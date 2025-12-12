- 자본
- 축소
트레이드:
477
이익 거래:
365 (76.51%)
손실 거래:
112 (23.48%)
최고의 거래:
58.67 USD
최악의 거래:
-90.57 USD
총 수익:
818.42 USD (7 361 164 pips)
총 손실:
-646.01 USD (491 187 pips)
연속 최대 이익:
28 (67.62 USD)
연속 최대 이익:
67.62 USD (28)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
67.38%
최대 입금량:
5.87%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
393 (82.39%)
숏(주식차입매도):
84 (17.61%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.36 USD
평균 이익:
2.24 USD
평균 손실:
-5.77 USD
연속 최대 손실:
8 (-38.72 USD)
연속 최대 손실:
-139.28 USD (3)
월별 성장률:
7.29%
연간 예측:
88.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.62 USD
최대한의:
211.11 USD (55.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.01% (211.11 USD)
자본금별:
14.60% (34.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|445
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|214
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|242K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +58.67 USD
최악의 거래: -91 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +67.62 USD
연속 최대 손실: -38.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Gold Trading
리뷰 없음
