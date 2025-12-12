SignauxSections
Noppon Kotprathum

Pao Goal

Noppon Kotprathum
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 688%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
398
Bénéfice trades:
312 (78.39%)
Perte trades:
86 (21.61%)
Meilleure transaction:
58.67 USD
Pire transaction:
-90.57 USD
Bénéfice brut:
699.72 USD (4 239 500 pips)
Perte brute:
-514.00 USD (399 910 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (42.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.46 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.46%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
340 (85.43%)
Courts trades:
58 (14.57%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
2.24 USD
Perte moyenne:
-5.98 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-38.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-139.28 USD (3)
Croissance mensuelle:
35.63%
Prévision annuelle:
432.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.62 USD
Maximal:
211.11 USD (55.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.01% (211.11 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 380
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 193
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 216K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.67 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +42.07 USD
Perte consécutive maximale: -38.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold Trading
Aucun avis
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.31% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
