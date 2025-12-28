SegnaliSezioni
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
194 (28.91%)
Loss Trade:
477 (71.09%)
Best Trade:
11 341.47 USD
Worst Trade:
-24 758.10 USD
Profitto lordo:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Perdita lorda:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10 681.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 341.47 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
38.67%
Massimo carico di deposito:
40.88%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
461 (68.70%)
Short Trade:
210 (31.30%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-4.27 USD
Profitto medio:
766.04 USD
Perdita media:
-317.56 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-4 678.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24 758.10 USD (1)
Crescita mensile:
8.21%
Previsione annuale:
99.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35 352.49 USD
Massimale:
41 382.35 USD (39.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.20% (41 635.71 USD)
Per equità:
0.43% (424.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 341.47 USD
Worst Trade: -24 758 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10 681.14 USD
Massima perdita consecutiva: -4 678.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
18 più
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
Non ci sono recensioni
