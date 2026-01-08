SignaleKategorien
Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
16 (76.19%)
Verlusttrades:
5 (23.81%)
Bester Trade:
100 426.97 IDR
Schlechtester Trade:
-96 060.47 IDR
Bruttoprofit:
646 596.46 IDR (765 pips)
Bruttoverlust:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (321 963.66 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
321 963.66 IDR (8)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.25%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.78
Long-Positionen:
10 (47.62%)
Short-Positionen:
11 (52.38%)
Profit-Faktor:
2.06
Mathematische Gewinnerwartung:
15 842.85 IDR
Durchschnittlicher Profit:
40 412.28 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-62 779.31 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-143 248.07 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-143 248.07 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
3.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11 734.11 IDR
Maximaler:
187 057.34 IDR (1.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.61% (169 376.25 IDR)
Kapital:
8.43% (882 292.44 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 563
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100 426.97 IDR
Schlechtester Trade: -96 060 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +321 963.66 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -143 248.07 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Keine Bewertungen
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
