El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 1.12 × 164 Exness-MT5Real7 1.35 × 631 AdmiralMarkets-Live 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 3.93 × 29 XMGlobal-MT5 4 4.97 × 29 Exness-MT5Real 5.68 × 339 Exness-MT5Real15 6.39 × 240 RoboForex-ECN 6.49 × 89 Exness-MT5Real6 6.54 × 76 VTMarkets-Live 15.67 × 3 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada