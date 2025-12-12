SinyallerBölümler
Noppon Kotprathum

Pao Goal

0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 688%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
398
Kârla kapanan işlemler:
312 (78.39%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (21.61%)
En iyi işlem:
58.67 USD
En kötü işlem:
-90.57 USD
Brüt kâr:
699.72 USD (4 239 500 pips)
Brüt zarar:
-514.00 USD (399 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (42.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
28.28%
Maks. mevduat yükü:
0.46%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
340 (85.43%)
Satış işlemleri:
58 (14.57%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
2.24 USD
Ortalama zarar:
-5.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-139.28 USD (3)
Aylık büyüme:
35.63%
Yıllık tahmin:
432.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.62 USD
Maksimum:
211.11 USD (55.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.01% (211.11 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 380
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 193
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 216K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.67 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +42.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold Trading
İnceleme yok
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.31% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.