 1 n N i ( μ i − μ ) ( μ i − μ ) T





对角化 SW − 1 SB 以获得其特征值和特征向量。

择选 k 个最大的特征值，及其关联的特征向量。 我们将把观察结果投射到这些向量跨越的子空间上。

具体来说，这意味着我们形成矩阵 A ，其列是上面选择的 k 特征向量。alglib 函数库中的 CLDA 类正是做这个的，并基于向量的特征值，按降序对向量进行排序，这意味着我们只需要选择最佳预测向量即可进行预测。

与之前的文章一样，我们将利用 MQL 代码库为我们的智能系统实现 LDA。 具体来说，我们将依赖 “dataanalysis.mqh” 文件中的 “CLDA” 类。

我们将在 2022 年日线时间帧内探索外汇对 USDJPY 的 LDA。 我们的智能系统在输入数据选择方面，很大程度上取决于用户。 在我们的例子中，对于这个 LDA，输入数据有一个变量和类分量。 我们需要在运行测试之前为其准备这些数据。 鉴于我们应对的是收盘价，因此默认情况下它将“延续”（在其无修改状态下）。 我们将对数据的变量和类分量应用规范化和离散化。 规范化意味着所有数据都在设定的最小值和最大值之间，而离散化意味着数据被转换为布尔值（真或假）。以下是我们将为信号准备的 5 组数据：

跟踪 收盘价变化 的离散变量数据，以便匹配类的类别。 无修改收盘价 的 归一化变量数据，变化范围处于 -1.0 到 +1.0 内。 无修改收盘价变化中的连续变量数据。 无修改收盘价。

归一化将提供最后 2 根柱线收盘价变化范围的比例（从 -1.0 到 +1.0），而离散化将说明价格是上涨（指数为 2），还是保持在中性范围内（意味着指数为 1），或下跌（意味着指数为 0）。 我们将测试所有数据类型，来检查性能。 此准备工作通过如下所示的 “Data” 方法完成。 所有 4 种数据类型都依据 “m_signal_regulizer” 输入进行正则化，为我们的数据定义一个中性区域，从而减少白噪声。

double CSignalDA::Data( int Index, bool Variables= true ) { m_close.Refresh(- 1 ); m_low.Refresh(- 1 ); m_high.Refresh(- 1 ); if (Variables) { if (m_signal_type== 0 ) { return ( fabs (Close(StartIndex()+Index)-Close(StartIndex()+Index+ 1 ))< m_signal_regulizer *Range(Index)? 1.0 :((Close(StartIndex()+Index)>Close(StartIndex()+Index+ 1 ))? 2.0 : 0.0 )); } else if (m_signal_type== 1 ) { if ( fabs (Close(StartIndex()+Index)-Close(StartIndex()+Index+ 1 ))< m_signal_regulizer *Range(Index)) { return ( 0.0 ); } return ((Close(StartIndex()+Index)-Close(StartIndex()+Index+ 1 ))/ fmax (m_symbol. Point (), fmax (High(StartIndex()+Index),High(StartIndex()+Index+ 1 ))- fmin (Low(StartIndex()+Index),Low(StartIndex()+Index+ 1 )))); } else if (m_signal_type== 2 ) { if ( fabs (Close(StartIndex()+Index)-Close(StartIndex()+Index+ 1 ))< m_signal_regulizer *Range(Index)) { return ( 0.0 ); } return (Close(StartIndex()+Index)-Close(StartIndex()+Index+ 1 )); } else if (m_signal_type== 3 ) { if ( fabs (Close(StartIndex()+Index)-Close(StartIndex()+Index+ 1 ))< m_signal_regulizer *Range(Index)) { return (Close(StartIndex()+Index+ 1 )); } return (Close(StartIndex()+Index)); } } return ( fabs (Close(StartIndex()+Index)-Close(StartIndex()+Index+ 1 ))< m_signal_regulizer *Range(Index)? 1.0 :((Close(StartIndex()+Index)>Close(StartIndex()+Index+ 1 ))? 2.0 : 0.0 )); }





我们欲用四个维度，这意味着每个指标值将提供 4 个变量。 故此，出于简洁起见，我们将在训练中查看每个数据集的最后四个指标值。 我们的分类也只是基本的，只包含每个数据集的类分量中的两个类（最小值）。 我们还需要在训练样本中设置数据点的数量。 此值存储在输入参数 “m_signal_points” 当中。

LDA 的输出通常是系数矩阵。 这些系数在向量中排序，其中任何一个向量点积与当前指标数据点都应产生一个值，然后将该值与训练数据集的乘积产生的类似值进行比较，以便对这个新的/当前数据点进行分类。 如此，为简单起见，如果我们的训练集只有 2 个数据点，LDA 投影为 0 和 1，并且我们的新值产生的点积为 0.9，我们就可得出结论，它与 LDA 投影为 1 的数据点属于同一类别，因为它更接近它。 另一方面，如果它产生的值为 0.1，那么我们认为这个新数据点必须与 LDA 投影为 0 的数据点属于同一类别。

训练数据集很少只有两个数据点，因此，在实践中，我们取每个类的“质心”和新数据点的点积输出，与 LDA 的输出向量进行比较。 这个“质心”应是每个类的 LDA 投影中值。

为了将每个数据点归类为看涨或看跌，我们简单地查看指标值之后的收盘价变化。 如果为正值，则数据点看涨；如果数据点为负值，则看跌。 请注意，它也可能是横盘。 为简单起见，我们把横盘或无价格变化也当作看涨。

“ExpertSignal” 类通常依赖于规范化的整数值（0-100），来为做多和做空决策加权。 由于 LDA 投影必然是双精度数据类型，我们如下图所示将它们标准化，从而落在 -1.0 到 +1.0 的范围内（看跌为负，看涨为正）。

for ( int v= 0 ;v<__S_VARS;v++){ _unknown_centroid+= (_w[ 0 ][v]*_z[ 0 ][v]); } if ( fabs (_centroids[__S_BULLISH]-_unknown_centroid)< fabs (_centroids[__S_BEARISH]-_unknown_centroid) && fabs (_centroids[__S_BULLISH]-_unknown_centroid)< fabs (_centroids[__S_WHIPSAW]-_unknown_centroid)) { _da=( 1.0 -( fabs (_centroids[__S_BULLISH]-_unknown_centroid)/( fabs (_centroids[__S_BULLISH]-_unknown_centroid)+ fabs (_centroids[__S_WHIPSAW]-_unknown_centroid)+ fabs (_centroids[__S_BEARISH]-_unknown_centroid)))); } else if ( fabs (_centroids[__S_BEARISH]-_unknown_centroid)< fabs (_centroids[__S_BULLISH]-_unknown_centroid) && fabs (_centroids[__S_BEARISH]-_unknown_centroid)< fabs (_centroids[__S_WHIPSAW]-_unknown_centroid)) { _da=- 1.0 *( 1.0 -( fabs (_centroids[__S_BEARISH]-_unknown_centroid)/( fabs (_centroids[__S_BULLISH]-_unknown_centroid)+ fabs (_centroids[__S_WHIPSAW]-_unknown_centroid)+ fabs (_centroids[__S_BEARISH]-_unknown_centroid)))); }

然后，该值很容易规范化为信号类预期的典型整数（0-100）。

if (_da> 0.0 ) { result= int ( round ( 100.0 *_da)); }

对于检查做多函数，以及，

if (_da< 0.0 ) { result= int ( round (- 100.0 *_da)); }

对于检查做空函数，

好了，每种输入数据类型的测试运行都会给出以下策略测试器报告。

数据集 1 报告









数据集 2 报告









数据集 3 报告









数据集 4 报告









这些报告展示了 LDA 作为交易者工具的潜力。

“ExpertTrailing” 类为持仓调整或设置止损。 这里的关键输出是新止损的双倍。 因此，取决于持仓，我们将考虑最高价和最低价作为我们的主要数据集。 根据持仓的类型进行选择，针对最高价和最低价准备如下：

离散变量数据跟踪 （最高价或最低价） 变化，来匹配类的类别。 无修改（最高或最低）价格的 归一化变量数据变化范围 -1.0 到 +1.0。 无修改 （最高或最低） 价格变化中的连续变量数据。 无修改 （最高或最低） 价格。

LDA 的输出将与信号类一样归一化为双精度。 由于这对定义止损没有帮助，因此将根据持仓类型进行调整，如下所示，从而得出止损价位。

int _index =StartIndex(); double _min_l=Low(_index),_max_l=Low(_index),_min_h=High(_index),_max_h=High(_index); for ( int d=_index;d<m_trailing_points+_index;d++) { _min_l= fmin (_min_l,Low(d)); _max_l= fmax (_max_l,Low(d)); _min_h= fmin (_min_h,High(d)); _max_h= fmax (_max_h,High(d)); } if (Type== POSITION_TYPE_BUY ) { _da*=(_max_l-_min_l); _da+=_min_l; } else if (Type== POSITION_TYPE_SELL ) { _da*=(_max_h-_min_h); _da+=_max_h; }

此处还有我们如何调整和设置新的止损价位。 对于多头持仓：

m_long_sl=ProcessDA(StartIndex(), POSITION_TYPE_BUY ); double level = NormalizeDouble (m_symbol.Bid()-m_symbol.StopsLevel()*m_symbol. Point (),m_symbol. Digits ()); double new_sl= NormalizeDouble (m_long_sl,m_symbol. Digits ()); double pos_sl=position.StopLoss(); double base =(pos_sl== 0.0 ) ? position.PriceOpen() : pos_sl; sl= EMPTY_VALUE ; tp= EMPTY_VALUE ; if (new_sl>base && new_sl<level) sl=new_sl;

我们在这里所做的就是判定多头持仓（'m_long_sl'）的可能最低价点位，直到下一根柱线，然后如果它超过持仓的开立价或其当前止损位，同时低于出价减去停止级别，则将其设置为我们的新止损价位。 计算此值所用的数据类型是最低价。

设置空头持仓的止损价位是其镜像版本。

因此，针对每种输入数据类型运行的测试，若信号依据 ...数据类型，策略测试器给出如下报告。

数据集 1 报告









数据集 2 报告

















数据集 3 报告









数据集 4 报告。









这些报告大概指向，给出 6.82 恢复因子的持续无修改 .data 集最适合。

‘ExpertMoney’ 类设置我们的持仓手数。 这可能是以往性能的函数，这就是我们构建 “OptimizedVolume” 类的原因。 然而，如果我们考虑波动性、或最高价和最低价之间的范围，LDA 配合初始规模能有所帮助。 因此，我们的主要数据集将是价格柱线范围。 我们将看看价格柱线范围是增加还是减少。 配合这个，我们进行以下数据准备: -

离散化变量数据跟踪 范围值更改 ，来匹配类的类别。 无修改 范围 值 的规范化变量数据更改 为 -1.0 到 +1.0 的范围。 无修改 范围 值 变化中的连续变量数据。 无修改 范围 值。

LDA 的输出将是与信号和尾随类一样的归一化双精度。 由于再次没有立即帮助，我们将进行如下所示的调整，以更好地投影新的柱线范围。

int _index =StartIndex(); double _min_l=Low(_index),_max_h=High(_index); for ( int d=_index;d<m_money_points+_index;d++) { _min_l= fmin (_min_l,Low(d)); _max_h= fmax (_max_h,High(d)); } _da*=(_max_h-_min_l); _da+=(_max_h-_min_l);

开仓交易量的设置由 2 个镜像函数处理，具体取决于智能系统是开多头还是空头持仓。 以下是多头持仓。

double _da=ProcessDA(StartIndex()); if (m_symbol== NULL ) return ( 0.0 ); sl=m_symbol.Bid()-_da; double _da_1_lot_loss=(_da/m_symbol.TickSize())*m_symbol.TickValue(); double lot=((m_percent/ 100.0 )*m_account.FreeMargin())/_da_1_lot_loss; if (m_account.FreeMarginCheck(m_symbol.Name(), ORDER_TYPE_BUY ,lot,m_symbol.Ask())< 0.0 ) { printf ( __FUNCSIG__ " insufficient margin for sl lot! " ); lot=m_account.MaxLotCheck(m_symbol.Name(), ORDER_TYPE_BUY ,m_symbol.Ask(),m_percent); } return (Optimize(lot));

此处值得注意的是，我们判定范围价格的投影变化，并从我们的出价中减去此投影（也应该减去止损级别）。 这将为我们提供一个“风险调整”止损，如果我们用百分比输入参数作为最大风险损失参数，我们可以依据百分比输入参数值作为回撤百分比，计算出一个手数，若出价低于预期，我们限定承受的回撤。

因此，对每种输入数据类型运行测试，同时使用无修改收盘价数据类型作为信号和 …以及尾随，下面给出策略测试器报告。

数据集 1 报告









数据集 2 报告













数据集 3 报告













数据集 4 报告

















它表现出离散数据集范围值变化的对资金管理最有希望。同样值得注意的是，考虑到资金管理数据集都使用相同的信号和尾随设置，它们的结果差异巨大。

本文重点介绍了判别分析智能系统作为交易工具的潜力。 它并非穷尽无遗。 进一步分析可以采取跨越较长周期的更趋多样化的数据集进行。