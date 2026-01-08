SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lavadulu
Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
100 426.97 IDR
En kötü işlem:
-18 535.89 IDR
Brüt kâr:
529 667.78 IDR (629 pips)
Brüt zarar:
-117 613.41 IDR (33 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (321 963.66 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
321 963.66 IDR (8)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.25%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
16.87
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
4.50
Beklenen getiri:
31 696.49 IDR
Ortalama kâr:
48 151.62 IDR
Ortalama zarar:
-58 806.71 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18 535.89 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-18 535.89 IDR (1)
Aylık büyüme:
4.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 734.11 IDR
Maksimum:
24 427.55 IDR (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (16 781.94 IDR)
Varlığa göre:
8.43% (882 292.44 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 43
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 596
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100 426.97 IDR
En kötü işlem: -18 536 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +321 963.66 IDR
Maksimum ardışık zarar: -18 535.89 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
İnceleme yok
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
