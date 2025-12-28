SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Darwinex Brent
Victoria Fajardo Conejero

Darwinex Brent

Victoria Fajardo Conejero
0 comentarios
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
194 (28.91%)
Transacciones Irrentables:
477 (71.09%)
Mejor transacción:
11 341.47 USD
Peor transacción:
-24 758.10 USD
Beneficio Bruto:
148 612.70 USD (70 277 pips)
Pérdidas Brutas:
-151 478.05 USD (77 326 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (10 681.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 341.47 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
38.67%
Carga máxima del depósito:
40.88%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
461 (68.70%)
Transacciones Cortas:
210 (31.30%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-4.27 USD
Beneficio medio:
766.04 USD
Pérdidas medias:
-317.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-4 678.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24 758.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.21%
Pronóstico anual:
99.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
35 352.49 USD
Máxima:
41 382.35 USD (39.03%)
Reducción relativa:
De balance:
39.20% (41 635.71 USD)
De fondos:
0.43% (424.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 209
SP500 150
XAUUSD 80
XTIUSD 41
GDAXI 33
AUDUSD 32
GBPUSD 31
WS30 20
XAGUSD 15
USDCAD 14
USDCHF 14
NZDUSD 8
USDJPY 7
GBPJPY 4
NDX 3
AUDCAD 3
EURAUD 2
NZDCAD 2
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 19K
SP500 -14K
XAUUSD 1.8K
XTIUSD -3.4K
GDAXI 5.4K
AUDUSD -5.2K
GBPUSD 517
WS30 3K
XAGUSD -2.3K
USDCAD -1.5K
USDCHF -2.5K
NZDUSD -587
USDJPY -145
GBPJPY -1.5K
NDX -590
AUDCAD -204
EURAUD 577
NZDCAD -712
CADJPY -318
AUDCHF -163
EURCAD 289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -3.4K
SP500 1.1K
XAUUSD -2.4K
XTIUSD -733
GDAXI 3K
AUDUSD -788
GBPUSD 1K
WS30 1.1K
XAGUSD -1.6K
USDCAD -1K
USDCHF -1.2K
NZDUSD -138
USDJPY -544
GBPJPY -532
NDX -886
AUDCAD -81
EURAUD 479
NZDCAD -861
CADJPY -85
AUDCHF -19
EURCAD 441
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11 341.47 USD
Peor transacción: -24 758 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +10 681.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 678.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 168
Darwinex-Live
0.97 × 4504
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.17 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 36
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.78 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
otros 18...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
estrategia basada en zonas de tomas de liquidez , alta precisión, activo más utilizado EURUSD 
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Darwinex Brent
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
99K
USD
25
0%
671
28%
39%
0.98
-4.27
USD
39%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.