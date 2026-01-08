- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
25 (62.50%)
손실 거래:
15 (37.50%)
최고의 거래:
455 780.88 IDR
최악의 거래:
-587 530.47 IDR
총 수익:
1 811 771.65 IDR (183 235 pips)
총 손실:
-1 315 435.93 IDR (17 051 pips)
연속 최대 이익:
8 (321 963.66 IDR)
연속 최대 이익:
950 695.78 IDR (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.25%
최근 거래:
59 분 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
20 (50.00%)
숏(주식차입매도):
20 (50.00%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
12 408.39 IDR
평균 이익:
72 470.87 IDR
평균 손실:
-87 695.73 IDR
연속 최대 손실:
4 (-692 747.24 IDR)
연속 최대 손실:
-692 747.24 IDR (4)
월별 성장률:
4.94%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
450 829.44 IDR
최대한의:
887 311.36 IDR (8.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.52% (896 710.72 IDR)
자본금별:
8.43% (882 292.44 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|26
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|525
|XAUUSD
|49K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +455 780.88 IDR
최악의 거래: -587 530 IDR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +321 963.66 IDR
연속 최대 손실: -692 747.24 IDR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.35 × 631
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|9.14 × 369
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
11M
IDR
IDR
1
0%
40
62%
100%
1.37
12 408.39
IDR
IDR
9%
1:500