在一张图表上的多个指标（第 02 部分）：首次实验

概述

在前一篇文章“在一张图表上的多个指标”中，我介绍了如何在一张图表上加载多个指标的概念和基本知识，且并在屏幕上塞入太多不同的细节。 那篇文章的唯一目的是表现系统本身，展示如何创建数据库，以及如何利用这些数据库，我之前没有提供系统代码。 在此，我们将开始实现代码，在未来的文章中，我们还将扩展系统功能，令其更加通用和完整，因为系统看起来很有前途，故有进一步改进的巨大可能性。





计划

为了更容易理解该思路，最重要的是令系统可扩展性更强，它被切分为两个独立的文件，而主代码使用 OOP（面向对象编程）原则。 所有这些都是为了确保该系统能够以可持续、安全和稳定地发展。

在第一步当中，我们会用到指标，因此我们为该窗口创建一个指标：

为什么我们要用到指标，而非任何其它文件类型？ 原因是，对于指标，我们不需要实现额外的内部逻辑来创建子窗口 — 取而代之，我们能够指令指标这样做，如此节省了我们的时间，并加快了系统开发。 指标头部如下所示：

#property indicator_plots 0 #property indicator_separate_window

仅使用这两行，我们就可以在品种图表上创建一个子窗口（对于那些不知道如何操作的人，请参见下表）：

代码 说明 indicador_plots 0 这一行通知编译器我们不会跟踪任何数据类型；它防止编译器显示警告消息。 indicator_separate_window 这一行指示编译器添加必要的逻辑来创建子窗口。

这应该很容易。 对于那些不熟悉编程的人来说，源代码中的一些东西可能看起来很奇怪，但它们只是单单遵循整个编程社区广泛接受且使用的协议。 由于 MetaTrader 5 使用 MQL5 语言，它与 C++ 非常相似，只是略有不同；因此我们可以使用与 C++ 相同的编程方式。 因此，事情变得容易多了。 因此，依靠这一事实的优势，我们可以使用 C 语言指令，如下所示：

#include <Auxiliary\C_TemplateChart.mqh>

该指令指示编译器包含存在于特定位置的头文件。 完整路路径应该像这样 Includes \ Auxiliary \ C_TemplateChart.mqh!? 是的，完整路径看起来是这样的，但 MQL5 已经知道任何头文件都应该位于 “includes” 目录中，所以我们可以省略第一部分。 如果路径用尖括号括起来，那么它是一条绝对路径；如果用引号括起来，则路径是相对的，即<Auxiliary \ C_TemplateChart. mqh> 区别于 "Auxiliary \ C_TemplateChart.mqh"。

继续代码，我们得到以下几行：

input string user01 = "" ; input string user02 = "" ;

字符串值可在此处输入。 如果您清楚地知道打开指标时要使用哪些命令，可以在此处指定默认值。 例如，您总希望使用线宽为 3 的 RSI 和线宽为 2 的 MACD。 如下为其指定默认值：

input string user01 = "RSI:3;MACD:2" ; input string user02 = "" ;

该命令以后仍可更改，但默认值会令打开指标更容易，因为它已经以该命令预先配置。 下一行将创建一个别名，通过它我们可以访问包含所有“重量级”代码的对象类，从而允许我们访问其公开函数。

C_TemplateChart SubWin;

我们在自定义指标文件中的代码已经基本就绪，我们只需要再添加 3 行代码就可以让一切正常工作。 当然，我们的对象类不包含错误，但在这个类中，我们在内部将看到这一点。 因此，为了完成指标文件，需添加以下绿色高亮显示的行：

int OnInit () { SubWin.AddThese(C_TemplateChart::INDICATOR, user01); SubWin.AddThese(C_TemplateChart::SYMBOL, user02); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) SubWin.Resize(); }

这正是自定义指标将具备的功能。 现在，我们来仔细查看包含对象类的文件中的黑盒。 从现在起，我们应该把注意力集中在两个函数上，但为了让它更简单，我们先看看对象类中存在的函数，了解它们各自的用途。

函数 说明 SetBase 创建显示指标数据所需的对象 decode 解码传递给它的命令 AddTemplate 根据显示的数据类型相应地调整内容 C_Template 默认类构造函数 ~ C_Template 类析构函数 Resize 更改子窗口的尺寸 AddThese 该函数负责访问和构造内部对象

就这些。 如您所见，我们在自定义指标当中使用 RESIZE 和 ADDTHESE 函数。 这些是目前仅有的公开函数，这意味着我们不必担心，因为其它一切都隐藏在我们的对象中，确保它们不会在非必要的情况下被修改。 这为我们的最终代码提供了高可靠性。 我们继续编写代码，从以下定义开始：

#define def_MaxTemplates 6

这一行对我们的对象类非常重要 — 它定义了这个类可以创建的最大指针数量。 若要加更多或减更少，只需更改此数字。 通过这个简单的解决方案，我们可以动态分配内存，并限制指标的数量。 大概，这是唯一您可能想改变的关键点，但我认为 6 是一个适合大多数人和监视器的数字。

下一行是枚举，这会令程序在某些点管理数据更容易：

enum eTypeChart {INDICATOR, SYMBOL};

这一行位于我们的类内部当中，这个事实能保证它可在不同的类中拥有相同的名称，但其中指定的数据只针对该对象类。 因此，为了正确访问该枚举，请用自定义指标文件里 OnInit 函数提供的形式。 如果省略了类名，将被视为语法错误，代码将无法编译。 下一行是保留字。

private :

这意味着所有进一步的操作对于这个对象类来说都是私密的，且在类之外不可见。 即，若您不在类的内部，就不可能访问五年任何深入的信息。 这提高了代码的安全性，使得该类所属的特定私密数据不可从外界访问。 后续的行声明一些内部和私密变量，直到我们得到类的第一个真实函数。

void SetBase( const string szSymbol, int scale) { #define macro_SetInteger(A, B) ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[m_Counter], A, B) ... ObjectCreate (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJ_CHART , m_IdSubWin, 0 , 0 ); ObjectSetString (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJPROP_SYMBOL , szSymbol); macro_SetInteger( OBJPROP_CHART_SCALE , scale); ... macro_SetInteger( OBJPROP_PERIOD , _Period ); m_handle = ObjectGetInteger (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJPROP_CHART_ID ); m_Counter++; #undef macro_SetInteger };

我们来更详尽地研究这个 SetBase 代码段。 我们从声明宏替换开始 — 它告诉编译器应该如何解释含有宏名称的简化代码。 即，如果我们必须重复若干次，我们可以使用 C 语言的这个特性来生成更简单的东西。 如果恰巧我们必须改变一些东西，我们只需修改宏替换的内容。 这能大大加快工作速度，并降低代码中出错的可能性，因为只需修改代码中一处，所有其它参数对应更改。

通过这样做，我们创建了一个类型为 CHART 的对象。 这似乎很奇怪。 为什么我们要用可以变化的东西来改变事物？ 是的，这是真的。 下一步是声明所用资产。 这里的第一点是：如果在保存图表时不存在资产，那么该对象将链接到当前所用的资产。 如果它指定了图表资产，那么稍后将使用该资产。 重要细节：您可以指定不同的资产，并采用通用设置，我会在下一篇文章中详细解释。 因为我们将在这段代码中实现一些改进，以便能够完成目前不可能完成的事情。 接下来，在 OBJPROP_CHART_SCALE 属性中指定一个信息加密级别。 我们取从 0 到 5之间的数值。 虽然我们可以使用超出此范围的数值，但最好保持该范围。

接下来要注意的是 OBJPROP_PERIOD 属性。 请注意，我们使用的是当前图表周期，如果我们更改它，这个周期也会随之变更。 在未来，我们还将进行一些修改，并允许锁定它。 如果您想尝试，可以使用 MetaTrader 5 定义的时间帧，例如 PERIOD_M10，它表示以固定的 10 分钟时间帧显示数据。 但这将在稍后得以改进。 之后，我们将 sub0indicators 的数字加 1，并销毁宏替换。 也就是说，它将不再具有代表性，必须重新定义才能在其它地方使用。 我是不是忘了什么！ 是的，它可能是这段代码中最重要的部分。

m_handle = ObjectGetInteger (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJPROP_CHART_ID );

这一行捕获了一些可以被视为指针的东西，虽然它本身并不是指针，但它允许我们针对自己创建的 OBJ_CHART 对象进行一些额外的操作。 我们需要在对象内部采用这个值来应用设置。 它们在我们之前创建的设置文件当中。 继续代码，我们将看到以下函数，如下所示：

void AddTemplate( const eTypeChart type, const string szTemplate, int scale) { if (m_Counter >= def_MaxTemplates) return ; if (type == SYMBOL) SymbolSelect (szTemplate, true ); SetBase((type == INDICATOR ? _Symbol : szTemplate), scale); ChartApplyTemplate (m_handle, szTemplate + ".tpl" ); ChartRedraw (m_handle); }

首先，我们检查是否可以添加新的指标。 如果可能，则检查它是否是 SYMBOL，如果是，则 SYMBOL 必须出现在市场观察窗口里，这是由该函数保证的。 有基于此，我们创建了一个接收信息的对象。 一旦执行，模板将应用于 OBJ_CHART，这时神奇的事情发生了：我们再次调用该对象，但现在它将根据设置文件中所包含的为 OBJ_CHART 定义的数据。 现在它简单、美丽、易懂。

使用这两个函数可以做很多事情。 但我们至少还需要一个函数 — 其完整代码如下所示：

void Resize( void ) { int x0 = 0 , x1 = ( int )( ChartGetInteger (m_Id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , m_IdSubWin) / (m_Counter > 0 ? m_Counter : 1 )); for ( char c0 = 0 ; c0 < m_Counter; c0++, x0 += x1) { ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[c0], OBJPROP_XDISTANCE , x0); ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[c0], OBJPROP_XSIZE , x1); ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[c0], OBJPROP_YSIZE , ChartGetInteger (m_Id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , m_IdSubWin)); } ChartRedraw (); }

上面的函数完成的操作是把所有内容都放在其应有的位置上，数据始终保持在子窗口区域内，其位置不会添加更多的内容。 因此，我们就完成了所有必要的代码，一切都能完美地工作。 但其它函数呢？！ 别担心，其余的例程根本不需要，它们只是支持命令行的解释。 然而，我们来看看一些将来对修改代码的人来说很重要的东西。 它就是出现在我们的对象类代码中的保留字：

public :

这个保留词保证从即刻起，代码的所有数据和函数均可由其它部分访问和查看，即使它们不是对象类的一部分。 故我们于此处声明的内容，可由其它对象更改或访问。 事实上，良好的面向对象代码的行为是从不允许直接访问对象内的数据。 在设计精良的代码中，我们只能访问方法。 原因很简单 — 安全。 当我们允许外部代码修改类中的数据时，我们会面临数据与对象预期不匹配的风险，这在尝试解决不一致或缺陷时，会引发很多问题并令人头痛，因为看似一切正常。 因此，我可以给那些多年来一直使用 C++ 编程的人一些建议：永远不要允许外部对象修改或直接访问您创建的类中的内部数据。 提供函数或例程，如此便可以访问数据，但绝不允许直接访问数据，并确保函数和例程支持您所创建类的预期数据。 考虑到这一点，我们继续学习教程的最后两个函数，其中一个是 public (AddThese) ，另一个是 private (Decode)。 您可在下面看到它们的全部内容：

void Decode( string &szArg, int &iScale) { #define def_ScaleDefault 4 StringToUpper (szArg); iScale = def_ScaleDefault; for ( int c0 = 0 , c1 = 0 , max = StringLen (szArg); c0 < max; c0++) switch (szArg[c0]) { case ':' : for (; (c0 < max) && ((szArg[c0] < '0' ) || (szArg[c0] > '9' )); c0++); iScale = ( int )(szArg[c0] - '0' ); iScale = ((iScale > 5 ) || (iScale < 0 ) ? def_ScaleDefault : iScale); szArg = StringSubstr (szArg, 0 , c1 + 1 ); return ; case ' ' : break ; default : c1 = c0; break ; } #undef def_ScaleDefault } void AddThese( const eTypeChart type, string szArg) { string szLoc; int i0; StringToUpper (szArg); StringAdd (szArg, ";" ); for ( int c0 = 0 , c1 = 0 , c2 = 0 , max = StringLen (szArg); c0 < max; c0++) switch (szArg[c0]) { case ';' : if (c1 != c2) { szLoc = StringSubstr (szArg, c1, c2 - c1 + 1 ); Decode(szLoc, i0); AddTemplate(type, szLoc, i0); } c1 = c2 = (c0 + 1 ); break ; case ' ' : c1 = (c1 >= c2 ? c0 + 1 : c1); break ; default : c2 = c0; break ; } }

这两个函数与我上面解释过的完全一样：它强制执行数据完整性验证，防止类的内部数据不一致。 它们接收一个命令行，并按照预定义的语法对其进行解码。 然而，它们并不会反馈收到的命令有错误，因为这不是它们的目的。 其目的是确保不一致的数据不会进入对象，也不会导致难以检测和修复的副作用。

最终结果如下：









结束语

我希望这段代码能激励你！ 我对编程感兴趣是因为它既优美又令人兴奋。 虽然有时候，如果我们想达成一些特殊的结果，它会让我们非常头疼。 但大多数时候，这是值得的。 在下一篇文章中，我会告诉您如何让这一切变得更加有趣。 本文附件包含指标的完整代码，可以按照本文和前一篇文章中的简述使用。



