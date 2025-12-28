СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Darwinex Brent
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
194 (28.91%)
Убыточных трейдов:
477 (71.09%)
Лучший трейд:
11 341.47 USD
Худший трейд:
-24 758.10 USD
Общая прибыль:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Общий убыток:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10 681.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 341.47 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
38.67%
Макс. загрузка депозита:
40.88%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
461 (68.70%)
Коротких трейдов:
210 (31.30%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-4.27 USD
Средняя прибыль:
766.04 USD
Средний убыток:
-317.56 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-4 678.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-24 758.10 USD (1)
Прирост в месяц:
8.21%
Годовой прогноз:
99.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35 352.49 USD
Максимальная:
41 382.35 USD (39.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.20% (41 635.71 USD)
По эквити:
0.43% (424.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 341.47 USD
Худший трейд: -24 758 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 681.14 USD
Макс. убыток в серии: -4 678.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
еще 18...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinex Brent
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
99K
USD
25
0%
671
28%
39%
0.98
-4.27
USD
39%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.