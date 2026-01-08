SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Lavadulu
Tri Lestiana

Lavadulu

Tri Lestiana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
100 426.97 IDR
Worst Trade:
-18 535.89 IDR
Profitto lordo:
529 667.78 IDR (629 pips)
Perdita lorda:
-117 613.41 IDR (33 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (321 963.66 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
321 963.66 IDR (8)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.25%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
16.87
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
4.50
Profitto previsto:
31 696.49 IDR
Profitto medio:
48 151.62 IDR
Perdita media:
-58 806.71 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-18 535.89 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-18 535.89 IDR (1)
Crescita mensile:
4.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 734.11 IDR
Massimale:
24 427.55 IDR (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.16% (16 781.94 IDR)
Per equità:
8.43% (882 292.44 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 43
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 596
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100 426.97 IDR
Worst Trade: -18 536 IDR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +321 963.66 IDR
Massima perdita consecutiva: -18 535.89 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.12 × 164
Exness-MT5Real7
1.35 × 631
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
