信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Darwinex Brent
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0条评论
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
671
盈利交易:
194 (28.91%)
亏损交易:
477 (71.09%)
最好交易:
11 341.47 USD
最差交易:
-24 758.10 USD
毛利:
148 612.70 USD (70 277 pips)
毛利亏损:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
最大连续赢利:
9 (10 681.14 USD)
最大连续盈利:
11 341.47 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
38.67%
最大入金加载:
40.88%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
461 (68.70%)
短期交易:
210 (31.30%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-4.27 USD
平均利润:
766.04 USD
平均损失:
-317.56 USD
最大连续失误:
20 (-4 678.36 USD)
最大连续亏损:
-24 758.10 USD (1)
每月增长:
8.21%
年度预测:
99.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35 352.49 USD
最大值:
41 382.35 USD (39.03%)
相对跌幅:
结余:
39.20% (41 635.71 USD)
净值:
0.43% (424.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11 341.47 USD
最差交易: -24 758 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10 681.14 USD
最大连续亏损: -4 678.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
18 更多...
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Darwinex Brent
每月30 USD
-4%
0
0
USD
99K
USD
25
0%
671
28%
39%
0.98
-4.27
USD
39%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载