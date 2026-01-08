СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lavadulu
Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
16 (76.19%)
Убыточных трейдов:
5 (23.81%)
Лучший трейд:
100 426.97 IDR
Худший трейд:
-96 060.47 IDR
Общая прибыль:
646 596.46 IDR (765 pips)
Общий убыток:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (321 963.66 IDR)
Макс. прибыль в серии:
321 963.66 IDR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.25%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.78
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
15 842.85 IDR
Средняя прибыль:
40 412.28 IDR
Средний убыток:
-62 779.31 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-143 248.07 IDR)
Макс. убыток в серии:
-143 248.07 IDR (3)
Прирост в месяц:
3.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 734.11 IDR
Максимальная:
187 057.34 IDR (1.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (169 376.25 IDR)
По эквити:
8.43% (882 292.44 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 563
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100 426.97 IDR
Худший трейд: -96 060 IDR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +321 963.66 IDR
Макс. убыток в серии: -143 248.07 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Нет отзывов
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
