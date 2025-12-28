- 자본
- 축소
트레이드:
690
이익 거래:
205 (29.71%)
손실 거래:
485 (70.29%)
최고의 거래:
11 341.47 USD
최악의 거래:
-24 758.10 USD
총 수익:
161 713.73 USD (72 366 pips)
총 손실:
-153 770.68 USD (77 653 pips)
연속 최대 이익:
9 (10 681.14 USD)
연속 최대 이익:
11 341.47 USD (1)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
13.88%
최대 입금량:
99.89%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
470 (68.12%)
숏(주식차입매도):
220 (31.88%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
11.51 USD
평균 이익:
788.85 USD
평균 손실:
-317.05 USD
연속 최대 손실:
20 (-4 678.36 USD)
연속 최대 손실:
-24 758.10 USD (1)
월별 성장률:
43.84%
연간 예측:
531.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35 352.49 USD
최대한의:
41 382.35 USD (39.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.20% (41 635.71 USD)
자본금별:
0.60% (590.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|228
|SP500
|150
|XAUUSD
|80
|XTIUSD
|41
|GDAXI
|33
|AUDUSD
|32
|GBPUSD
|31
|WS30
|20
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|14
|USDCHF
|14
|NZDUSD
|8
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|4
|NDX
|3
|AUDCAD
|3
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|29K
|SP500
|-14K
|XAUUSD
|1.8K
|XTIUSD
|-3.4K
|GDAXI
|5.4K
|AUDUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|517
|WS30
|3K
|XAGUSD
|-2.3K
|USDCAD
|-1.5K
|USDCHF
|-2.5K
|NZDUSD
|-587
|USDJPY
|-145
|GBPJPY
|-1.5K
|NDX
|-590
|AUDCAD
|-204
|EURAUD
|577
|NZDCAD
|-712
|CADJPY
|-318
|AUDCHF
|-163
|EURCAD
|289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|1.1K
|XAUUSD
|-2.4K
|XTIUSD
|-733
|GDAXI
|3K
|AUDUSD
|-788
|GBPUSD
|1K
|WS30
|1.1K
|XAGUSD
|-1.6K
|USDCAD
|-1K
|USDCHF
|-1.2K
|NZDUSD
|-138
|USDJPY
|-544
|GBPJPY
|-532
|NDX
|-886
|AUDCAD
|-81
|EURAUD
|479
|NZDCAD
|-861
|CADJPY
|-85
|AUDCHF
|-19
|EURCAD
|441
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 341.47 USD
최악의 거래: -24 758 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10 681.14 USD
연속 최대 손실: -4 678.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 171
|
Darwinex-Live
|0.97 × 4504
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.17 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|2.97 × 36
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.78 × 313
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
26
0%
690
29%
14%
1.05
11.51
USD
USD
39%
1:200