如何利用 MQL5 处理指示线

概述

作为交易者，我们都会在交易时画很多线，从而帮助我们观察一些重要的价位，以便据其制定合适的交易决策。 因此，这些指示线对于作为交易者的我们非常重要，我们也许会琢磨是否有一种方法可以绘制这些指示线，或根据它们自动做出合适的决策，因为我认为这对我们的帮助很大。 答案是肯定的，我们有一种方法，可利用 MQL5（MetaQuotes 语言 5）来做到这一点。

本文是学习如何利用 MQL5 处理这些指示线的示例，因为有许多方法可以执行此类操作，而这些方法取决于您需要的作为。 指示线有很多类型，但我们仅在本文中提到其中广受欢迎的三种，它们是趋势线、支撑线和阻力线。

我们将在以下主题中涵盖它们：

一般来说，MQL5 有很多方法可用于处理指示线，我们将在这里分享简单的一种，也许您发现需要开发它，以便匹配您的策略，我们将在这里分享一种方法，可检测价位，然后绘制更新的指示线类型。

我们将通过识别其类型来详细了解指示线的一切，我们如何手工绘制它们，以及如何在交易中运用它们。 我们学习如何利用 MQL5 来处理趋势线、支撑位和阻力位，从而帮助我们通过自动化来简化交易过程，并增强交易结果。 我们将利用内置于 MetaTrader 5 交易终端中的 MQL5（MetaQuotes 语言 5）来编写程序，如果您还不知道如何使用它们，您可以阅读以前的文章在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码中的主题，从而了解更多信息。

我的建议是尝试编写和应用您自己阅读的内容，因为此步骤对于提高您的编码技能非常重要，除了获得有关本文主题和/或任何相关主题的更多见解外，它还将加深您的理解，且这些主题可用于开发和增强您的交易结果。

免责声明：所有信息仅按“原样”提供，仅用于教学目的，不准备用于交易目的或建议。 该信息不保证任何类型的结果。 如果您选择在自己的任何交易账户上运用这些素材，您应自承风险，且您将是唯一的责任人。





趋势线和 MQL5

指示线是可用于交易，并据其获得更有效结果的技术工具。 这些指示线可以围绕重要的价格或级别绘制，这些价格或级别可当作制定有效决策的触发器，并且这些指示线有很多类型。 我们将在本文中提到其中三条重要的指示线，它们是趋势线、支撑位和阻力位。

现在，我们就开始识别并处理趋势线。 趋势线是可视化价位的指示线，可当作向上或向下的反弹价位。 它可根据行情方向，绘制在价格上方或下方。 故此，我们可以说趋势线可以帮助我们探测行情趋势的方向。 如果价格在同一条上升线上的三个点处反弹向上，那么所绘制的指示线是一条上升趋势线。 反之亦然，如果价格在同一条下降线上的三个点反弹向下，那么所绘制的指示线是一条下降趋势线。 这里需要提到的是，趋势线只是一种工具，您可以正确识别和绘制它。

我们可以在交易中应用趋势线，并依据趋势线类型下单。 如果是上升趋势线，我们可能会期望价格向下移动，来从上方测试该趋势线，若反弹到向上，然后我们就可在此趋势线附近放置买入订单。 反之亦然，如果是一条下降趋势线，我们可能期望价格从下方向上移动，来测试该趋势线，若反弹向下，然后我们就可以在此下降趋势线附近放置卖出订单。

以下是上升趋势线：

我们可以看到，上图中很明显，我们有一个向上的走势，如果我们尝试在最后三个低点之间连接，我们可以发现它们在同一条上升线上。

以下是行情上升趋势线的示例：

正如我们在上一张图表中所见，我们有一条上升趋势线，被多次触及，并在找到上涨的购买力动后反弹，这证实了上升趋势的存在。

以下是下降趋势线：

我们可以看到，上图中很明显，我们有一个向下的走势，如果我们尝试在最后三个高点之间连接，我们可以发现它们在同一条下降线上。

以下是行情下降趋势线的示例：

正如我们在上一张图表中所见，我们有一条下降趋势线，被多次触及，并在找到下跌的卖出动力后反弹，这证实了下降趋势的存在。





1. 上升趋势线系统

我们需要创建一个程序，通过 MetaTrader 5 自动创建一条上升趋势线，可看到其下方价格潜在的上涨走势。 我们需要程序来检查价格低点，以及每次跳价是否有任何上升趋势线迹象。 然后删除之前的上升趋势线，并在价格低点下方创建一条更新的蓝色趋势线。

为此，我们可以按照以下步骤作为可用方法之一。

为第一根检测蜡烛创建一个整数型变量，令其等于当前图表调用 “ChartGetInteger” 函数返回相应的长整数型属性值，其参数为：

chart_id: 确定图表，我们将采用（0）来表示当前图表。

prop_id: 确定图表属性 ID，我们可以在此处取用其中一个（ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER）值。 我们将采用（CHART_FIRST_VISIBLE_BAR）。

sub_window=0: 确定图表子窗口的编号。 我们将采用（0） 来表示主图表窗口。

int candles= ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR , 0 );

为蜡烛最低价创建数组 pLow，数据类型为双精度。

double pLow[];

调用 “ArraySetAsSeries” 函数为所创建的数组设置排序，并返回一个布尔值，该值在成功时为真，在另一种情况下为假。

ArraySetAsSeries (pLow, true );

调用 “CopyLow” 函数填充所创建 pLow 数组，以此获得当前品种当前时间帧的最低价格。 其参数为:

symbol_name: 确定交易品种，我们将采用（_Symbol） 对应于当前品种。

timeframe: 确定时间帧，我们将采用（_Period） 对应于当前时间帧。

start_pos: 确定要复制的元素的起始位置，我们将采用（0）。



count: 确定要复制的数据计数，我们将采用预先创建的变量（candles）。



low_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（pLow）数组。



CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 ,candles, pLow );

创建并计算蜡烛最低价变量 “candleLow”，其为一个整数型变量，等于数组的最小值，我们将调用 “ArrayMinimum” 函数返回数组中的最低元素。 其参数为:

array[]: 确定数组，我们将采用（pLow）数组。



start=0: 确定开始检查的索引，我们将采用（0）值。



count=WHOLE_ARRAY: 确定选中元素的数量，我们将采用（candles）。



int candleLow = ArrayMinimum (pLow, 0 ,candles);

创建价格 “pArray” 数组，并调用 “MqlRates” 函数存储有关价格、交易量和点差信息。

MqlRates pArray[];

调用 “ArraySetAsSeries” 函数对 “pArray” 的价格数组设置排序。

ArraySetAsSeries (pArray, true );

在创建整数型变量“Data” 后，将价格数据复制到价格数组，然后调用“CopyRates” 获取 MqlRates 结构的历史数据。 其参数为:

symbol_name: 确定品种，我们将采用（_Symbol）对应于当前图表。

timeframe: 确定时间帧，我们将采用（_Period）对应于当前时间帧。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）值。

count: 确定要复制的数据计数，我们将采用创建的（candles）变量。



rates_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（ pArray）。



int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pArray);

删除所有前创建的、需更新的趋势线，调用 “ObjectDelete” 函数从所有指定图表中删除任何指定对象。 其参数为:

chart_id: 确定图表标识符，我们将采用（_Symbol）对应于当前品种。

name: 指定我们要删除的对象的名称，我们将采用（“UpwardTrendline”）作为名称。

ObjectDelete ( _Symbol , "UpwardTrendline" );

调用 “ObjectCreate” 创建新的趋势线对象，其会创建一条趋势线。 其参数为:

chart_id: 确定品种，我们将采用（_Symbol）对应于当前品种。

name: 指定对象名称，我们将指定（“UpwardTrendline”）作为名称。

type: 确定对象类型，我们将采用（OBJ_TREND）创建趋势线。

nwin: 确定窗口索引，我们将采用（0）值来指定主图表窗口。

time1: 确定第一个锚点的时间，我们将采用（pArray[candleLow].time）。

price1: 确定第一个锚点的价格，我们将采用（pArray[candleLow].low）。

timeN: 确定锚点 N 的时间，我们将采用（pArray[0].time）。

priceN: 确定锚点 N 的价格，我们将采用（pArray[0].low）。

ObjectCreate ( _Symbol , "UpwardTrendline" , OBJ_TREND , 0 ,pArray[candleLow].time,pArray[candleLow].low,pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].low);

调用 “ObjectSetInteger” 函数为对象设置颜色值，确定趋势线颜色。 其参数为:

chart_id: 图表标识符，我们将采用（0）值，表示当前图表。

name: 对象名称，我们将采用（“UpwardTrendline”），这是对象的预定义名称。

prop_id: 对象属性的 ID，我们将采用其中一个 ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER，即（OBJPROP_COLOR）。

prop_value: 属性的值，我们将采用（Blue）作为所创建趋势线的颜色。

ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_COLOR ,Blue);

也可以调用 ObjectSetInteger 函数设定趋势线样式，但我们采用另一个 ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER，即 （OBJPROP_STYLE），prop_value 将取（STYLE_SOLID）作为所创建趋势线的样式。

ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID );

调用 “ObjectSetInteger” 函数设定趋势线宽度，但我们将采用另一个 ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER，即（OBJPROP_WIDTH），prop_value 将取（3）作为所创建趋势线的宽度。

ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_WIDTH , 3 );

调用 “ObjectSetInteger” 函数设置趋势线射线，但我们将采用 ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER 的另一个，即（OBJPROP_RAY_RIGHT），并且属性值将为 true。

ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true );

以下是自动创建上升趋势线的完整代码：

void OnTick () { int candles= ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR , 0 ); double pLow[]; ArraySetAsSeries (pLow, true ); CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pLow); int candleLow = ArrayMinimum (pLow, 0 ,candles); MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (pArray, true ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pArray); ObjectDelete ( _Symbol , "UpwardTrendline" ); ObjectCreate ( _Symbol , "UpwardTrendline" , OBJ_TREND , 0 ,pArray[candleLow].time,pArray[candleLow].low,pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].low); ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , "UpwardTrendline" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); }

此代码编写完毕后，我们将对其进行编译，它必须不能导致任何错误。





将 EA 拖放到图表上，我们将找会到与以下内容相同的智能系统窗口：





在“允许算法交易”旁边打勾，并按“确定”后，我们的 EA 加载到图表上，我们将准备好查看基于此 EA 的所需操作，与以下示例相同：

正如我们在上一个图表中所见，我们将 EA 加载到图表上，其在右上角很明显，我们在价格下方绘制了蓝色上升趋势线。





2. 下降趋势线系统

我们需要创建一个程序，可通过 MetaTrader 5 自动创建一条下降趋势线，可观察上方价格潜在的下降走势。 我们需要程序来检查价格高点，以及在每次跳价时，是否有任何下降趋势线。 然后删除之前的下降趋势线，并在价格高点上方创建一条更新的蓝色趋势线。

为此，我们可以参照以下完整代码作为可用方法之一。

void OnTick () { int candles= ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR , 0 ); double pHigh[]; ArraySetAsSeries (pHigh, true ); CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pHigh); int candleHigh = ArrayMaximum (pHigh, 0 ,candles); MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (pArray, true ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pArray); ObjectDelete ( _Symbol , "DnwardTrendline" ); ObjectCreate ( _Symbol , "DnwardTrendline" , OBJ_TREND , 0 ,pArray[candleHigh].time,pArray[candleHigh].high,pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].high); ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); }

此代码的不同之处：

创建蜡烛最高价序列数组。

double pHigh[];

所创建数组排序时从当前数据开始。

ArraySetAsSeries (pHigh, true );

用数据填充数组。

CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pHigh);

创建并计算（candle）变量的最高值

int candleHigh = ArrayMaximum (pHigh, 0 ,candles);

删除先前的所有下降趋势线

ObjectDelete ( _Symbol , "DnwardTrendline" );

创建新的下降趋势线

ObjectCreate ( _Symbol , "DnwardTrendline" , OBJ_TREND , 0 ,pArray[candleHigh].time,pArray[candleHigh].high,pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].high);

由 “OBJPROP_COLOR” 确定下降趋势线颜色为蓝色

ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_COLOR ,Blue);

由 “OBJPROP_STYLE” 和 STYLE_SOLID 确定下降趋势线样式为实心

ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID );

由 “OBJPROP_WIDTH” 确定下降趋势线宽度为 3

ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_WIDTH , 3 );

由 “OBJPROP_RAY_RIGHT” 确定下降趋势线射线

ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true );

确认编译没有任何错误后，我们会在导航器窗口中找到智能系统，与我们之前提到的相同。 加载 EA 之后，我们就准备好基于此 EA 获得所需的动作，我们可以发现下降趋势线的绘制方式与以下内容相同：

正如我们在右上角的图表上所见，我们加载 EA，然后在价格上方绘制了下降趋势线，如此在这个级别附近就具有买入动力。





支撑位和 MQL5

支撑位是可在当前价格下方找到的价格水平或区域，我们可发现价格在它附近反弹向上，因为这些水平附近有买入动力。 故此，它们非常重要，因为我们可将它们作为买入触发点。 支撑位有多种形式，其中之一就是水平支撑位。 以下是此形式的样子：

以下是来自行情的支撑位示例：

正如我们在上一张图表中所见，我们在价格下方有一条绿色支撑线，可当作反弹向上的级别。

我们需要该程序检查价格低点，以及每次跳价是否有任何支撑线。 然后删除之前的支撑线，并在价格低点下方创建一条更新的绿色支撑线。我们可利用 MQL5 绘制和处理这条支撑线，就像下面的完整代码一样：

void OnTick () { int candles= ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR , 0 ); double pLow[]; ArraySetAsSeries (pLow, true ); CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pLow); int candleLow = ArrayMinimum (pLow, 0 ,candles); MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (pArray, true ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pArray); ObjectDelete ( _Symbol , "supportLine" ); ObjectCreate ( _Symbol , "supportLine" , OBJ_HLINE , 0 ,pArray[candleLow].time,pArray[candleLow].low,pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].low); ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_COLOR ,Green); ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_RAY , true ); }

此代码的不同之处：

删除任何以前名为 “supportLine” 的支撑线

ObjectDelete ( _Symbol , "supportLine" );

创建新的支撑线，由 “OBJ_HLINE” 作为所需对象类型

ObjectCreate ( _Symbol , "supportLine" , OBJ_HLINE , 0 ,pArray[candleLow].time,pArray[candleLow].low, pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].low);

由 “OBJPROP_COLOR” 确定支撑线颜色

ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_COLOR ,Green);

由 OBJPROP_STYLE 和 STYLE_SOLID 确定支撑线样式

ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID );

由 “OBJPROP_WIDTH” 确定支撑线宽度

ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_WIDTH , 3 );

由 “OBJPROP_RAY” 确定支撑线射线

ObjectSetInteger ( 0 , "supportLine" , OBJPROP_RAY , true );

编译此代码，且没有任何错误之后，我们可像之前提到的一样将其加载至图表中。 之后，我们会发现它被加载到图表上，我们可以发现它的动作，还可以找到支撑线的绘制方式与以下示例相同：

正如我们在上一张图表中所见，我们的支撑系统 EA 与右上角的相同，我们在价格下方有一条支撑线。





阻力位和 MQL5

阻力位是可在当前价格上方找到的价格水平或区域，我们可发现价格在它附近反弹向下，因为这些水平附近有卖出动力。 故此，它们非常重要，因为我们可将它们作为卖出触发点。 阻力位有多种形式，其中之一就是水平阻力位。

以下是来自行情的阻力位示例：





正如我们在上一张图表中所见，我们在价格上方有一条红色阻力线，可当作反弹向下的级别，围绕此级别有卖出动力。

我们需要程序来检查价格高点，以及在每次跳价时，是否有任何阻力线。 然后删除之前的阻力线，并在价格高点下方创建一条更新的红色阻力线。我们可利用 MQL5 绘制和处理这条阻力线，就像下面的完整代码一样：

void OnTick () { int candles= ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR , 0 ); double pHigh[]; ArraySetAsSeries (pHigh, true ); CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pHigh); int candleHigh = ArrayMaximum (pHigh, 0 ,candles); MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (pArray, true ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 ,candles,pArray); ObjectDelete ( _Symbol , "resistanceLine" ); ObjectCreate ( _Symbol , "resistanceLine" , OBJ_HLINE , 0 ,pArray[candleHigh].time,pArray[candleHigh].high,pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].high); ObjectSetInteger ( 0 , "resistanceLine" , OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSetInteger ( 0 , "resistanceLine" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , "resistanceLine" , OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); }

此代码的不同之处：

删除任何以前名为 “resistanceLine” 的阻力线

ObjectDelete ( _Symbol , "resistanceLine" );

创建新的阻力线，由 “OBJ_HLINE” 作为所需对象类型

ObjectCreate ( _Symbol , "resistanceLine" , OBJ_HLINE , 0 ,pArray[candleHigh].time,pArray[candleHigh].high,pArray[ 0 ].time,pArray[ 0 ].high);

由 “OBJPROP_COLOR” 确定阻力线颜色

ObjectSetInteger ( 0 , "resistanceLine" , OBJPROP_COLOR ,Red);

由 OBJPROP_STYLE 和 STYLE_SOLID 确定阻力线样式

ObjectSetInteger ( 0 , "resistanceLine" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID );

由 “OBJPROP_WIDTH” 确定阻力线宽度

ObjectSetInteger ( 0 , "resistanceLine" , OBJPROP_WIDTH , 3 );

由 “OBJPROP_RAY_RIGHT” 确定阻力线射线

ObjectSetInteger ( 0 , "DnwardTrendline" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true );

编译此代码，且没有任何错误之后，我们可像之前提到的一样将其加载至图表中。 之后，我们将发现阻力系统 EA 加载至图表上，我们可以发现其动作与以下内容相同：

正如我们在上一张图表中所见，我们的阻力系统 EA 与右上角的相同，我们在价格上方有一条阻力线。





结束语

现在，假设您已详细理解了可在我们的交易中用到的三条重要指示线。 趋势线（向上和向下趋势线）、支撑线和阻力线，我们已了解到它们是什么，以及如何运用它们。 我们还学习了如何利用 MQL5 处理它们，创建我们自己的系统来自动绘制它们的每一个。 您还可以深入开发此代码，添加发送订单，并据其执行交易；您必须在真实账户上使用它们之前对其进行测试，从而确保它们可盈利，因为本文主要目的是教学。

我希望您发现本文对您有用，并且您学会了如何使用这些提到的工具，将它们用作另一个高级系统的一部分，或单独使用它们。 如此，我希望您能从本文的主题、或任何相关主题获得有用的见解，从而得到更好的交易结果，或增强工具的实用性和可盈利性，此外还希望您尝试自己测试和编写提到的代码，从中获得实惠，并提高您的编码技能。

如果您觉得这篇文章很有用，并且您想阅读更多关于 MQL5，以及如何使用最流行的技术指标设计交易系统的文章，您可以阅读我之前的文章，从中了解更多信息，因为您可以找到诸如如何基于最流行的技术指标（如移动平均线）设计交易系统的文章， RSI、MACD、随机指标、抛物线 SAR、等等。

如果您还想了解更多有关 MQL5 的一些基础知识，以及为什么、以及如何设计您的算法交易系统，您也可以阅读我之前的文章。