- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
100 426.97 IDR
Worst Trade:
-18 535.89 IDR
Profitto lordo:
529 667.78 IDR (629 pips)
Perdita lorda:
-117 613.41 IDR (33 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (321 963.66 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
321 963.66 IDR (8)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.25%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
16.87
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
4.50
Profitto previsto:
31 696.49 IDR
Profitto medio:
48 151.62 IDR
Perdita media:
-58 806.71 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-18 535.89 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-18 535.89 IDR (1)
Crescita mensile:
4.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 734.11 IDR
Massimale:
24 427.55 IDR (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.16% (16 781.94 IDR)
Per equità:
8.43% (882 292.44 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|596
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 164
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
