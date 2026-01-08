- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
100 426.97 IDR
En kötü işlem:
-18 535.89 IDR
Brüt kâr:
529 667.78 IDR (629 pips)
Brüt zarar:
-117 613.41 IDR (33 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (321 963.66 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
321 963.66 IDR (8)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.25%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
16.87
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
4.50
Beklenen getiri:
31 696.49 IDR
Ortalama kâr:
48 151.62 IDR
Ortalama zarar:
-58 806.71 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18 535.89 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-18 535.89 IDR (1)
Aylık büyüme:
4.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 734.11 IDR
Maksimum:
24 427.55 IDR (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (16 781.94 IDR)
Varlığa göre:
8.43% (882 292.44 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|596
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100 426.97 IDR
En kötü işlem: -18 536 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +321 963.66 IDR
Maksimum ardışık zarar: -18 535.89 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
10M
IDR
IDR
1
0%
13
84%
100%
4.50
31 696.49
IDR
IDR
8%
1:500