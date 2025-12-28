SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Darwinex Brent
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
194 (28.91%)
Negociações com perda:
477 (71.09%)
Melhor negociação:
11 341.47 USD
Pior negociação:
-24 758.10 USD
Lucro bruto:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Perda bruta:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (10 681.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 341.47 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
38.67%
Depósito máximo carregado:
40.88%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
461 (68.70%)
Negociações curtas:
210 (31.30%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-4.27 USD
Lucro médio:
766.04 USD
Perda média:
-317.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-4 678.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24 758.10 USD (1)
Crescimento mensal:
8.21%
Previsão anual:
99.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35 352.49 USD
Máximo:
41 382.35 USD (39.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.20% (41 635.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.43% (424.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11 341.47 USD
Pior negociação: -24 758 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10 681.14 USD
Máxima perda consecutiva: -4 678.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
18 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Darwinex Brent
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
99K
USD
25
0%
671
28%
39%
0.98
-4.27
USD
39%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.