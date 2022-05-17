一张图表上多个指标（第 04 部分）：晋升为一款智能交易系统

概述

在我之前的文章里，我已经解释了如何创建拥有多个子窗口的指标，在使用自定义指标时如此这般会变得很有趣。 这很容易做到。 但当我们尝试在智能交易系统中实现相同的功能时，事情会越加变得复杂，因为在自定义指标中我们没有可用的工具。 在这一点上，编程变得至关重要：能够编写正确的代码来创建子窗口至关重要。 尽管这项任务并非那么容易，但知道如何在 EA 中设置子窗口并不需要很多编码，只需通晓 MQL5 的工作原理。

计划

我们已经有了自定义指标，也就是说，我们的对象类已经功能齐备，而且由于这是一个对象类，我们可以轻松地将其转换到其它模型。 然而，在我们的 EA 中简单地声明并尝试使用这个类，并不能让事情如同我们在自定义指标中一样工作，原因是我们的 EA 中未提供子窗口功能。 但又冒出了这样一个想法：“如果我们用一个已经编译过，且可工作的自定义指标，然后用 iCustom 命令从 EA 调用它，会怎么样？ 好吧，这也许是可行的，因为这样不需要子窗口，命令如下所示：

#property copyright "Daniel Jose" input string user01 = "" ; input string user02 = "" ; int OnInit () { int m_handleSub; if ((m_handleSub = iCustom ( NULL , 0 , "Chart In SubWindows\\Chart In SubWindow.ex5" , user01, user02)) == INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; if (! ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 , m_handleSub)) return INIT_FAILED ; ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

这个简单的代码片段能够加载我们的自定义指标，然而它还不能正常工作，因为我们没有子窗口。 在这种情况下，当代码在 EA 里执行时，EA 将直接在主窗口中应用我们的指标，这意味着图表会被指标加载的模板掩盖，这绝对不是我们想要的。

因此，我们真正的主要问题是创建一个可用的子窗口，以便我们可以使用已经功能齐备的指标。 但为何我们要为随后启动的指标创建一个子窗口呢？ 这没有意义，最好直接往 EA 里添加功能，从而克服可能出现的任何限制。

有基于此，我们需要执行若干个任务：

任务 目的 1 => 创建一个通用指标。 它允许在不污染图表的情况下创建和使用 iCustom 命令。 2 => 在 EA 里以某种方式包含该指标。 这令您能够毫无问题地将其转换为具有完整功能的智能交易系统。 3 => 针对子窗口生成通用对象类 允许经由 EA 添加子窗口 4 => 获取已绑定到 window 类的 C_TemplateChart 类。 这允许我们管理子窗口的内容，而无需更改功能齐备的代码中的任何内容。

虽然这看起来很难，但困难很简单就解决了。 那好，我们来逐点处理。





实现：创建通用指标

这一部分可以通过创建一个完全干净、但功能齐全的自定义指标代码来解决。 本例中的代码如下所示： #property copyright "Daniel Jose" #property version "1.00" #property description "This file only enables support of indicators in SubWin." #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { return INIT_SUCCEEDED ; } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return rates_total; } 只有这些，没别的。 我们将此文件另存为 SubSupport.mq5。 但其所在与其它指标不同 — 我们将其移到智能交易系统的 RESOURCE 目录。 因此，文件结构如下图所示：



这有一个很好的理由，但我们暂时把它搁置一旁。 现在我们进入下一个任务。





实现：在 EA 里包含通用指标



为此，我们需要在 EA 的顶部添加以下代码。 #define def_Resource "Resources\\SubSupport.ex5" #resource def_Resource 这将把通用指标的编译代码包含到我们的 EA 当中。 这步一旦完成，即可把通用指标的 .ex5 文件删除，因为不再需要它。 现在，您应该注意这样一个事实：如果在编译 EA 代码时未找到 SubSupport.ex5 文件，编译器将自动编译通用指标的代码 SubSupport. mq5，并将这个新编译的可执行文件添加到我们的智能交易系统之中。 那么，如果您曾经编辑过 SubSupport.mq5 文件，并且需要将更改添加到智能交易系统当中，您应该先删除已有的 SubSupport.ex5；否则，新的更改不会被添加。 这个细节很重要：有时候您真的需要知道如何将新实现的修改添加到资源当中。 好了，通用指标现在是智能交易系统的一部分了，如此我们进入下一个任务。

实现 : 创建一个子窗口对象类



这一部分也很简单。 在此，我们需要在编码之前定义一些要点，即：在这个类中，我们真正需要什么特性？ 最初，我决定如下使用： 函数 说明 Init 允许经由 EA 添加子窗口 Close 允许经由 EA 添加子窗口

这些函数不会被测试，所以我假设它们在 EA 的生存期内只会被调用一次。 但随着我们的 EA 增长，故考虑让它在未来更加实用是个好主意。 因此，我们来创建一个名为 C_Terminal 的新对象类 — 这个类将支持一些与图形终端相关的东西。 稍后我们将学习更多有关它的内容。 我们看看最后一项任务，因为部分解决方案无法实现。





实现: C_TemplateChart 类继承



当我决定运用 OOP（面向对象编程）创建一些新东西时（我这么做是因为我已经知道运用这种方式有很大的优势，包括安全性和继承性）。 还有多态性，我们将在稍后创建交叉订单系统时用到它。 在这种特殊情况下，我们将用到 OOP 的一项优势 — 继承。 C_TemplateChart 已经是一个功能齐全的类。 看到这一点，您就不想再为所有内容重新编程，或冒着风险往类中添加代码，因为这会阻碍该类在其它地方使用。 解决方案是运用继承，它允许添加新代码或函数，而不必改变原始代码。 运用继承有很多优势，包括以下几点：已经测试过的代码仍然保留测试过的状态；复杂度会随着代码量的增长而增加；只有新功能真正需要测试；只是继承不会改变原类，故可提供稳定性。 换言之，事情会以最小的代价得以改善，但却会带来最大的安全性。 为了理解这一点，我们来看下面的示意图。

祖父类是最基本类，在其中我们拥有的数据操作级别最低，但当父类从祖父类继承某些内容时，祖父类中声明为公开的所有内容都可以由父类查看和使用。 我们还可以向父类添加新的内容，这不会影响其继承和支持的内容。 如果父类已经完成并可工作，且我们希望在不更改类中任何内容的情况下对其进行扩展，那么我们应创建一个子类，它将拥有前类的所有功能。 我们还可以改变工作方式，这是关于继承的有趣之处，因为这些更改不会影响其它类。 然而，这与允许多重继承的 C++ 不同，此处有一个限制。 如果子类可以同时从父类和祖父类继承函数，那么在 MQL5 中这是不可能的。 但您仍然从遗产中受益。 多重继承的例子如下所示：

好的，但是在 MQL5 中如何实现呢？ 如何声明继承，以便我们可以利用它的优势？ 理解这一点最准确的方法是阅读面向对象编程（OOP）的内容，但在这里我们直奔主题。 继承将使用以下行完成： #include "C_TemplateChart.mqh" class C_SubWindow : public C_TemplateChart { };

可见 C_SubWindow 类公开继承自 C_TemplateChart 类，那么现在我们可以使用 C_SubWindow 类来访问 C_TemplateChart 类的功能。

在上面的代码片段中，我强调了一件事。 请注意，它通常在引号（"）中，而非尖括号（< > ）里。 那我为什么要这么做？ 与 C++ 语言一样，MQL5 也有一些非常有趣的东西，但有些东西会令那些刚刚开始学习编程艺术的人感到困惑。 当我们将头文件放在尖括号（<>）之间时，我们指示的是一个绝对路径 — 在这种情况下，编译器将完全遵循我们指定的路径。 但是当我们使用引号时（就像我们这次所做的那样），编译器将采用相对路径，或者更清楚地说，它将首先从工作文件所在的当前目录开始。 这可能看起来很奇怪，但有时我们会用到相同名称但不同内容的文件，且它们位于不同的目录中，若我们仍然希望引用当前目录，那么我们就可以用引号来表示。

我们在前面计划使用的两个函数 INIT 和 CLOSE 如下所示：

bool Init( void ) { if (m_handleSub != INVALID_HANDLE ) return true ; if ((m_handleSub = iCustom ( NULL , 0 , "::" + def_Resource )) == INVALID_HANDLE ) return false ; m_IdSub = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_WINDOWS_TOTAL ); if (! ChartIndicatorAdd (Terminal.Get_ID(), m_IdSub, m_handleSub)) return false ; return true ; } void Close( void ) { ClearTemplateChart(); if (m_handleSub == INVALID_HANDLE ) return ; IndicatorRelease (m_IdSub); ChartIndicatorDelete (Terminal.Get_ID(), m_IdSub, ChartIndicatorName (Terminal.Get_ID(), m_IdSub, 0 )); ChartRedraw (); m_handleSub = INVALID_HANDLE ; }

看，代码非常简短。 但有些事情我们必须小心，注意高亮显示的部分。 在添加此部件时，您必须小心不要出错，因为如果不保持原样，则我们将要添加到 EA 中的 SubSupport.ex5 可执行文件在 EA 内部不可见 — 而在 EA 外部则可见。 相关的更多详情，请阅读参考资料。 但基本上，如果您使用 ( :: )，这表明 EA 应该使用其内部提供的内部资源。 但如果我们只指示资源的名称，EA 将在 MQL5 目录中搜索它，如果指定位置不存在该文件，即使该文件被添加为 EA 资源，该函数也将失败。

然后，一旦加载资源后，我们检查存在的子窗口的数量，并向该子窗口添加一个指标。

代码的实际操作，如下所见：

input string user01 = "" ; input string user02 = "" ; int OnInit () { int m_handleSub; if ((m_handleSub = iCustom ( NULL , 0 , "Chart In SubWindows\\Chart In SubWindow.ex5" , user01, user02)) == INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; if (! ChartIndicatorAdd ( ChartID (), ( int ) ChartGetInteger ( ChartID (), CHART_WINDOWS_TOTAL ) , m_handleSub)) return INIT_FAILED ; ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

这两段代码的工作原理相同，但对象类版本将允许我们随着时间的推移添加更多内容，因为上面显示的版本是稳固版本，不会被更改。 两个版本都做了相同的事情：它们从 EA 创建一个子窗口，并将所有以前创建的自定义指标放在这个子窗口当中。 与本文开头的代码相比，请注意针对代码所做的更改 — 更改部分以彩色高亮显示。





结束语

我们如何决定实现目标的途径是非常有趣的。 有时我们会遇到困难，认为很难实现我们的目标；但只要有一点耐心和奉献精神，我们就可以克服起初似乎无法克服的障碍。 在本文中，我演示了如何通过继承来扩展类的功能，且无需对其进行修改。 与此同时，我将展示如何在图表中添加指标，以便它们能够像已经曾经测试过的那样工作。 我们在 EA 内部添加了 ex5 程序，并可调用它，而无需再通过 EA 来加载原始的 ex5。

附件包含了迄今为止开发的所有改进，但很快就会有更多有趣的东西出现在这段代码中。 😁👍