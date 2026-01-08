- Crescimento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
16 (76.19%)
Negociações com perda:
5 (23.81%)
Melhor negociação:
100 426.97 IDR
Pior negociação:
-96 060.47 IDR
Lucro bruto:
646 596.46 IDR (765 pips)
Perda bruta:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (321 963.66 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
321 963.66 IDR (8)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.25%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.78
Negociações longas:
10 (47.62%)
Negociações curtas:
11 (52.38%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
15 842.85 IDR
Lucro médio:
40 412.28 IDR
Perda média:
-62 779.31 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-143 248.07 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-143 248.07 IDR (3)
Crescimento mensal:
3.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 734.11 IDR
Máximo:
187 057.34 IDR (1.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.61% (169 376.25 IDR)
Pelo Capital Líquido:
8.43% (882 292.44 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|563
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100 426.97 IDR
Pior negociação: -96 060 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +321 963.66 IDR
Máxima perda consecutiva: -143 248.07 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
