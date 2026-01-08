- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
16 (76.19%)
Verlusttrades:
5 (23.81%)
Bester Trade:
100 426.97 IDR
Schlechtester Trade:
-96 060.47 IDR
Bruttoprofit:
646 596.46 IDR (765 pips)
Bruttoverlust:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (321 963.66 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
321 963.66 IDR (8)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.25%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.78
Long-Positionen:
10 (47.62%)
Short-Positionen:
11 (52.38%)
Profit-Faktor:
2.06
Mathematische Gewinnerwartung:
15 842.85 IDR
Durchschnittlicher Profit:
40 412.28 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-62 779.31 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-143 248.07 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-143 248.07 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
3.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11 734.11 IDR
Maximaler:
187 057.34 IDR (1.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.61% (169 376.25 IDR)
Kapital:
8.43% (882 292.44 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|563
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +100 426.97 IDR
Schlechtester Trade: -96 060 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +321 963.66 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -143 248.07 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
10M
IDR
IDR
1
0%
21
76%
100%
2.05
15 842.85
IDR
IDR
8%
1:500