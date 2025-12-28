- Büyüme
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
194 (28.91%)
Zararla kapanan işlemler:
477 (71.09%)
En iyi işlem:
11 341.47 USD
En kötü işlem:
-24 758.10 USD
Brüt kâr:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Brüt zarar:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10 681.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 341.47 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
38.67%
Maks. mevduat yükü:
40.88%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
461 (68.70%)
Satış işlemleri:
210 (31.30%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-4.27 USD
Ortalama kâr:
766.04 USD
Ortalama zarar:
-317.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-4 678.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24 758.10 USD (1)
Aylık büyüme:
8.21%
Yıllık tahmin:
99.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35 352.49 USD
Maksimum:
41 382.35 USD (39.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.20% (41 635.71 USD)
Varlığa göre:
0.43% (424.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|209
|SP500
|150
|XAUUSD
|80
|XTIUSD
|41
|GDAXI
|33
|AUDUSD
|32
|GBPUSD
|31
|WS30
|20
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|14
|USDCHF
|14
|NZDUSD
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|4
|NDX
|3
|AUDCAD
|3
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|19K
|SP500
|-14K
|XAUUSD
|1.8K
|XTIUSD
|-3.4K
|GDAXI
|5.4K
|AUDUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|517
|WS30
|3K
|XAGUSD
|-2.3K
|USDCAD
|-1.5K
|USDCHF
|-2.5K
|NZDUSD
|-587
|USDJPY
|-145
|GBPJPY
|-1.5K
|NDX
|-590
|AUDCAD
|-204
|EURAUD
|577
|NZDCAD
|-712
|CADJPY
|-318
|AUDCHF
|-163
|EURCAD
|289
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-3.4K
|SP500
|1.1K
|XAUUSD
|-2.4K
|XTIUSD
|-733
|GDAXI
|3K
|AUDUSD
|-788
|GBPUSD
|1K
|WS30
|1.1K
|XAGUSD
|-1.6K
|USDCAD
|-1K
|USDCHF
|-1.2K
|NZDUSD
|-138
|USDJPY
|-544
|GBPJPY
|-532
|NDX
|-886
|AUDCAD
|-81
|EURAUD
|479
|NZDCAD
|-861
|CADJPY
|-85
|AUDCHF
|-19
|EURCAD
|441
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 341.47 USD
En kötü işlem: -24 758 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10 681.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 678.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 168
Darwinex-Live
|0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
|2.97 × 36
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
|3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD
