Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 reviews
25 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
671
Profit Trades:
194 (28.91%)
Loss Trades:
477 (71.09%)
Best trade:
11 341.47 USD
Worst trade:
-24 758.10 USD
Gross Profit:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Gross Loss:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (10 681.14 USD)
Maximal consecutive profit:
11 341.47 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
38.67%
Max deposit load:
40.88%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
-0.07
Long Trades:
461 (68.70%)
Short Trades:
210 (31.30%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-4.27 USD
Average Profit:
766.04 USD
Average Loss:
-317.56 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-4 678.36 USD)
Maximal consecutive loss:
-24 758.10 USD (1)
Monthly growth:
8.21%
Annual Forecast:
99.65%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
35 352.49 USD
Maximal:
41 382.35 USD (39.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
39.20% (41 635.71 USD)
By Equity:
0.43% (424.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +11 341.47 USD
Worst trade: -24 758 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +10 681.14 USD
Maximal consecutive loss: -4 678.36 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
No reviews
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.