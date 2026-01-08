SinaisSeções
Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
16 (76.19%)
Negociações com perda:
5 (23.81%)
Melhor negociação:
100 426.97 IDR
Pior negociação:
-96 060.47 IDR
Lucro bruto:
646 596.46 IDR (765 pips)
Perda bruta:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (321 963.66 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
321 963.66 IDR (8)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.25%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.78
Negociações longas:
10 (47.62%)
Negociações curtas:
11 (52.38%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
15 842.85 IDR
Lucro médio:
40 412.28 IDR
Perda média:
-62 779.31 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-143 248.07 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-143 248.07 IDR (3)
Crescimento mensal:
3.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 734.11 IDR
Máximo:
187 057.34 IDR (1.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.61% (169 376.25 IDR)
Pelo Capital Líquido:
8.43% (882 292.44 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 563
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100 426.97 IDR
Pior negociação: -96 060 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +321 963.66 IDR
Máxima perda consecutiva: -143 248.07 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Sem comentários
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
