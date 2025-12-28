시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Darwinex Brent
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
690
이익 거래:
205 (29.71%)
손실 거래:
485 (70.29%)
최고의 거래:
11 341.47 USD
최악의 거래:
-24 758.10 USD
총 수익:
161 713.73 USD (72 366 pips)
총 손실:
-153 770.68 USD (77 653 pips)
연속 최대 이익:
9 (10 681.14 USD)
연속 최대 이익:
11 341.47 USD (1)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
13.88%
최대 입금량:
99.89%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
470 (68.12%)
숏(주식차입매도):
220 (31.88%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
11.51 USD
평균 이익:
788.85 USD
평균 손실:
-317.05 USD
연속 최대 손실:
20 (-4 678.36 USD)
연속 최대 손실:
-24 758.10 USD (1)
월별 성장률:
43.84%
연간 예측:
531.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35 352.49 USD
최대한의:
41 382.35 USD (39.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.20% (41 635.71 USD)
자본금별:
0.60% (590.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 228
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 29K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -1.6K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11 341.47 USD
최악의 거래: -24 758 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10 681.14 USD
연속 최대 손실: -4 678.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 171
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
19 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
리뷰 없음
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Darwinex Brent
월별 30 USD
7%
0
0
USD
110K
USD
26
0%
690
29%
14%
1.05
11.51
USD
39%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.