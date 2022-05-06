MetaTrader 5 / 示例
English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
preview
在一张图表上的多个指标（第 02 部分）：首次实验

在一张图表上的多个指标（第 02 部分）：首次实验

MetaTrader 5示例 |
1 785 30
Daniel Jose
Daniel Jose

概述

在前一篇文章“在一张图表上的多个指标”中，我介绍了如何在一张图表上加载多个指标的概念和基本知识，且并在屏幕上塞入太多不同的细节。 那篇文章的唯一目的是表现系统本身，展示如何创建数据库，以及如何利用这些数据库，我之前没有提供系统代码。 在此，我们将开始实现代码，在未来的文章中，我们还将扩展系统功能，令其更加通用和完整，因为系统看起来很有前途，故有进一步改进的巨大可能性。


计划

为了更容易理解该思路，最重要的是令系统可扩展性更强，它被切分为两个独立的文件，而主代码使用 OOP（面向对象编程）原则。 所有这些都是为了确保该系统能够以可持续、安全和稳定地发展。

在第一步当中，我们会用到指标，因此我们为该窗口创建一个指标：

为什么我们要用到指标，而非任何其它文件类型？ 原因是，对于指标，我们不需要实现额外的内部逻辑来创建子窗口 — 取而代之，我们能够指令指标这样做，如此节省了我们的时间，并加快了系统开发。 指标头部如下所示：

#property indicator_plots 0
#property indicator_separate_window

仅使用这两行，我们就可以在品种图表上创建一个子窗口（对于那些不知道如何操作的人，请参见下表）：

代码 说明
indicador_plots 0 这一行通知编译器我们不会跟踪任何数据类型；它防止编译器显示警告消息。
indicator_separate_window 这一行指示编译器添加必要的逻辑来创建子窗口。

这应该很容易。 对于那些不熟悉编程的人来说，源代码中的一些东西可能看起来很奇怪，但它们只是单单遵循整个编程社区广泛接受且使用的协议。 由于 MetaTrader 5 使用 MQL5 语言，它与 C++ 非常相似，只是略有不同；因此我们可以使用与 C++ 相同的编程方式。 因此，事情变得容易多了。 因此，依靠这一事实的优势，我们可以使用 C 语言指令，如下所示：

 #include <Auxiliary\C_TemplateChart.mqh>

该指令指示编译器包含存在于特定位置的头文件。 完整路路径应该像这样 Includes \ Auxiliary \ C_TemplateChart.mqh!? 是的，完整路径看起来是这样的，但 MQL5 已经知道任何头文件都应该位于 “includes” 目录中，所以我们可以省略第一部分。 如果路径用尖括号括起来，那么它是一条绝对路径；如果用引号括起来，则路径是相对的，即<Auxiliary \ C_TemplateChart. mqh> 区别于 "Auxiliary \ C_TemplateChart.mqh"

继续代码，我们得到以下几行：

input string user01 = "" ;       //Used indicators
input string user02 = "" ;       //Assets to follow

字符串值可在此处输入。 如果您清楚地知道打开指标时要使用哪些命令，可以在此处指定默认值。 例如，您总希望使用线宽为 3 的 RSI 和线宽为 2 的 MACD。 如下为其指定默认值：

input string user01 = "RSI:3;MACD:2" ;  //Used indicators
input string user02 = "" ;              //Assets to follow

该命令以后仍可更改，但默认值会令打开指标更容易，因为它已经以该命令预先配置。 下一行将创建一个别名，通过它我们可以访问包含所有“重量级”代码的对象类，从而允许我们访问其公开函数。 

C_TemplateChart SubWin;

我们在自定义指标文件中的代码已经基本就绪，我们只需要再添加 3 行代码就可以让一切正常工作。 当然，我们的对象类不包含错误，但在这个类中，我们在内部将看到这一点。 因此，为了完成指标文件，需添加以下绿色高亮显示的行：

 //+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
{
         SubWin.AddThese(C_TemplateChart::INDICATOR, user01);
         SubWin.AddThese(C_TemplateChart::SYMBOL, user02);

         return INIT_SUCCEEDED ;
}
//+------------------------------------------------------------------+

//...... other lines are of no interest to us ......

//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent ( const int id,
                   const long &lparam,
                   const double &dparam,
                   const string &sparam)
{
         if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) SubWin.Resize();
}
//+------------------------------------------------------------------+

这正是自定义指标将具备的功能。 现在，我们来仔细查看包含对象类的文件中的黑盒。 从现在起，我们应该把注意力集中在两个函数上，但为了让它更简单，我们先看看对象类中存在的函数，了解它们各自的用途。

函数 说明
SetBase 创建显示指标数据所需的对象
decode 解码传递给它的命令
AddTemplate 根据显示的数据类型相应地调整内容
C_Template 默认类构造函数
~ C_Template 类析构函数
Resize 更改子窗口的尺寸
AddThese 该函数负责访问和构造内部对象

就这些。 如您所见，我们在自定义指标当中使用 RESIZE 和 ADDTHESE 函数。 这些是目前仅有的公开函数，这意味着我们不必担心，因为其它一切都隐藏在我们的对象中，确保它们不会在非必要的情况下被修改。 这为我们的最终代码提供了高可靠性。 我们继续编写代码，从以下定义开始：

 #define def_MaxTemplates         6

这一行对我们的对象类非常重要 — 它定义了这个类可以创建的最大指针数量。 若要加更多或减更少，只需更改此数字。 通过这个简单的解决方案，我们可以动态分配内存，并限制指标的数量。 大概，这是唯一您可能想改变的关键点，但我认为 6 是一个适合大多数人和监视器的数字。

下一行是枚举，这会令程序在某些点管理数据更容易：

 enum eTypeChart {INDICATOR, SYMBOL};

这一行位于我们的类内部当中，这个事实能保证它可在不同的类中拥有相同的名称，但其中指定的数据只针对该对象类。 因此，为了正确访问该枚举，请用自定义指标文件里 OnInit 函数提供的形式。 如果省略了类名，将被视为语法错误，代码将无法编译。 下一行是保留字。

 private :

这意味着所有进一步的操作对于这个对象类来说都是私密的，且在类之外不可见。 即，若您不在类的内部，就不可能访问五年任何深入的信息。 这提高了代码的安全性，使得该类所属的特定私密数据不可从外界访问。 后续的行声明一些内部和私密变量，直到我们得到类的第一个真实函数。

 void SetBase( const string szSymbol, int scale)
{
#define macro_SetInteger(A, B) ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[m_Counter], A, B)

...

         ObjectCreate (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJ_CHART , m_IdSubWin, 0 , 0 );
         ObjectSetString (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJPROP_SYMBOL , szSymbol);
        macro_SetInteger( OBJPROP_CHART_SCALE , scale);
...
        macro_SetInteger( OBJPROP_PERIOD , _Period );
        m_handle = ObjectGetInteger (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJPROP_CHART_ID );
        m_Counter++;
#undef macro_SetInteger
};

我们来更详尽地研究这个 SetBase 代码段。 我们从声明宏替换开始 — 它告诉编译器应该如何解释含有宏名称的简化代码。 即，如果我们必须重复若干次，我们可以使用 C 语言的这个特性来生成更简单的东西。 如果恰巧我们必须改变一些东西，我们只需修改宏替换的内容。 这能大大加快工作速度，并降低代码中出错的可能性，因为只需修改代码中一处，所有其它参数对应更改。

通过这样做，我们创建了一个类型为 CHART 的对象。 这似乎很奇怪。 为什么我们要用可以变化的东西来改变事物？ 是的，这是真的。 下一步是声明所用资产。 这里的第一点是：如果在保存图表时不存在资产，那么该对象将链接到当前所用的资产。 如果它指定了图表资产，那么稍后将使用该资产。 重要细节：您可以指定不同的资产，并采用通用设置，我会在下一篇文章中详细解释。 因为我们将在这段代码中实现一些改进，以便能够完成目前不可能完成的事情。 接下来，在 OBJPROP_CHART_SCALE 属性中指定一个信息加密级别。 我们取从 0 到 5之间的数值。 虽然我们可以使用超出此范围的数值，但最好保持该范围。

接下来要注意的是 OBJPROP_PERIOD 属性。 请注意，我们使用的是当前图表周期，如果我们更改它，这个周期也会随之变更。 在未来，我们还将进行一些修改，并允许锁定它。 如果您想尝试，可以使用 MetaTrader 5 定义的时间帧，例如 PERIOD_M10，它表示以固定的 10 分钟时间帧显示数据。 但这将在稍后得以改进。 之后，我们将 sub0indicators 的数字加 1，并销毁宏替换。 也就是说，它将不再具有代表性，必须重新定义才能在其它地方使用。 我是不是忘了什么！ 是的，它可能是这段代码中最重要的部分。 

m_handle = ObjectGetInteger (m_Id, m_szObjName[m_Counter], OBJPROP_CHART_ID );

这一行捕获了一些可以被视为指针的东西，虽然它本身并不是指针，但它允许我们针对自己创建的 OBJ_CHART 对象进行一些额外的操作。 我们需要在对象内部采用这个值来应用设置。 它们在我们之前创建的设置文件当中。 继续代码，我们将看到以下函数，如下所示：

 void AddTemplate( const eTypeChart type, const string szTemplate, int scale)
{
	if (m_Counter >= def_MaxTemplates) return ;
	if (type == SYMBOL) SymbolSelect (szTemplate, true );
	SetBase((type == INDICATOR ? _Symbol : szTemplate), scale);
	ChartApplyTemplate (m_handle, szTemplate + ".tpl" );
	ChartRedraw (m_handle);
}

首先，我们检查是否可以添加新的指标。 如果可能，则检查它是否是 SYMBOL，如果是，则 SYMBOL 必须出现在市场观察窗口里，这是由该函数保证的。 有基于此，我们创建了一个接收信息的对象。 一旦执行，模板将应用于 OBJ_CHART，这时神奇的事情发生了：我们再次调用该对象，但现在它将根据设置文件中所包含的为 OBJ_CHART 定义的数据。 现在它简单、美丽、易懂。

使用这两个函数可以做很多事情。 但我们至少还需要一个函数 — 其完整代码如下所示：

 void Resize( void )
{
         int x0 = 0 , x1 = ( int )( ChartGetInteger (m_Id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , m_IdSubWin) / (m_Counter > 0 ? m_Counter : 1 ));
         for ( char c0 = 0 ; c0 < m_Counter; c0++, x0 += x1)
        {
                 ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[c0], OBJPROP_XDISTANCE , x0);
                 ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[c0], OBJPROP_XSIZE , x1);
                 ObjectSetInteger (m_Id, m_szObjName[c0], OBJPROP_YSIZE , ChartGetInteger (m_Id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , m_IdSubWin));
        }
         ChartRedraw ();
}

上面的函数完成的操作是把所有内容都放在其应有的位置上，数据始终保持在子窗口区域内，其位置不会添加更多的内容。 因此，我们就完成了所有必要的代码，一切都能完美地工作。 但其它函数呢？！ 别担心，其余的例程根本不需要，它们只是支持命令行的解释。 然而，我们来看看一些将来对修改代码的人来说很重要的东西。 它就是出现在我们的对象类代码中的保留字：

 public   :

这个保留词保证从即刻起，代码的所有数据和函数均可由其它部分访问和查看，即使它们不是对象类的一部分。 故我们于此处声明的内容，可由其它对象更改或访问。 事实上，良好的面向对象代码的行为是从不允许直接访问对象内的数据。 在设计精良的代码中，我们只能访问方法。 原因很简单 — 安全。 当我们允许外部代码修改类中的数据时，我们会面临数据与对象预期不匹配的风险，这在尝试解决不一致或缺陷时，会引发很多问题并令人头痛，因为看似一切正常。 因此，我可以给那些多年来一直使用 C++ 编程的人一些建议：永远不要允许外部对象修改或直接访问您创建的类中的内部数据。 提供函数或例程，如此便可以访问数据，但绝不允许直接访问数据，并确保函数和例程支持您所创建类的预期数据。 考虑到这一点，我们继续学习教程的最后两个函数，其中一个是 public (AddThese) ，另一个是 private (Decode)。 您可在下面看到它们的全部内容：

void Decode( string &szArg, int &iScale)
{
#define def_ScaleDefault 4
         StringToUpper (szArg);
        iScale = def_ScaleDefault;
         for ( int c0 = 0 , c1 = 0 , max = StringLen (szArg); c0 < max; c0++) switch (szArg[c0])
        {
                 case ':' :
                         for (; (c0 < max) && ((szArg[c0] < '0' ) || (szArg[c0] > '9' )); c0++);
                        iScale = ( int )(szArg[c0] - '0' );
                        iScale = ((iScale > 5 ) || (iScale < 0 ) ? def_ScaleDefault : iScale);
                        szArg = StringSubstr (szArg, 0 , c1 + 1 );
                         return ;
                 case ' ' :
                         break ;
                 default :
                        c1 = c0;
                         break ;
        }
#undef def_ScaleDefault
}
//+------------------------------------------------------------------+
// ... Codes not related to this part...
//+------------------------------------------------------------------+
void AddThese( const eTypeChart type, string szArg)
{
         string szLoc;
         int i0;
         StringToUpper (szArg);
         StringAdd (szArg, ";" );
         for ( int c0 = 0 , c1 = 0 , c2 = 0 , max = StringLen (szArg); c0 < max; c0++) switch (szArg[c0])
        {
                 case ';' :
                         if (c1 != c2)
                        {
                                szLoc = StringSubstr (szArg, c1, c2 - c1 + 1 );
                                Decode(szLoc, i0);
                                AddTemplate(type, szLoc, i0);
                        }
                        c1 = c2 = (c0 + 1 );
                         break ;
                 case ' ' :
                        c1 = (c1 >= c2 ? c0 + 1 : c1);
                         break ;
                 default :
                        c2 = c0;
                         break ;
        }
}

这两个函数与我上面解释过的完全一样：它强制执行数据完整性验证，防止类的内部数据不一致。 它们接收一个命令行，并按照预定义的语法对其进行解码。 然而，它们并不会反馈收到的命令有错误，因为这不是它们的目的。 其目的是确保不一致的数据不会进入对象，也不会导致难以检测和修复的副作用。

最终结果如下：



结束语

我希望这段代码能激励你！ 我对编程感兴趣是因为它既优美又令人兴奋。 虽然有时候，如果我们想达成一些特殊的结果，它会让我们非常头疼。 但大多数时候，这是值得的。 在下一篇文章中，我会告诉您如何让这一切变得更加有趣。 本文附件包含指标的完整代码，可以按照本文和前一篇文章中的简述使用。


本文由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原文地址： https://www.mql5.com/pt/articles/10230

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

该作者的其他文章

最近评论 | 前往讨论 (30)
Aliaksandr Hryshyn
Aliaksandr Hryshyn | 4 8月 2023 在 22:26
是的，看起来像是机器翻译
Rashid Umarov
Rashid Umarov | 5 8月 2023 在 06:01

翻译是由专业学习俄语并长期生活在俄罗斯的母语语言学家完成的，因此不存在机器翻译。 也许，对于程序员来说，MQL5 语言 的某些术语和概念翻译得有点不寻常，但原文的风格和精髓得到了完全保留。

进行机器翻译，看看有什么不同。

jandrei.thomas
jandrei.thomas | 15 10月 2023 在 05:40
我不是编程专家，但我在安装Chart_In_SubWindow_k_Version_1.0a.zip 文件以在同一窗口运行多个资产时遇到了麻烦。 您能帮我吗？
Daniel Jose
Daniel Jose | 16 10月 2023 在 10:32
jandrei.thomas #:
我不是编程专家，但我在安装Chart_In_SubWindow_k_Version_1.0a.zip 文件时遇到困难，这样我就可以在同一个窗口中运行多个资产。 您能帮我吗？

但没有什么大问题...既然你说自己不是编程专家...您只需下载 ZIP 文件，解压到 MQL5 目录，使用 MetaEditor 编译指标。就这么简单。现在，要实际使用它。您需要阅读 ARTICLE 并遵守其中的说明。因为您并不是编译了它就万事大吉了。你需要采取一些额外的步骤，不要跳过我在文章中解释指标的任何步骤。然后，该指标就会像动画中显示的那样实际运行。

jandrei.thomas
jandrei.thomas | 24 11月 2023 在 03:44

晚上好！

我已经完成了文章中的所有步骤，但我的图表 没有加载子窗口。当应用三个指标时，它只进入一个空白区域，资产闪烁，一切都消失了，我已经尝试了所有方法，但没有解决这个问题。请给我一个模板，主窗口是 WINZ23 2 米，子窗口是资产：WINZ23 5 米、WINZ23 15 米、WINZ23 60 米。还有一个 WINZ23 2M 资产模板，带有 RSI、MACD、VOLUME 等指标。我认为 SubWindo 中的 Chart 文件不正确，并被阻塞。此外，如果能提供一个教学视频，那就更有意思了。在此感谢您的关注和帮助。

在一张图表上的多个指标（第 03 部分）：为用户开发定义 在一张图表上的多个指标（第 03 部分）：为用户开发定义
今天，我们将首次更新指标系统的功能。 在“一张图表上的多个指标”的前一篇文章中，我们研究了允许在图表子窗口中加载多个指标的基本代码。 但其所代表的只是一个更大系统的起点。
您能用移动平均线做什么呢 您能用移动平均线做什么呢
本文研究了若干种移动平均指标的应用方法。 每种方法涉及到的曲线分析，都配有思想实现的可视化指标。 在大多数情况下，这里展示的所有思路均属于它们尊敬的作者。 我唯一的任务就是把它们归纳起来，令您看到其主要作用，并希望做出更合理的交易决策。 MQL5 熟练程度 — 基本。
来自专业程序员的提示（第三部分）：日志。 连接到 Seq 日志收集和分析系统 来自专业程序员的提示（第三部分）：日志。 连接到 Seq 日志收集和分析系统
Logger 类的实现能够统一和结构化打印到智能系统栏的日志消息。 连接到 Seq 日志收集和分析系统。 在线监视日志消息。
让图表更有趣：添加背景 让图表更有趣：添加背景
许多工作站包含一些代表性的图片用以显示用户的一些信息。 这些图片令工作环境更加优美和令人兴奋。 我们来看看如何通过添加背景令图表更有趣。