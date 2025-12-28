Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Pepperstone-MT5-Live01 0.95 × 168 Darwinex-Live 0.97 × 4504 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 GFXSecurities-GFXSECURITIES 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.17 × 6 VantageFXInternational-Live 2.76 × 41 Ava-Real 1-MT5 2.86 × 7 XMGlobal-MT5 2 2.97 × 36 TickmillUK-Live 3.00 × 8 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 AdmiralMarkets-Live 3.78 × 313 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 18 daha fazla...