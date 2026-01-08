- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
16 (76.19%)
亏损交易:
5 (23.81%)
最好交易:
100 426.97 IDR
最差交易:
-96 060.47 IDR
毛利:
646 596.46 IDR (765 pips)
毛利亏损:
-313 896.53 IDR (202 pips)
最大连续赢利:
8 (321 963.66 IDR)
最大连续盈利:
321 963.66 IDR (8)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.25%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.78
长期交易:
10 (47.62%)
短期交易:
11 (52.38%)
利润因子:
2.06
预期回报:
15 842.85 IDR
平均利润:
40 412.28 IDR
平均损失:
-62 779.31 IDR
最大连续失误:
3 (-143 248.07 IDR)
最大连续亏损:
-143 248.07 IDR (3)
每月增长:
3.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 734.11 IDR
最大值:
187 057.34 IDR (1.78%)
相对跌幅:
结余:
1.61% (169 376.25 IDR)
净值:
8.43% (882 292.44 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|563
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100 426.97 IDR
最差交易: -96 060 IDR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +321 963.66 IDR
最大连续亏损: -143 248.07 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
10M
IDR
IDR
1
0%
21
76%
100%
2.05
15 842.85
IDR
IDR
8%
1:500