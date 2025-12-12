SegnaliSezioni
Noppon Kotprathum

Pao Goal

Noppon Kotprathum
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 688%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
398
Profit Trade:
312 (78.39%)
Loss Trade:
86 (21.61%)
Best Trade:
58.67 USD
Worst Trade:
-90.57 USD
Profitto lordo:
699.72 USD (4 239 500 pips)
Perdita lorda:
-514.00 USD (399 910 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (42.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.46%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
340 (85.43%)
Short Trade:
58 (14.57%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
2.24 USD
Perdita media:
-5.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-38.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-139.28 USD (3)
Crescita mensile:
35.63%
Previsione annuale:
432.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.62 USD
Massimale:
211.11 USD (55.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.01% (211.11 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 380
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 193
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 216K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.67 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +42.07 USD
Massima perdita consecutiva: -38.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Trading
Non ci sono recensioni
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.31% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
