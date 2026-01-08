- 成長
トレード:
21
利益トレード:
16 (76.19%)
損失トレード:
5 (23.81%)
ベストトレード:
100 426.97 IDR
最悪のトレード:
-96 060.47 IDR
総利益:
646 596.46 IDR (765 pips)
総損失:
-313 896.53 IDR (202 pips)
最大連続の勝ち:
8 (321 963.66 IDR)
最大連続利益:
321 963.66 IDR (8)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.25%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.78
長いトレード:
10 (47.62%)
短いトレード:
11 (52.38%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
15 842.85 IDR
平均利益:
40 412.28 IDR
平均損失:
-62 779.31 IDR
最大連続の負け:
3 (-143 248.07 IDR)
最大連続損失:
-143 248.07 IDR (3)
月間成長:
3.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 734.11 IDR
最大の:
187 057.34 IDR (1.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.61% (169 376.25 IDR)
エクイティによる:
8.43% (882 292.44 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|563
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
