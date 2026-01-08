シグナルセクション
Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
16 (76.19%)
損失トレード:
5 (23.81%)
ベストトレード:
100 426.97 IDR
最悪のトレード:
-96 060.47 IDR
総利益:
646 596.46 IDR (765 pips)
総損失:
-313 896.53 IDR (202 pips)
最大連続の勝ち:
8 (321 963.66 IDR)
最大連続利益:
321 963.66 IDR (8)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.25%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.78
長いトレード:
10 (47.62%)
短いトレード:
11 (52.38%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
15 842.85 IDR
平均利益:
40 412.28 IDR
平均損失:
-62 779.31 IDR
最大連続の負け:
3 (-143 248.07 IDR)
最大連続損失:
-143 248.07 IDR (3)
月間成長:
3.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 734.11 IDR
最大の:
187 057.34 IDR (1.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.61% (169 376.25 IDR)
エクイティによる:
8.43% (882 292.44 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 563
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +100 426.97 IDR
最悪のトレード: -96 060 IDR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +321 963.66 IDR
最大連続損失: -143 248.07 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
レビューなし
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
