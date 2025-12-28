SignaleKategorien
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 Bewertungen
25 Wochen
0 / 0 USD
30 USD pro Monat
Wachstum seit 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
194 (28.91%)
Verlusttrades:
477 (71.09%)
Bester Trade:
11 341.47 USD
Schlechtester Trade:
-24 758.10 USD
Bruttoprofit:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Bruttoverlust:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (10 681.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 341.47 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
38.67%
Max deposit load:
40.88%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
461 (68.70%)
Short-Positionen:
210 (31.30%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
766.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-317.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-4 678.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24 758.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.21%
Jahresprognose:
99.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35 352.49 USD
Maximaler:
41 382.35 USD (39.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.20% (41 635.71 USD)
Kapital:
0.43% (424.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11 341.47 USD
Schlechtester Trade: -24 758 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 681.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 678.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Darwinex Brent
30 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
99K
USD
25
0%
671
28%
39%
0.98
-4.27
USD
39%
1:200
