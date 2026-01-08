SignauxSections
Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
11 (84.61%)
Perte trades:
2 (15.38%)
Meilleure transaction:
100 426.97 IDR
Pire transaction:
-18 535.89 IDR
Bénéfice brut:
529 667.78 IDR (629 pips)
Perte brute:
-117 613.41 IDR (33 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (321 963.66 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
321 963.66 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
1.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.25%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
16.87
Longs trades:
6 (46.15%)
Courts trades:
7 (53.85%)
Facteur de profit:
4.50
Rendement attendu:
31 696.49 IDR
Bénéfice moyen:
48 151.62 IDR
Perte moyenne:
-58 806.71 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-18 535.89 IDR)
Perte consécutive maximale:
-18 535.89 IDR (1)
Croissance mensuelle:
4.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 734.11 IDR
Maximal:
24 427.55 IDR (0.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.16% (16 781.94 IDR)
Par fonds propres:
8.43% (882 292.44 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 43
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 596
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100 426.97 IDR
Pire transaction: -18 536 IDR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +321 963.66 IDR
Perte consécutive maximale: -18 535.89 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Aucun avis
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.