Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
16 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
5 (23.81%)
Mejor transacción:
100 426.97 IDR
Peor transacción:
-96 060.47 IDR
Beneficio Bruto:
646 596.46 IDR (765 pips)
Pérdidas Brutas:
-313 896.53 IDR (202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (321 963.66 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
321 963.66 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.25%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.78
Transacciones Largas:
10 (47.62%)
Transacciones Cortas:
11 (52.38%)
Factor de Beneficio:
2.06
Beneficio Esperado:
15 842.85 IDR
Beneficio medio:
40 412.28 IDR
Pérdidas medias:
-62 779.31 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-143 248.07 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-143 248.07 IDR (3)
Crecimiento al mes:
3.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 734.11 IDR
Máxima:
187 057.34 IDR (1.78%)
Reducción relativa:
De balance:
1.61% (169 376.25 IDR)
De fondos:
8.43% (882 292.44 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 563
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100 426.97 IDR
Peor transacción: -96 060 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +321 963.66 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -143 248.07 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
No hay comentarios
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.