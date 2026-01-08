- Incremento
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
16 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
5 (23.81%)
Mejor transacción:
100 426.97 IDR
Peor transacción:
-96 060.47 IDR
Beneficio Bruto:
646 596.46 IDR (765 pips)
Pérdidas Brutas:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (321 963.66 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
321 963.66 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.25%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.78
Transacciones Largas:
10 (47.62%)
Transacciones Cortas:
11 (52.38%)
Factor de Beneficio:
2.06
Beneficio Esperado:
15 842.85 IDR
Beneficio medio:
40 412.28 IDR
Pérdidas medias:
-62 779.31 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-143 248.07 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-143 248.07 IDR (3)
Crecimiento al mes:
3.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 734.11 IDR
Máxima:
187 057.34 IDR (1.78%)
Reducción relativa:
De balance:
1.61% (169 376.25 IDR)
De fondos:
8.43% (882 292.44 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|563
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +100 426.97 IDR
Peor transacción: -96 060 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +321 963.66 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -143 248.07 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
