Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
16 (76.19%)
Убыточных трейдов:
5 (23.81%)
Лучший трейд:
100 426.97 IDR
Худший трейд:
-96 060.47 IDR
Общая прибыль:
646 596.46 IDR (765 pips)
Общий убыток:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (321 963.66 IDR)
Макс. прибыль в серии:
321 963.66 IDR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.25%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.78
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
15 842.85 IDR
Средняя прибыль:
40 412.28 IDR
Средний убыток:
-62 779.31 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-143 248.07 IDR)
Макс. убыток в серии:
-143 248.07 IDR (3)
Прирост в месяц:
3.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 734.11 IDR
Максимальная:
187 057.34 IDR (1.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (169 376.25 IDR)
По эквити:
8.43% (882 292.44 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|563
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100 426.97 IDR
Худший трейд: -96 060 IDR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +321 963.66 IDR
Макс. убыток в серии: -143 248.07 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
10M
IDR
IDR
1
0%
21
76%
100%
2.05
15 842.85
IDR
IDR
8%
1:500