Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 3%
Exness-MT5Real7
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
16 (76.19%)
亏损交易:
5 (23.81%)
最好交易:
100 426.97 IDR
最差交易:
-96 060.47 IDR
毛利:
646 596.46 IDR (765 pips)
毛利亏损:
-313 896.53 IDR (202 pips)
最大连续赢利:
8 (321 963.66 IDR)
最大连续盈利:
321 963.66 IDR (8)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.25%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.78
长期交易:
10 (47.62%)
短期交易:
11 (52.38%)
利润因子:
2.06
预期回报:
15 842.85 IDR
平均利润:
40 412.28 IDR
平均损失:
-62 779.31 IDR
最大连续失误:
3 (-143 248.07 IDR)
最大连续亏损:
-143 248.07 IDR (3)
每月增长:
3.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 734.11 IDR
最大值:
187 057.34 IDR (1.78%)
相对跌幅:
结余:
1.61% (169 376.25 IDR)
净值:
8.43% (882 292.44 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 563
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +100 426.97 IDR
最差交易: -96 060 IDR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +321 963.66 IDR
最大连续亏损: -143 248.07 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
没有评论
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lavadulu
每月30 USD
3%
0
0
USD
10M
IDR
1
0%
21
76%
100%
2.05
15 842.85
IDR
8%
1:500
复制

