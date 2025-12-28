SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwinex Brent
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
194 (28.91%)
Zararla kapanan işlemler:
477 (71.09%)
En iyi işlem:
11 341.47 USD
En kötü işlem:
-24 758.10 USD
Brüt kâr:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Brüt zarar:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10 681.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 341.47 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
38.67%
Maks. mevduat yükü:
40.88%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
461 (68.70%)
Satış işlemleri:
210 (31.30%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-4.27 USD
Ortalama kâr:
766.04 USD
Ortalama zarar:
-317.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-4 678.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24 758.10 USD (1)
Aylık büyüme:
8.21%
Yıllık tahmin:
99.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35 352.49 USD
Maksimum:
41 382.35 USD (39.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.20% (41 635.71 USD)
Varlığa göre:
0.43% (424.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 341.47 USD
En kötü işlem: -24 758 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10 681.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 678.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
18 daha fazla...
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
İnceleme yok
